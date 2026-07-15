https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/sosyal-medyada-ters-yonde-arac-kullanimi-paylasimi-sonrasi-surucu-yakalandi-1107255741.html

Sosyal medyada ters yönde araç kullanımı paylaşımı sonrası sürücü yakalandı

Sosyal medyada ters yönde araç kullanımı paylaşımı sonrası sürücü yakalandı

Sputnik Türkiye

Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye 21 bin lira ceza verilirken, sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T01:16+0300

2026-07-15T01:16+0300

2026-07-15T01:16+0300

türki̇ye

mersin

trafik

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104118425_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_2e73e72336292e88612a265748fdcab6.jpg

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında bir hafif ticari aracın 34. Cadde'de ters yönde ilerlediğine yönelik görüntülerin paylaşılması sonrasında çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında, aracını trafikte ters yönde kullanan sürücünün M.K. olduğu belirlendi.Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 21 bin lira ceza verildi.Sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/gaziantepte-asansor-kazasi-66-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1107255491.html

türki̇ye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, trafik, ceza