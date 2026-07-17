https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/lavrov-moskova-ve-baku-iliskilerinin-potansiyelini-ortaya-cikarmaya-dogru-ilerliyor-1107338251.html

Lavrov: Moskova ve Bakü ilişkilerinin potansiyelini ortaya çıkarmaya doğru ilerliyor

Lavrov: Moskova ve Bakü ilişkilerinin potansiyelini ortaya çıkarmaya doğru ilerliyor

Sputnik Türkiye

Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova’da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin tam potansiyeline ulaştırılması... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T14:21+0300

2026-07-17T14:21+0300

2026-07-17T14:23+0300

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rusya

azerbaycan

kafkasya

güney kafkasya

moskova

bakü

ceyhun bayramov

sergey lavrov

3+3

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, Moskova’da ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi. Görüşmelerin basına açık kısmında bakanlar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve ekonomik işbirliğinin gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdi.‘Moskova Deklarasyonu’nun potansiyeline doğru ilerliyoruz’Toplantının açılışında konuşan Lavrov, iki ülkenin ilişkilerinde yeni bir döneme işaret eden tarihi belgeyi hatırlattı. Lavrov, şu ifadeleri kullandı:Küresel zorluklara rağmen pozitif trendAzerbaycanlı bakan Ceyhun Bayramov, dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalara ve zorluklara rağmen, Bakü ve Moskova arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü vurguladı. Bayramov, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:Masadaki Kritik Başlıklar: Güney Kafkasya ve 3+3 PlatformuGörüşmenin gündemine dair bilgi veren Lavrov; iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve insani işbirliğinin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının da ön planda olacağını belirtti. Bakanlar, Güney Kafkasya’daki mevcut durumu ve bölgede kalıcı barışı hedefleyen ve Türkiye’nin de yer aldığı ‘3+3’ bölgesel işbirliği platformunu kapsamlı bir şekilde değerlendirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/kremlin-yetkilisi-oreskin-rusya-ve-cin-yapay-zeka-alanindaki-isbirligini-yeni-bir-duzeye-tasiyacak-1107336315.html

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rusya, azerbaycan, kafkasya, güney kafkasya, moskova, bakü, ceyhun bayramov, sergey lavrov, 3+3, 3+3 bölgesel işbirliği platformu