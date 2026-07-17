https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-iranda-demir-yolu-baglanti-istasyonunu-vurdu-1107321322.html
ABD, İran'da demir yolu bağlantı istasyonunu vurdu
ABD, İran'da demir yolu bağlantı istasyonunu vurdu
Sputnik Türkiye
İran basını, ABD'nin altyapıyı hedef alan saldırılarını genişlettiğini ve daha önce iki köprünün vurulmasının ardından Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T01:29+0300
2026-07-17T01:29+0300
2026-07-17T01:29+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
ebulfazl şikarçi
i̇ran
hürmüzgan
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İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD, Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bulunan demir yolu bağlantı istasyonuna saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.Bu saldırının, ABD'nin İran'ın altyapısına yönelik son operasyonu olduğu belirtilirken, daha önce Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir'de bulunan iki köprünün de ABD tarafından hedef alındığı aktarılmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada İran'ın altyapısını hedef alacaklarını belirterek, "Gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." ifadelerini kullanmıştı.İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını söylemişti.İran, ABD'nin saldırılarına, bölgede ABD'nin kullandığı askeri üsler ve diğer hedeflere yönelik saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdden-irana-saldiri-irana-karsi-art-arda-altinci-gece-boyunca-yeni-bir-saldiri-1107318505.html
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abd, ebulfazl şikarçi, i̇ran, hürmüzgan
abd, ebulfazl şikarçi, i̇ran, hürmüzgan
ABD, İran'da demir yolu bağlantı istasyonunu vurdu
İran basını, ABD'nin altyapıyı hedef alan saldırılarını genişlettiğini ve daha önce iki köprünün vurulmasının ardından Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı istasyonunun da hedef alındığını duyurdu. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD, Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bulunan demir yolu bağlantı istasyonuna saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.
Bu saldırının, ABD'nin İran'ın altyapısına yönelik son operasyonu olduğu belirtilirken, daha önce Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir'de bulunan iki köprünün de ABD tarafından hedef alındığı aktarılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada İran'ın altyapısını hedef alacaklarını belirterek, "Gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." ifadelerini kullanmıştı.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını söylemişti.
İran, ABD'nin saldırılarına, bölgede ABD'nin kullandığı askeri üsler ve diğer hedeflere yönelik saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.