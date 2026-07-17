https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/mumyalar-ortaya-cikardi-eski-misir-prensesleri-yetenekli-avcilardi-1107345237.html

Mumyalar ortaya çıkardı: Eski Mısır prensesleri yetenekli avcılardı

Mumyalar ortaya çıkardı: Eski Mısır prensesleri yetenekli avcılardı

Sputnik Türkiye

Mısır firavunlarından 2. Amanemhat’ın kızlarının mumyalarından elde edilen bulgular, prenseslerin silah kullanımında usta olduklarını ortaya koydu.

2026-07-17T17:39+0300

2026-07-17T17:39+0300

2026-07-17T17:39+0300

yaşam

mısır

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107343132_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_33da729a1a3996a7692c6474f6f87633.jpg

Firavun 2. Amanemhat’ın kızlarının mumyaları Mısır’da 1890’larda keşfedildi, ancak Kahire’deki Mısır Müzesi’nde yakın zamanda incelenmeye başlandı. Prenseslerin erkek mumyalarda olduğu gibi oklar, yaylar gibi silahlarla, Prenses Ita’nın özellikle güzel bir hançerle birlikte II. Amenemhat'ın kızlarından Prenses Ita, gömüldüğü ortaya çıkmıştı.Arkeologlar başlangıçta bunların sadece törensel nesneler olduğuna inanmış olsalar da, cesetler üzerinde yapılan bir çalışma, güçlü kas bağlantıları, iyi gelişmiş üst uzuvlar ve iyileşmiş kırıklar gösterdi.Çalışmanın baş yazarı Dr. Zeinab Hashesh “Bu bireylerin üst uzuvlarında belirgin bir gelişim bulduk. Bu da yay kirişini çekmek veya silahı sabitlemek gibi tekrarlayan, yüksek yoğunluklu eylemlerle ilişkilidir ve bu aktivitelerin yaşamları boyunca alışkanlık haline geldiğini kanıtlıyor. Bu, kadınların mezarlarında yay, ok ve gürzlerin bulunmasını doğrudan açıklıyor. bunlar sadece sembolik hediyeler değil, aktif olarak kullandıkları araçlardı” diyor.Kalan kemiklerden kanıtlar bulundu2. Amenemhat, Mısır Orta Krallığı döneminde 12. hanedanın üçüncü kralıydı ve MÖ 1895'te öldü. Kızları Ita, Itaweret ve Khenmet mumyalanarak piramit kompleksinin içine gömüldü.Mumyaların yumuşak dokuları toz haline gelmiş olsa da, arkeologlar kalan kemikleri kullanarak bireylerin ölüm yaşlarını, boylarını ve cinsiyetlerini tahmin edebildiler ve hastalık veya yaralanmalara dair kanıtlar ortaya çıkardılar.Kız kardeşlerin kemiklerindeki güçlü kas bağlantıları, gömülerdeki silahların kullanımıyla uyumlu olarak, oldukça aktif bir yaşam tarzına sahip olduklarını gösteriyor.Arkeologlar, yaralanmaların muhtemelen bir darbe veya yüksekten düşme sonucu oluştuğuna inanıyorlardı. Bu da kadınların zorlu ve yorucu faaliyetlerle meşgul olduklarını gösteriyor.Profesör Hashesh, "Bu yaralanmalar büyük olasılıkla kazalar, düşmeler, sert darbeler veya avcılık, askeri eğitim veya diğer zorlu faaliyetler yoluyla aktif bir yaşam tarzıyla bağlantılı diğer etkilerden kaynaklanmıştır" diye ekledi.Kraliçe Ahhotep I, Firavun Hatshepsut, Kraliçe Nefertiti ve Kleopatra genellikle güçlü askeri liderler olarak tasvir ediliyordu.Araştırma, Frontiers in Environmental Archaeology dergisinde yayınlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/messinin-henuz-bebekken-lamine-yamal-ile-olan-fotografi-unicef-dogruladi-1107323540.html

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mısır