https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/sosyal-medyada-ters-yonde-arac-kullanimi-paylasimi-sonrasi-surucu-yakalandi-1107255741.html
Sosyal medyada ters yönde araç kullanımı paylaşımı sonrası sürücü yakalandı
Sosyal medyada ters yönde araç kullanımı paylaşımı sonrası sürücü yakalandı
Sputnik Türkiye
Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye 21 bin lira ceza verilirken, sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T01:16+0300
2026-07-15T01:16+0300
2026-07-15T01:16+0300
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mersin
trafik
ceza
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Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında bir hafif ticari aracın 34. Cadde'de ters yönde ilerlediğine yönelik görüntülerin paylaşılması sonrasında çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında, aracını trafikte ters yönde kullanan sürücünün M.K. olduğu belirlendi.Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 21 bin lira ceza verildi.Sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/gaziantepte-asansor-kazasi-66-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1107255491.html
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mersin, trafik, ceza
Sosyal medyada ters yönde araç kullanımı paylaşımı sonrası sürücü yakalandı
Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye 21 bin lira ceza verilirken, sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında bir hafif ticari aracın 34. Cadde'de ters yönde ilerlediğine yönelik görüntülerin paylaşılması sonrasında çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, aracını trafikte ters yönde kullanan sürücünün M.K. olduğu belirlendi.
Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 21 bin lira ceza verildi.
Sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.