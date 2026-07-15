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Sosyal medyada ters yönde araç kullanımı paylaşımı sonrası sürücü yakalandı
Sosyal medyada ters yönde araç kullanımı paylaşımı sonrası sürücü yakalandı
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Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye 21 bin lira ceza verilirken, sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında bir hafif ticari aracın 34. Cadde'de ters yönde ilerlediğine yönelik görüntülerin paylaşılması sonrasında çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında, aracını trafikte ters yönde kullanan sürücünün M.K. olduğu belirlendi.Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 21 bin lira ceza verildi.Sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/gaziantepte-asansor-kazasi-66-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1107255491.html
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mersin, trafik, ceza
mersin, trafik, ceza

Sosyal medyada ters yönde araç kullanımı paylaşımı sonrası sürücü yakalandı

01:16 15.07.2026
© AAAdana trafik polisi
Adana trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AA
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Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye 21 bin lira ceza verilirken, sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında bir hafif ticari aracın 34. Cadde'de ters yönde ilerlediğine yönelik görüntülerin paylaşılması sonrasında çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, aracını trafikte ters yönde kullanan sürücünün M.K. olduğu belirlendi.
Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 21 bin lira ceza verildi.
Sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
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