https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/mumyalar-ortaya-cikardi-eski-misir-prensesleri-yetenekli-avcilardi-1107345237.html
Mumyalar ortaya çıkardı: Eski Mısır prensesleri yetenekli avcılardı
Mumyalar ortaya çıkardı: Eski Mısır prensesleri yetenekli avcılardı
Sputnik Türkiye
Mısır firavunlarından 2. Amanemhat’ın kızlarının mumyalarından elde edilen bulgular, prenseslerin silah kullanımında usta olduklarını ortaya koydu.
2026-07-17T17:39+0300
2026-07-17T17:39+0300
2026-07-17T17:39+0300
yaşam
mısır
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Firavun 2. Amanemhat’ın kızlarının mumyaları Mısır’da 1890’larda keşfedildi, ancak Kahire’deki Mısır Müzesi’nde yakın zamanda incelenmeye başlandı. Prenseslerin erkek mumyalarda olduğu gibi oklar, yaylar gibi silahlarla, Prenses Ita’nın özellikle güzel bir hançerle birlikte II. Amenemhat'ın kızlarından Prenses Ita, gömüldüğü ortaya çıkmıştı.Arkeologlar başlangıçta bunların sadece törensel nesneler olduğuna inanmış olsalar da, cesetler üzerinde yapılan bir çalışma, güçlü kas bağlantıları, iyi gelişmiş üst uzuvlar ve iyileşmiş kırıklar gösterdi.Çalışmanın baş yazarı Dr. Zeinab Hashesh “Bu bireylerin üst uzuvlarında belirgin bir gelişim bulduk. Bu da yay kirişini çekmek veya silahı sabitlemek gibi tekrarlayan, yüksek yoğunluklu eylemlerle ilişkilidir ve bu aktivitelerin yaşamları boyunca alışkanlık haline geldiğini kanıtlıyor. Bu, kadınların mezarlarında yay, ok ve gürzlerin bulunmasını doğrudan açıklıyor. bunlar sadece sembolik hediyeler değil, aktif olarak kullandıkları araçlardı” diyor.Kalan kemiklerden kanıtlar bulundu2. Amenemhat, Mısır Orta Krallığı döneminde 12. hanedanın üçüncü kralıydı ve MÖ 1895'te öldü. Kızları Ita, Itaweret ve Khenmet mumyalanarak piramit kompleksinin içine gömüldü.Mumyaların yumuşak dokuları toz haline gelmiş olsa da, arkeologlar kalan kemikleri kullanarak bireylerin ölüm yaşlarını, boylarını ve cinsiyetlerini tahmin edebildiler ve hastalık veya yaralanmalara dair kanıtlar ortaya çıkardılar.Kız kardeşlerin kemiklerindeki güçlü kas bağlantıları, gömülerdeki silahların kullanımıyla uyumlu olarak, oldukça aktif bir yaşam tarzına sahip olduklarını gösteriyor.Arkeologlar, yaralanmaların muhtemelen bir darbe veya yüksekten düşme sonucu oluştuğuna inanıyorlardı. Bu da kadınların zorlu ve yorucu faaliyetlerle meşgul olduklarını gösteriyor.Profesör Hashesh, "Bu yaralanmalar büyük olasılıkla kazalar, düşmeler, sert darbeler veya avcılık, askeri eğitim veya diğer zorlu faaliyetler yoluyla aktif bir yaşam tarzıyla bağlantılı diğer etkilerden kaynaklanmıştır" diye ekledi.Kraliçe Ahhotep I, Firavun Hatshepsut, Kraliçe Nefertiti ve Kleopatra genellikle güçlü askeri liderler olarak tasvir ediliyordu.Araştırma, Frontiers in Environmental Archaeology dergisinde yayınlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/messinin-henuz-bebekken-lamine-yamal-ile-olan-fotografi-unicef-dogruladi-1107323540.html
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mısır
Mumyalar ortaya çıkardı: Eski Mısır prensesleri yetenekli avcılardı
Mısır firavunlarından 2. Amanemhat’ın kızlarının mumyalarından elde edilen bulgular, prenseslerin silah kullanımında usta olduklarını ortaya koydu. Daha önce prenseslerin çeşitli silahlarla gömülmesinin sembolik olduğu düşünülürken, güçlü kas bağları ve diğer organ kalıntıları, silahları kullandıklarını da ortaya koydu.
Firavun 2. Amanemhat’ın kızlarının mumyaları Mısır’da 1890’larda keşfedildi, ancak Kahire’deki Mısır Müzesi’nde yakın zamanda incelenmeye başlandı. Prenseslerin erkek mumyalarda olduğu gibi oklar, yaylar gibi silahlarla, Prenses Ita’nın özellikle güzel bir hançerle birlikte II. Amenemhat'ın kızlarından Prenses Ita, gömüldüğü ortaya çıkmıştı.
Arkeologlar başlangıçta bunların sadece törensel nesneler olduğuna inanmış olsalar da, cesetler üzerinde yapılan bir çalışma, güçlü kas bağlantıları, iyi gelişmiş üst uzuvlar ve iyileşmiş kırıklar gösterdi.
Çalışmanın baş yazarı Dr. Zeinab Hashesh “Bu bireylerin üst uzuvlarında belirgin bir gelişim bulduk. Bu da yay kirişini çekmek veya silahı sabitlemek gibi tekrarlayan, yüksek yoğunluklu eylemlerle ilişkilidir ve bu aktivitelerin yaşamları boyunca alışkanlık haline geldiğini kanıtlıyor. Bu, kadınların mezarlarında yay, ok ve gürzlerin bulunmasını doğrudan açıklıyor. bunlar sadece sembolik hediyeler değil, aktif olarak kullandıkları araçlardı” diyor.
Kalan kemiklerden kanıtlar bulundu
2. Amenemhat, Mısır Orta Krallığı döneminde 12. hanedanın üçüncü kralıydı ve MÖ 1895'te öldü. Kızları Ita, Itaweret ve Khenmet mumyalanarak piramit kompleksinin içine gömüldü.
Mumyaların yumuşak dokuları toz haline gelmiş olsa da, arkeologlar kalan kemikleri kullanarak bireylerin ölüm yaşlarını, boylarını ve cinsiyetlerini tahmin edebildiler ve hastalık veya yaralanmalara dair kanıtlar ortaya çıkardılar.
Kız kardeşlerin kemiklerindeki güçlü kas bağlantıları, gömülerdeki silahların kullanımıyla uyumlu olarak, oldukça aktif bir yaşam tarzına sahip olduklarını gösteriyor.
Analizlere göre, Prenses Ita'nın 28 ile 34 yaşları arasında
olduğunu ve güçlü üst vücut kas bağlantılarına sahip olduğunu, bunun da onun düzenli olarak topuz veya hançer gibi silahlar kullandığını gösteriyor.
Prenses Khenme
t 30'lu yaşlarının sonlarında veya 40'lı yaşlarının başlarında öldü ve kemiklerinde incelme belirtileri gösterdi, ancak çok güçlü bağ dokusu bağlantılarına sahipti.
Prenses Itaweret
20 ile 34 yaşları arasındaydı ve kırık kaburgaları ve ayak kırıkları vardı. İskeleti, yetenekli bir okçu olduğunu gösteriyordu.
Arkeologlar, yaralanmaların muhtemelen bir darbe veya yüksekten düşme sonucu oluştuğuna inanıyorlardı. Bu da kadınların zorlu ve yorucu faaliyetlerle meşgul olduklarını gösteriyor.
Profesör Hashesh, "Bu yaralanmalar büyük olasılıkla kazalar, düşmeler, sert darbeler veya avcılık, askeri eğitim veya diğer zorlu faaliyetler yoluyla aktif bir yaşam tarzıyla bağlantılı diğer etkilerden kaynaklanmıştır" diye ekledi.
Kraliçe Ahhotep I, Firavun Hatshepsut, Kraliçe Nefertiti ve Kleopatra genellikle güçlü askeri liderler olarak tasvir ediliyordu.
Araştırma, Frontiers in Environmental Archaeology dergisinde yayınlandı.