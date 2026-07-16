https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/zeki-celik-romadan-juventusa-transfer-oldu-1107320066.html

Zeki Çelik, Roma'dan Juventus'a transfer oldu

Zeki Çelik, Roma'dan Juventus'a transfer oldu

Sputnik Türkiye

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2029'a... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T23:35+0300

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Milli futbolcu Zeki Çelik, kendisini 30 Haziran 2029 tarihine kadar Juventus'a bağlayan sözleşmeye imza attı.Çelik, Fransa'nın Lille takımında Ligue 1 şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı. 2022 yılında Roma'ya transfer olan Çelik, Serie A'da gösterdiği performansla kendini kanıtladı. Aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Çelik, zaman zaman milli takım kaptanlığını da üstlendi.

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zeki çelik, juventus, lille, ligue 1, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu