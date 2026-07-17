https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/mardinli-marilyn-monroe-olarak-biliniyordu-sosyal-medya-paylasimi-sonrasi-tutuklandi-1107328641.html
Mardinli Marilyn Monroe olarak biliniyordu: Sosyal medya paylaşımı sonrası tutuklandı
Mardinli Marilyn Monroe olarak biliniyordu: Sosyal medya paylaşımı sonrası tutuklandı
Sputnik Türkiye
Mardinli Marilyn Monroe olarak bilinen Melek Akarmut, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T10:27+0300
2026-07-17T10:27+0300
2026-07-17T10:27+0300
türki̇ye
fetullahçı terör örgütü
fetö
melek akarmut
m.a
marilyn monroe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/10/1075511892_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_21c2f4e36bc4122c56e9737133fa154b.jpg
Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,şüpheli M.A'nın sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.Paylaşımları inceleyen ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/muhsin-yazicioglu-sorusturmasi-19-supheli-tutuklandi-1107327460.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/10/1075511892_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6039f2faacca9ee585e627cc51574362.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fetullahçı terör örgütü, fetö, melek akarmut, m.a, marilyn monroe
fetullahçı terör örgütü, fetö, melek akarmut, m.a, marilyn monroe
Mardinli Marilyn Monroe olarak biliniyordu: Sosyal medya paylaşımı sonrası tutuklandı
Mardinli Marilyn Monroe olarak bilinen Melek Akarmut, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.
Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,şüpheli M.A'nın sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Paylaşımları inceleyen ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.