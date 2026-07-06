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Tiryakilere kötü haber: Çaya zam geldi
Tiryakilere kötü haber: Çaya zam geldi
Sputnik Türkiye
ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Yeni fiyatlar, 6 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T17:21+0300
2026-07-06T17:21+0300
ekonomi̇
çay
çay simit
siyah çay
kuru çay
yaş çay alım fiyatı
çay bardağı
çay ocağı
çay
kahvehane
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Kuru çay ürünlerine ortalama yüzde 15 oranında fiyat artışı uygulanırken, zamlı tarifeler bugünden itibaren raflara yansımaya başladı.ÇAYKUR, son olarak 8 Nisan'da kuru çay fiyatlarına yüzde 10, 22 Mayıs'ta ise yüzde 15 oranında zam yapmıştı. Son artışla birlikte kuru çaya son üç ay içinde yapılan kümülatif zam oranı yaklaşık yüzde 45.5'e ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/finansal-darbogazdan-cikamadi-121-yillik-cay-devi-iflas-etti-1106538440.html
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çay, çay simit, siyah çay, kuru çay, yaş çay alım fiyatı, çay bardağı , çay ocağı, çay, kahvehane
çay, çay simit, siyah çay, kuru çay, yaş çay alım fiyatı, çay bardağı , çay ocağı, çay, kahvehane

Tiryakilere kötü haber: Çaya zam geldi

17:21 06.07.2026
© AAçay
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA
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ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Yeni fiyatlar, 6 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.
Kuru çay ürünlerine ortalama yüzde 15 oranında fiyat artışı uygulanırken, zamlı tarifeler bugünden itibaren raflara yansımaya başladı.
ÇAYKUR, son olarak 8 Nisan'da kuru çay fiyatlarına yüzde 10, 22 Mayıs'ta ise yüzde 15 oranında zam yapmıştı.
Son artışla birlikte kuru çaya son üç ay içinde yapılan kümülatif zam oranı yaklaşık yüzde 45.5'e ulaştı.
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