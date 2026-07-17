ABD basını: Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili sözleri Trump'ı öfkelendirdi
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, Benjamin Netanyahu
© AP Photo / Alex Brandon
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Ankara'daki NATO Zirvesi sürecinde en önemli gündem maddelerinden biri olan Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının Trump ile Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar estirdiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye yapılması planlanan F-35 satışına ilişkin eleştirilerinden dolayı 'büyük bir öfke' duyduğu belirtildi.
Axios haber sitesine konuşan Beyaz Saray kaynaklarına göre, Netanyahu’nun bir televizyon programında Türkiye’ye F-35 verilmesinin Ortadoğu'daki güç dengesini bozacağını ifade etmesi Washington'da rahatsızlığa neden oldu.
Netanyahu’nun bu konudaki çıkışını yorumlayan kaynaklar, ABD Başkanı Trump’ın bu duruma sert tepki gösterdiğini aktardı.
Trump’ın, Netanyahu'nun tutumuna yönelik olarak "Bibi'nin bu konuda konuşmaya hakkı yoktu" değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.
Washington yönetimi, Türkiye’ye yönelik F-35 satışına ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığını vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ABD’den 5 F-35 uçağının teslim edileceğine dair söz aldıklarını açıklamıştı.
Axios haber sitesine konuşan Beyaz Saray kaynaklarına göre, Netanyahu’nun bir televizyon programında Türkiye’ye F-35 verilmesinin Ortadoğu'daki güç dengesini bozacağını ifade etmesi Washington'da rahatsızlığa neden oldu.
Netanyahu’nun bu konudaki çıkışını yorumlayan kaynaklar, ABD Başkanı Trump’ın bu duruma sert tepki gösterdiğini aktardı.
Trump’ın, Netanyahu'nun tutumuna yönelik olarak "Bibi'nin bu konuda konuşmaya hakkı yoktu" değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.
Washington yönetimi, Türkiye’ye yönelik F-35 satışına ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığını vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ABD’den 5 F-35 uçağının teslim edileceğine dair söz aldıklarını açıklamıştı.
Netanyahu'nun açıklamaları
Netanyahu, Trump'ın Ankara ziyareti arifesinde ABD basınına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarına atıf yapan Netanyahu, Trump'ın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde “Onlara F-35 ya da jet motoru verilmemesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarına atıf yapan Netanyahu, Trump'ın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde “Onlara F-35 ya da jet motoru verilmemesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.