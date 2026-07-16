https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/zeki-celik-romadan-juventusa-transfer-oldu-1107320066.html
Zeki Çelik, Roma'dan Juventus'a transfer oldu
Zeki Çelik, Roma'dan Juventus'a transfer oldu
Sputnik Türkiye
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2029'a... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T23:35+0300
2026-07-16T23:35+0300
2026-07-16T23:36+0300
spor
zeki çelik
juventus
lille
ligue 1
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101327516_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d72e4a626ad1a54d96d19d8125c20bf2.jpg
Milli futbolcu Zeki Çelik, kendisini 30 Haziran 2029 tarihine kadar Juventus'a bağlayan sözleşmeye imza attı.Çelik, Fransa'nın Lille takımında Ligue 1 şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı. 2022 yılında Roma'ya transfer olan Çelik, Serie A'da gösterdiği performansla kendini kanıtladı. Aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Çelik, zaman zaman milli takım kaptanlığını da üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/zeki-celik-bir-onceki-turnuvaya-da-play-offtan-gitmistik-neden-olmasin-1101073043.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101327516_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b1420072450110f5c379e38d8ed71c37.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zeki çelik, juventus, lille, ligue 1, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
zeki çelik, juventus, lille, ligue 1, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Zeki Çelik, Roma'dan Juventus'a transfer oldu
23:35 16.07.2026 (güncellendi: 23:36 16.07.2026)
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar geçerli sözleşme imzalandığını duyurdu.
Milli futbolcu Zeki Çelik, kendisini 30 Haziran 2029 tarihine kadar Juventus'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Çelik, Fransa'nın Lille takımında Ligue 1 şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı. 2022 yılında Roma'ya transfer olan Çelik, Serie A'da gösterdiği performansla kendini kanıtladı.
Aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Çelik, zaman zaman milli takım kaptanlığını da üstlendi.