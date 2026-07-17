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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-iranda-demir-yolu-baglanti-istasyonunu-vurdu-1107321322.html
ABD, İran'da demir yolu bağlantı istasyonunu vurdu
ABD, İran'da demir yolu bağlantı istasyonunu vurdu
Sputnik Türkiye
İran basını, ABD'nin altyapıyı hedef alan saldırılarını genişlettiğini ve daha önce iki köprünün vurulmasının ardından Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T01:29+0300
2026-07-17T01:29+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
ebulfazl şikarçi
i̇ran
hürmüzgan
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İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD, Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bulunan demir yolu bağlantı istasyonuna saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.Bu saldırının, ABD'nin İran'ın altyapısına yönelik son operasyonu olduğu belirtilirken, daha önce Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir'de bulunan iki köprünün de ABD tarafından hedef alındığı aktarılmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada İran'ın altyapısını hedef alacaklarını belirterek, "Gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." ifadelerini kullanmıştı.İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını söylemişti.İran, ABD'nin saldırılarına, bölgede ABD'nin kullandığı askeri üsler ve diğer hedeflere yönelik saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdden-irana-saldiri-irana-karsi-art-arda-altinci-gece-boyunca-yeni-bir-saldiri-1107318505.html
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abd, ebulfazl şikarçi, i̇ran, hürmüzgan
abd, ebulfazl şikarçi, i̇ran, hürmüzgan

ABD, İran'da demir yolu bağlantı istasyonunu vurdu

01:29 17.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran basını, ABD'nin altyapıyı hedef alan saldırılarını genişlettiğini ve daha önce iki köprünün vurulmasının ardından Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı istasyonunun da hedef alındığını duyurdu. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD, Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bulunan demir yolu bağlantı istasyonuna saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.
Bu saldırının, ABD'nin İran'ın altyapısına yönelik son operasyonu olduğu belirtilirken, daha önce Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir'de bulunan iki köprünün de ABD tarafından hedef alındığı aktarılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada İran'ın altyapısını hedef alacaklarını belirterek, "Gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." ifadelerini kullanmıştı.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını söylemişti.
İran, ABD'nin saldırılarına, bölgede ABD'nin kullandığı askeri üsler ve diğer hedeflere yönelik saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD'den İran'a saldırı: İran'a karşı art arda altıncı gece boyunca yeni bir saldırı
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