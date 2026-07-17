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İBB'den kreş ücretlerine yüzde 60 zam kararı
İBB'den kreş ücretlerine yüzde 60 zam kararı
Sputnik Türkiye
İBB'nin işlettiği kreşlerin aylık ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işlettiği kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Kreşlerin ücretleri 8 bin liraya yükseldi. Zamlı tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ismiyle hizmet veriyorİBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün teklifiyle belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi. Mecliste yapılan oylamada, zam teklifi kabul edildi.Zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/istanbulda-arac-cekme-ve-yediemin-otopark-ucretlerine-zam-yapildi-1107343762.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kreş, zam
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kreş, zam

İBB'den kreş ücretlerine yüzde 60 zam kararı

17:19 17.07.2026 (güncellendi: 17:20 17.07.2026)
© FotoğrafCHP'li Günaydın duyurdu: Bakanlıktan belediyelere kreş talimatı
CHP'li Günaydın duyurdu: Bakanlıktan belediyelere kreş talimatı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
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İBB'nin işlettiği kreşlerin aylık ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işlettiği kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Kreşlerin ücretleri 8 bin liraya yükseldi. Zamlı tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ismiyle hizmet veriyor

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün teklifiyle belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi. Mecliste yapılan oylamada, zam teklifi kabul edildi.
Zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
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