https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-iranda-demir-yolu-baglanti-istasyonunu-vurdu-1107321322.html

ABD, İran'da demir yolu bağlantı istasyonunu vurdu

ABD, İran'da demir yolu bağlantı istasyonunu vurdu

Sputnik Türkiye

İran basını, ABD'nin altyapıyı hedef alan saldırılarını genişlettiğini ve daha önce iki köprünün vurulmasının ardından Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T01:29+0300

2026-07-17T01:29+0300

2026-07-17T01:29+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

ebulfazl şikarçi

i̇ran

hürmüzgan

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İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD, Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bulunan demir yolu bağlantı istasyonuna saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.Bu saldırının, ABD'nin İran'ın altyapısına yönelik son operasyonu olduğu belirtilirken, daha önce Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir'de bulunan iki köprünün de ABD tarafından hedef alındığı aktarılmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada İran'ın altyapısını hedef alacaklarını belirterek, "Gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." ifadelerini kullanmıştı.İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını söylemişti.İran, ABD'nin saldırılarına, bölgede ABD'nin kullandığı askeri üsler ve diğer hedeflere yönelik saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdden-irana-saldiri-irana-karsi-art-arda-altinci-gece-boyunca-yeni-bir-saldiri-1107318505.html

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abd, ebulfazl şikarçi, i̇ran, hürmüzgan