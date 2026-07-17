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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/mardinli-marilyn-monroe-olarak-biliniyordu-sosyal-medya-paylasimi-sonrasi-tutuklandi-1107328641.html
Mardinli Marilyn Monroe olarak biliniyordu: Sosyal medya paylaşımı sonrası tutuklandı
Mardinli Marilyn Monroe olarak biliniyordu: Sosyal medya paylaşımı sonrası tutuklandı
Sputnik Türkiye
Mardinli Marilyn Monroe olarak bilinen Melek Akarmut, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,şüpheli M.A'nın sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.Paylaşımları inceleyen ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/muhsin-yazicioglu-sorusturmasi-19-supheli-tutuklandi-1107327460.html
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fetullahçı terör örgütü, fetö, melek akarmut, m.a, marilyn monroe
fetullahçı terör örgütü, fetö, melek akarmut, m.a, marilyn monroe

Mardinli Marilyn Monroe olarak biliniyordu: Sosyal medya paylaşımı sonrası tutuklandı

10:27 17.07.2026
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA
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Mardinli Marilyn Monroe olarak bilinen Melek Akarmut, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.
Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,şüpheli M.A'nın sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Paylaşımları inceleyen ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Muhsin Yazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 19 şüpheli tutuklandı
09:51
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