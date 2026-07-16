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Zeki Çelik, Roma'dan Juventus'a transfer oldu
Zeki Çelik, Roma'dan Juventus'a transfer oldu
Sputnik Türkiye
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2029'a... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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Milli futbolcu Zeki Çelik, kendisini 30 Haziran 2029 tarihine kadar Juventus'a bağlayan sözleşmeye imza attı.Çelik, Fransa'nın Lille takımında Ligue 1 şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı. 2022 yılında Roma'ya transfer olan Çelik, Serie A'da gösterdiği performansla kendini kanıtladı. Aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Çelik, zaman zaman milli takım kaptanlığını da üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/zeki-celik-bir-onceki-turnuvaya-da-play-offtan-gitmistik-neden-olmasin-1101073043.html
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zeki çelik, juventus, lille, ligue 1, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
zeki çelik, juventus, lille, ligue 1, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Zeki Çelik, Roma'dan Juventus'a transfer oldu

23:35 16.07.2026 (güncellendi: 23:36 16.07.2026)
© AA / Burak AkbulutZeki Çelik
Zeki Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA / Burak Akbulut
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar geçerli sözleşme imzalandığını duyurdu.
Milli futbolcu Zeki Çelik, kendisini 30 Haziran 2029 tarihine kadar Juventus'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Çelik, Fransa'nın Lille takımında Ligue 1 şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı. 2022 yılında Roma'ya transfer olan Çelik, Serie A'da gösterdiği performansla kendini kanıtladı.
Aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Çelik, zaman zaman milli takım kaptanlığını da üstlendi.
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