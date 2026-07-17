https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ibbden-kres-ucretlerine-yuzde-60-zam-yapildi-1107344379.html

İBB'den kreş ücretlerine yüzde 60 zam kararı

İBB'den kreş ücretlerine yüzde 60 zam kararı

Sputnik Türkiye

İBB'nin işlettiği kreşlerin aylık ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T17:19+0300

2026-07-17T17:19+0300

2026-07-17T17:20+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

kreş

zam

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işlettiği kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Kreşlerin ücretleri 8 bin liraya yükseldi. Zamlı tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ismiyle hizmet veriyorİBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün teklifiyle belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi. Mecliste yapılan oylamada, zam teklifi kabul edildi.Zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/istanbulda-arac-cekme-ve-yediemin-otopark-ucretlerine-zam-yapildi-1107343762.html

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