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Meksika'da 7.3 büyüklüğünde deprem, ABD'de tsunami uyarısı
Meksika'da 7.3 büyüklüğünde deprem, ABD'de tsunami uyarısı
Sputnik Türkiye
Meksika’nın Puerto Madero kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD tsunami uyarı sistemi, "Depremden kaynaklanan tehlikeli tsunami dalgaları... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T18:20+0300
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son depremler
meksika
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
tsunami
deprem
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Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinin kıyılarını vuran 7.3 büyüklüğünde güçlü bir deprem, tsunami uyarısına neden oldu.Meksika'nın Aquiles Serdan kentinin 48 kilometre güneybatısındaki depremin TSİ ile 17.48'de gerçekleştiği bildirildi.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Meksika'nın Puerto Madero kenti yakınlarında meydana gelen depremin 10 km gibi sığ bir derinlikte olduğunu belirtti. Görgü tanıkları, depremin komşu Guatemala'daki binaları da salladığını söyledi. Tsunami tehdidi Depremin ardından, ABD Tsunami Uyarı Sistemi bölge için tsunami tehdidi uyarısı yayınladı. ABD tsunami uyarı sistemi, "Depremden kaynaklanan tehlikeli tsunami dalgaları, Meksika ve Guatemala kıyıları boyunca merkez üssünden 300 km alanda görülebilir" uyarısı yaptı.El Salvador’da da hissedildi Reuters muhabirinin aktardığına göre, deprem Guatemala şehrindeki binaları salladı. Başka bir Reuters muhabirinin belirttiğine göre, sarsıntı El Salvador'da da hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-geldi-metro-metrobus-taksi-ve-otobus-bileti-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1107345072.html
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meksika, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), tsunami, deprem
meksika, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), tsunami, deprem

Meksika'da 7.3 büyüklüğünde deprem, ABD'de tsunami uyarısı

18:20 17.07.2026 (güncellendi: 18:42 17.07.2026)
Meksika'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 7.3 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
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Ayrıntılar geliyor
Meksika’nın Puerto Madero kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD tsunami uyarı sistemi, "Depremden kaynaklanan tehlikeli tsunami dalgaları, Meksika ve Guatemala kıyıları boyunca merkez üssünden 300 km alanda görülebilir" uyarısı yaptı.
Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinin kıyılarını vuran 7.3 büyüklüğünde güçlü bir deprem, tsunami uyarısına neden oldu.
Meksika'nın Aquiles Serdan kentinin 48 kilometre güneybatısındaki depremin TSİ ile 17.48'de gerçekleştiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Meksika'nın Puerto Madero kenti yakınlarında meydana gelen depremin 10 km gibi sığ bir derinlikte olduğunu belirtti.
Görgü tanıkları, depremin komşu Guatemala'daki binaları da salladığını söyledi.

Tsunami tehdidi

Depremin ardından, ABD Tsunami Uyarı Sistemi bölge için tsunami tehdidi uyarısı yayınladı.
ABD tsunami uyarı sistemi, "Depremden kaynaklanan tehlikeli tsunami dalgaları, Meksika ve Guatemala kıyıları boyunca merkez üssünden 300 km alanda görülebilir" uyarısı yaptı.

El Salvador’da da hissedildi

Reuters muhabirinin aktardığına göre, deprem Guatemala şehrindeki binaları salladı. Başka bir Reuters muhabirinin belirttiğine göre, sarsıntı El Salvador'da da hissedildi.
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