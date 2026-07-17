https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/muhsin-yazicioglu-sorusturmasi-19-supheli-tutuklandi-1107327460.html

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 19 şüpheli tutuklandı

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 19 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T09:51+0300

2026-07-17T09:51+0300

2026-07-17T09:51+0300

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muhsin yazıcıoğlu

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Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.Tasarlayarak kasten öldürmeBaşsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri kapsamında Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza kırımına uğraması olayına ilişkin "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri belirlenen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara merkezli 10 ilde 30 adrese yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.Hakimlik, şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/muhsin-yazicioglu-sorusturmasi-190-klasorluk-dosya-ankaraya-gonderildi-1106523418.html

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muhsin yazıcıoğlu, fetö, ankara