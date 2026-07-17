https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/meksika-devlet-baskani-sheinbaumdan-deprem-aciklamasi-su-ana-kadar-hasar-yok-1107352323.html

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan deprem açıklaması: Şu ana kadar hasar yok

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan deprem açıklaması: Şu ana kadar hasar yok

Sputnik Türkiye

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T23:09+0300

2026-07-17T23:09+0300

2026-07-17T23:09+0300

dünya

chiapas

pasifik okyanusu

meksika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090912158_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_ee4c95c4f71e21c1f8d89014eecc849b.jpg

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Pasifik Okyanusu açıklarında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. Deprem sonrası Meksika'nın güney kıyıları ile Guatemala için tsunami uyarısı yapıldı.Sheinbaum, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Chiapas ve Tabasco eyaletlerinin valileriyle görüştüğünü belirterek, her iki eyalette de şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını ifade etti. Komşu eyaletlerde ise acil durum protokollerinin devreye alındığını aktaran Sheinbaum, yerel, eyalet ve federal ekiplerin, depremin en yoğun hissedildiği bölgelerde olası yapısal hasarları tespit etmek amacıyla saha çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.Chiapas'ta idari faaliyetler durdurulduChiapas Valisi Eduardo Ramirez, deprem sonrası eyalette herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirirken, idari faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Ramirez, özel sektöre de aynı doğrultuda hareket etme çağrısında bulundu.Chiapas Eyaleti Sivil Savunma Sekreterliği, ekiplerin eyalet genelinde hasar tespit ve inceleme çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Chiapas açıkları olması nedeniyle evler, iş yerleri ve kamu binaları tedbir amaçlı tahliye edilirken, eyalet genelinde acil durum uygulamaları devreye alındı. İlk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi hasar yaşanmadı.Oaxaca Valisi Salomon Jara da eyalette incelemelerin sürdüğünü ve şu ana kadar önemli bir hasarın belirlenmediğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/meksikanin-puerto-madero-kentinde-74-buyuklugunde-deprem-abdde-tsunami-uyarisi-1107346130.html

chiapas

pasifik okyanusu

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chiapas, pasifik okyanusu, meksika