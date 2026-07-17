https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ibbden-kres-ucretlerine-yuzde-60-zam-yapildi-1107344379.html
İBB'den kreş ücretlerine yüzde 60 zam kararı
İBB'den kreş ücretlerine yüzde 60 zam kararı
Sputnik Türkiye
İBB'nin işlettiği kreşlerin aylık ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T17:19+0300
2026-07-17T17:19+0300
2026-07-17T17:20+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
kreş
zam
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işlettiği kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Kreşlerin ücretleri 8 bin liraya yükseldi. Zamlı tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ismiyle hizmet veriyorİBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün teklifiyle belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi. Mecliste yapılan oylamada, zam teklifi kabul edildi.Zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/istanbulda-arac-cekme-ve-yediemin-otopark-ucretlerine-zam-yapildi-1107343762.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kreş, zam
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kreş, zam
İBB'den kreş ücretlerine yüzde 60 zam kararı
17:19 17.07.2026 (güncellendi: 17:20 17.07.2026)
İBB'nin işlettiği kreşlerin aylık ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işlettiği kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Kreşlerin ücretleri 8 bin liraya yükseldi. Zamlı tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ismiyle hizmet veriyor
İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün teklifiyle belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi. Mecliste yapılan oylamada, zam teklifi kabul edildi.
Zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.