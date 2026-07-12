https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/trumpin-turkiye-donusu-ucak-krizi-buyudu-fbi-air-force-one-haberlerinin-kaynaginin-pesinde--1107196239.html
Trump'ın Türkiye dönüşü uçak krizi büyüdü: FBI Air Force One haberlerinin kaynağının peşinde
Trump'ın Türkiye dönüşü uçak krizi büyüdü: FBI Air Force One haberlerinin kaynağının peşinde
Sputnik Türkiye
Trump yönetimi, Türkiye’den dönüşüyle ilgili yeni Air Force One'ın güvenlik açıklarına ilişkin haberlerin kaynağını bulmak için soruşturma başlattı.
2026-07-12T14:56+0300
2026-07-12T14:56+0300
2026-07-12T14:56+0300
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New York Times'ın (NYT) haberine göre, FBI Direktörü Kash Patel, planlanan Chicago ziyaretini iptal ederek yaklaşık sekiz saat boyunca Beyaz Saray'da kaldı ve soruşturmayı buradan koordine etti. Haberde, Patel'in üst düzey yönetim yetkililerine de süreç hakkında bilgi verdiği aktarıldı.Soruşturma kapsamında cuma gecesi Air Force One'ın güvenliğiyle ilgili haberleri hazırlayan NYT muhabirlerinden birkaçına büyük jüri önünde ifade vermelerini isteyen mahkeme celpleri tebliğ edildi. Bazı celplerin gazetecilerin evlerine gece saatlerinde ulaştırıldığı belirtildi.Tartışmalar NATO dönüşü başladıTrump, hafta başında Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne Katar'ın hibe ettiği yeni başkanlık uçağıyla gitmişti. Ancak NYT'nin haberine göre, uçağın eski Air Force One'da bulunan gelişmiş füze savunma sistemlerine sahip olmaması nedeniyle ABD Gizli Servisi dönüş yolculuğunda eski uçağın kullanılmasını tavsiye etti.NYT ise yeni uçağın gelişmiş savunma karşı tedbirlerinden yoksun olduğunu ve bunun özellikle yurt dışı uçuşlarında güvenlik riski oluşturabileceğini yazmıştı.Habere göre Trump, söz konusu yayınların ardından büyük öfke duydu ve Beyaz Saray'ın soruşturmaya doğrudan dahil olmasını istedi.Adalet Bakanlığı Sözcüsü Emily Covington, gazetecilerin soruşturmanın hedefi olmadığını belirterek, "Hedefimiz gizli ulusal güvenlik bilgilerini sızdıran kişiler" açıklamasını yaptı.FBI Sözcüsü Ben Williamson ise Patel'in Beyaz Saray'da devam eden bir soruşturmayla ilgili bilgilendirme toplantısına katıldığını doğruladı ancak soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin iddiaların büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/amerikan-basini-trump-turkiyeden-ayrilirken-guvenlik-gerekcesiyle-eski-air-force-onei-kullandi-1107143854.html
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donald trump, air force one, the new york times (nyt), fbi, katar, nato, ankara, haberler
donald trump, air force one, the new york times (nyt), fbi, katar, nato, ankara, haberler
Trump'ın Türkiye dönüşü uçak krizi büyüdü: FBI Air Force One haberlerinin kaynağının peşinde
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Katar tarafından hediye edilen yeni Air Force One uçağının güvenlik açıklarına ilişkin haberlerin ardından sızıntının kaynağını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
New York Times'ın (NYT) haberine göre, FBI Direktörü Kash Patel, planlanan Chicago ziyaretini iptal ederek yaklaşık sekiz saat boyunca Beyaz Saray'da kaldı ve soruşturmayı buradan koordine etti. Haberde, Patel'in üst düzey yönetim yetkililerine de süreç hakkında bilgi verdiği aktarıldı.
Soruşturma kapsamında cuma gecesi Air Force One'ın güvenliğiyle ilgili haberleri hazırlayan NYT muhabirlerinden birkaçına büyük jüri önünde ifade vermelerini isteyen mahkeme celpleri tebliğ edildi. Bazı celplerin gazetecilerin evlerine gece saatlerinde ulaştırıldığı belirtildi.
Tartışmalar NATO dönüşü başladı
Trump, hafta başında Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne Katar'ın hibe ettiği yeni başkanlık uçağıyla gitmişti. Ancak NYT'nin haberine göre, uçağın eski Air Force One'da bulunan gelişmiş füze savunma sistemlerine sahip olmaması nedeniyle ABD Gizli Servisi dönüş yolculuğunda eski uçağın kullanılmasını tavsiye etti.
Trump da Ankara'dan ayrılırken eski Air Force One'a geçti. Daha sonra yaptığı açıklamada bunun "eski günleri anmak"
amacıyla alınmış bir karar olduğunu söylemişi.
NYT ise yeni uçağın gelişmiş savunma karşı tedbirlerinden yoksun olduğunu ve bunun özellikle yurt dışı uçuşlarında güvenlik riski oluşturabileceğini yazmıştı.
Habere göre Trump, söz konusu yayınların ardından büyük öfke duydu ve Beyaz Saray'ın soruşturmaya doğrudan dahil olmasını istedi.
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Emily Covington, gazetecilerin soruşturmanın hedefi olmadığını belirterek, "Hedefimiz gizli ulusal güvenlik bilgilerini sızdıran kişiler" açıklamasını yaptı.
FBI Sözcüsü Ben Williamson ise Patel'in Beyaz Saray'da devam eden bir soruşturmayla ilgili bilgilendirme toplantısına katıldığını doğruladı ancak soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin iddiaların büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını savundu.