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Lavrov: Moskova ve Bakü ilişkilerinin potansiyelini ortaya çıkarmaya doğru ilerliyor
Lavrov: Moskova ve Bakü ilişkilerinin potansiyelini ortaya çıkarmaya doğru ilerliyor
Sputnik Türkiye
Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova’da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin tam potansiyeline ulaştırılması... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T14:21+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, Moskova’da ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi. Görüşmelerin basına açık kısmında bakanlar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve ekonomik işbirliğinin gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdi.‘Moskova Deklarasyonu’nun potansiyeline doğru ilerliyoruz’Toplantının açılışında konuşan Lavrov, iki ülkenin ilişkilerinde yeni bir döneme işaret eden tarihi belgeyi hatırlattı. Lavrov, şu ifadeleri kullandı:Küresel zorluklara rağmen pozitif trendAzerbaycanlı bakan Ceyhun Bayramov, dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalara ve zorluklara rağmen, Bakü ve Moskova arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü vurguladı. Bayramov, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:Masadaki Kritik Başlıklar: Güney Kafkasya ve 3+3 PlatformuGörüşmenin gündemine dair bilgi veren Lavrov; iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve insani işbirliğinin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının da ön planda olacağını belirtti. Bakanlar, Güney Kafkasya’daki mevcut durumu ve bölgede kalıcı barışı hedefleyen ve Türkiye’nin de yer aldığı ‘3+3’ bölgesel işbirliği platformunu kapsamlı bir şekilde değerlendirecek.
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rusya, azerbaycan, kafkasya, güney kafkasya, moskova, bakü, ceyhun bayramov, sergey lavrov, 3+3, 3+3 bölgesel işbirliği platformu
rusya, azerbaycan, kafkasya, güney kafkasya, moskova, bakü, ceyhun bayramov, sergey lavrov, 3+3, 3+3 bölgesel işbirliği platformu
Lavrov: Moskova ve Bakü ilişkilerinin potansiyelini ortaya çıkarmaya doğru ilerliyor
14:21 17.07.2026 (güncellendi: 14:23 17.07.2026)
Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova’da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin tam potansiyeline ulaştırılması hedefi vurgulanırken; Güney Kafkasya’daki durum ve ‘3+3’ platformu masaya yatırıldı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, Moskova’da ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi. Görüşmelerin basına açık kısmında bakanlar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve ekonomik işbirliğinin gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
‘Moskova Deklarasyonu’nun potansiyeline doğru ilerliyoruz’
Toplantının açılışında konuşan Lavrov, iki ülkenin ilişkilerinde yeni bir döneme işaret eden tarihi belgeyi hatırlattı. Lavrov, şu ifadeleri kullandı:
“22 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Moskova Deklarasyonu'nun sunduğu potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkarma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.”
Küresel zorluklara rağmen pozitif trend
Azerbaycanlı bakan Ceyhun Bayramov, dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalara ve zorluklara rağmen, Bakü ve Moskova arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü vurguladı. Bayramov, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:
"Dünya ekonomisinde var olan tüm zorluklara rağmen, ülkelerimiz arasındaki genel eğilimin son derece olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz görüşmelerde 2025 yılına ait ekonomik göstergeleri, rakamları ve yakın gelecek için belirlenen stratejik hedefleri daha detaylı bir şekilde ele alacağız."
Masadaki Kritik Başlıklar: Güney Kafkasya ve 3+3 Platformu
Görüşmenin gündemine dair bilgi veren Lavrov; iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve insani işbirliğinin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının da ön planda olacağını belirtti. Bakanlar, Güney Kafkasya’daki mevcut durumu ve bölgede kalıcı barışı hedefleyen ve Türkiye’nin de yer aldığı ‘3+3’ bölgesel işbirliği platformunu kapsamlı bir şekilde değerlendirecek.