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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-basini-netanyahunun-turkiyeye-f-35-satisiyla-ilgili-sozleri-trumpi-ofkelendirdi-1107329959.html
ABD basını: Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili sözleri Trump'ı öfkelendirdi
ABD basını: Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili sözleri Trump'ı öfkelendirdi
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Ankara'daki NATO Zirvesi sürecinde en önemli gündem maddelerinden biri olan Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının Trump ile Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T10:51+0300
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye yapılması planlanan F-35 satışına ilişkin eleştirilerinden dolayı 'büyük bir öfke' duyduğu belirtildi.Axios haber sitesine konuşan Beyaz Saray kaynaklarına göre, Netanyahu’nun bir televizyon programında Türkiye’ye F-35 verilmesinin Ortadoğu'daki güç dengesini bozacağını ifade etmesi Washington'da rahatsızlığa neden oldu. Netanyahu’nun bu konudaki çıkışını yorumlayan kaynaklar, ABD Başkanı Trump’ın bu duruma sert tepki gösterdiğini aktardı.Trump’ın, Netanyahu'nun tutumuna yönelik olarak "Bibi'nin bu konuda konuşmaya hakkı yoktu" değerlendirmesini yaptığı ifade edildi. Washington yönetimi, Türkiye’ye yönelik F-35 satışına ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığını vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ABD’den 5 F-35 uçağının teslim edileceğine dair söz aldıklarını açıklamıştı.Netanyahu'nun açıklamalarıNetanyahu, Trump'ın Ankara ziyareti arifesinde ABD basınına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulunmuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarına atıf yapan Netanyahu, Trump'ın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde “Onlara F-35 ya da jet motoru verilmemesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/netanyahu-amerikan-basinina-konustu-turkiyeye-f-35-ve-jet-motorlari-verilmemeli-1107042179.html
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abd, donald trump, f-35, benyamin netanyahu, i̇srail, türkiye, recep tayyip erdoğan
abd, donald trump, f-35, benyamin netanyahu, i̇srail, türkiye, recep tayyip erdoğan

ABD basını: Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili sözleri Trump'ı öfkelendirdi

10:51 17.07.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, Benjamin Netanyahu
Donald Trump, Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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Ankara'daki NATO Zirvesi sürecinde en önemli gündem maddelerinden biri olan Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının Trump ile Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar estirdiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye yapılması planlanan F-35 satışına ilişkin eleştirilerinden dolayı 'büyük bir öfke' duyduğu belirtildi.

Axios haber sitesine konuşan Beyaz Saray kaynaklarına göre, Netanyahu’nun bir televizyon programında Türkiye’ye F-35 verilmesinin Ortadoğu'daki güç dengesini bozacağını ifade etmesi Washington'da rahatsızlığa neden oldu.

Netanyahu’nun bu konudaki çıkışını yorumlayan kaynaklar, ABD Başkanı Trump’ın bu duruma sert tepki gösterdiğini aktardı.

Trump’ın, Netanyahu'nun tutumuna yönelik olarak "Bibi'nin bu konuda konuşmaya hakkı yoktu" değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.

Washington yönetimi, Türkiye’ye yönelik F-35 satışına ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığını vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ABD’den 5 F-35 uçağının teslim edileceğine dair söz aldıklarını açıklamıştı.

Netanyahu'nun açıklamaları

Netanyahu, Trump'ın Ankara ziyareti arifesinde ABD basınına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarına atıf yapan Netanyahu, Trump'ın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde “Onlara F-35 ya da jet motoru verilmemesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.
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DÜNYA
Netanyahu Amerikan basınına konuştu: Türkiye’ye F-35 ve jet motorları verilmemeli
6 Temmuz, 16:24
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