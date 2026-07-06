https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/tiryakilere-kotu-haber-caya-zam-geldi-1107045294.html

Tiryakilere kötü haber: Çaya zam geldi

Tiryakilere kötü haber: Çaya zam geldi

Sputnik Türkiye

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Yeni fiyatlar, 6 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T17:21+0300

2026-07-06T17:21+0300

2026-07-06T17:21+0300

ekonomi̇

çay

çay simit

siyah çay

kuru çay

yaş çay alım fiyatı

çay bardağı

çay ocağı

çay

kahvehane

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0a/1070891825_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e8ddd8d0652dea85750cc141f62a6143.jpg

Kuru çay ürünlerine ortalama yüzde 15 oranında fiyat artışı uygulanırken, zamlı tarifeler bugünden itibaren raflara yansımaya başladı.ÇAYKUR, son olarak 8 Nisan'da kuru çay fiyatlarına yüzde 10, 22 Mayıs'ta ise yüzde 15 oranında zam yapmıştı. Son artışla birlikte kuru çaya son üç ay içinde yapılan kümülatif zam oranı yaklaşık yüzde 45.5'e ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/finansal-darbogazdan-cikamadi-121-yillik-cay-devi-iflas-etti-1106538440.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çay, çay simit, siyah çay, kuru çay, yaş çay alım fiyatı, çay bardağı , çay ocağı, çay, kahvehane