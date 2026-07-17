https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/itfaiye-aracina-yol-vermeyen-surucuye-46-bin-lira-ceza-kesildi-1107330073.html

İtfaiye aracına yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza kesildi

İtfaiye aracına yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Antalya'da itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen araç sürücüsüne 46 bin lira para cezası kesildi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T10:51+0300

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Antalya Alanya'da göreve giden itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira idari ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, aracı trafikten men edildi. Sosyal medyadaki görüntülerden kimliği tespit edildiİlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda itfaiye aracına yol vermediği tespit edilen sürücünün kimliğini belirledi.Ekiplerce sürücüye 46 bin lira idari ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/sosyal-medyada-ters-yonde-arac-kullanimi-paylasimi-sonrasi-surucu-yakalandi-1107255741.html

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