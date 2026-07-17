https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/itfaiye-aracina-yol-vermeyen-surucuye-46-bin-lira-ceza-kesildi-1107330073.html
İtfaiye aracına yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza kesildi
İtfaiye aracına yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Antalya'da itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen araç sürücüsüne 46 bin lira para cezası kesildi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T10:51+0300
2026-07-17T10:51+0300
2026-07-17T10:51+0300
türki̇ye
antalya
alanya
i̇tfaiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107329804_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92524dfb4868141dba5181b10797cbdc.png
Antalya Alanya'da göreve giden itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira idari ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, aracı trafikten men edildi. Sosyal medyadaki görüntülerden kimliği tespit edildiİlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda itfaiye aracına yol vermediği tespit edilen sürücünün kimliğini belirledi.Ekiplerce sürücüye 46 bin lira idari ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/sosyal-medyada-ters-yonde-arac-kullanimi-paylasimi-sonrasi-surucu-yakalandi-1107255741.html
türki̇ye
antalya
alanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107329804_235:0:1675:1080_1920x0_80_0_0_efbb69fc3d97f9d348405bac407e228a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, alanya, i̇tfaiye
antalya, alanya, i̇tfaiye
İtfaiye aracına yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza kesildi
Antalya'da itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen araç sürücüsüne 46 bin lira para cezası kesildi.
Antalya Alanya'da göreve giden itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira idari ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, aracı trafikten men edildi.
Sosyal medyadaki görüntülerden kimliği tespit edildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda itfaiye aracına yol vermediği tespit edilen sürücünün kimliğini belirledi.
Ekiplerce sürücüye 46 bin lira idari ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.