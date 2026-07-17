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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ispanyada-orman-yangini-buyuyor-yilin-en-buyuk-felaketi-12-bin-hektari-kule-cevirdi-1107336861.html
İspanya'da orman yangını büyüyor: Yılın en büyük felaketi 12 bin hektarı küle çevirdi
İspanya'da orman yangını büyüyor: Yılın en büyük felaketi 12 bin hektarı küle çevirdi
Sputnik Türkiye
İspanya'da 12 bin hektarlık alanı küle çeviren orman yangını nedeniyle 6 köy tahliye edildi, binlerce kişi yangından etkilendi. Yetkililer, yangını çıkardığı... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T14:11+0300
2026-07-17T14:11+0300
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madrid
orman yangını
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İspanya, aynı anda farklı bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. En büyük yangın Zaragoza'daki Cinco Villas bölgesinde etkisini sürdürürken, alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yetkililer binlerce kişiyi etkileyen yangınlara havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. İspanya Askeri Acil Durumlar Birimi'nin (UME), resmi X hesabından paylaştığı görüntülerde, ekiplerin yoğun duman ve alevler arasında söndürme çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.Yangın hızla büyüdüÇarşamba günü başlayan Cinco Villas yangını, cuma itibarıyla 12 bin hektarlık alanı etkileyerek İspanya'nın bu yıl yaşadığı en büyük orman yangını haline geldi.Yangının çevresi yaklaşık 60 kilometreye ulaşırken, 6 köy tahliye edildi. Yangın nedeniyle bin 100'den fazla kişi doğrudan etkilendi.Yetkililer, özellikle çam ormanlarının bulunduğu bölgelerde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine spor salonlarını geçici barınma merkezine dönüştürdü. Söndürme çalışmalarına 400 kara ekibi ve 19 hava aracı katıldı.Yangın şüphelisi gözaltındaYetkililer, yangını çıkardığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.Polis ekipleri, şüphelinin çantasında çok sayıda yanıcı madde bulunduğunu ve daha önce de farklı İspanya kentlerinde benzer suçlardan kaydı olduğunu açıkladı.Madrid Bölgesel Yönetimi Başkanı Isabel Díaz Ayuso da yangının sorumlularına karşı hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini açıkladı.Ülkenin farklı bölgelerinde alarm sürüyorZaragoza'nın yanı sıra Guadalajara ve Madrid çevresinde de orman yangınları devam ediyor.Guadalajara'daki yangında 900 hektarlık alan birkaç saat içinde kül olurken, bölgeye Askeri Acil Durum Birimi (UME) sevk edildi.Madrid'in kuzeyindeki yangında ise 70 hektarlık alan zarar gördü. Yaklaşık 100 kişi tahliye edilirken, 2 binden fazla kişi güvenlik amacıyla evlerinde kalmaları yönünde uyarıldı.Öte yandan Ciudad Real bölgesindeki yangın ise yaklaşık 800 hektarlık alanın yanmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.Yetkililer, yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar, düşük nem ve ilkbaharda oluşan yoğun bitki örtüsünün yangınların hızla yayılmasında etkili olduğunu belirtti. Ayrıca kırsal alanların terk edilmesi ve iklim değişikliğinin, bu tür büyük yangınların daha sık ve daha zor kontrol edilir hale gelmesine neden olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/fransada-siddetli-firtina-2-kisi-hayatini-kaybetti-53-bin-hane-elektriksiz-kaldi-1107335185.html
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guadalajara, madrid, orman yangını, i̇spanya, yangın söndürme
guadalajara, madrid, orman yangını, i̇spanya, yangın söndürme

İspanya'da orman yangını büyüyor: Yılın en büyük felaketi 12 bin hektarı küle çevirdi

14:11 17.07.2026
© REUTERS Spanish Military Emergency Unitİspanya'da orman yangınları
İspanya'da orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© REUTERS Spanish Military Emergency Unit
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İspanya'da 12 bin hektarlık alanı küle çeviren orman yangını nedeniyle 6 köy tahliye edildi, binlerce kişi yangından etkilendi. Yetkililer, yangını çıkardığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
İspanya, aynı anda farklı bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. En büyük yangın Zaragoza'daki Cinco Villas bölgesinde etkisini sürdürürken, alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yetkililer binlerce kişiyi etkileyen yangınlara havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. İspanya Askeri Acil Durumlar Birimi'nin (UME), resmi X hesabından paylaştığı görüntülerde, ekiplerin yoğun duman ve alevler arasında söndürme çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Yangın hızla büyüdü

Çarşamba günü başlayan Cinco Villas yangını, cuma itibarıyla 12 bin hektarlık alanı etkileyerek İspanya'nın bu yıl yaşadığı en büyük orman yangını haline geldi.
© REUTERS Violeta Santos Mouraİspanya'da orman yangınları
İspanya'da orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
İspanya'da orman yangınları
© REUTERS Violeta Santos Moura
Yangının çevresi yaklaşık 60 kilometreye ulaşırken, 6 köy tahliye edildi. Yangın nedeniyle bin 100'den fazla kişi doğrudan etkilendi.
Yetkililer, özellikle çam ormanlarının bulunduğu bölgelerde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine spor salonlarını geçici barınma merkezine dönüştürdü. Söndürme çalışmalarına 400 kara ekibi ve 19 hava aracı katıldı.

Yangın şüphelisi gözaltında

Yetkililer, yangını çıkardığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri, şüphelinin çantasında çok sayıda yanıcı madde bulunduğunu ve daha önce de farklı İspanya kentlerinde benzer suçlardan kaydı olduğunu açıkladı.
Madrid Özerk Yönetimi Çevre, Tarım ve İçişleri Bakanı Carlos Novillo, "Doğal mirasımız tek bir kişinin sorumsuzluğu nedeniyle büyük tehlike altına girdi" dedi.
Madrid Bölgesel Yönetimi Başkanı Isabel Díaz Ayuso da yangının sorumlularına karşı hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini açıkladı.

Ülkenin farklı bölgelerinde alarm sürüyor

Zaragoza'nın yanı sıra Guadalajara ve Madrid çevresinde de orman yangınları devam ediyor.
Guadalajara'daki yangında 900 hektarlık alan birkaç saat içinde kül olurken, bölgeye Askeri Acil Durum Birimi (UME) sevk edildi.
Madrid'in kuzeyindeki yangında ise 70 hektarlık alan zarar gördü. Yaklaşık 100 kişi tahliye edilirken, 2 binden fazla kişi güvenlik amacıyla evlerinde kalmaları yönünde uyarıldı.
Öte yandan Ciudad Real bölgesindeki yangın ise yaklaşık 800 hektarlık alanın yanmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yetkililer, yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar, düşük nem ve ilkbaharda oluşan yoğun bitki örtüsünün yangınların hızla yayılmasında etkili olduğunu belirtti. Ayrıca kırsal alanların terk edilmesi ve iklim değişikliğinin, bu tür büyük yangınların daha sık ve daha zor kontrol edilir hale gelmesine neden olduğu ifade edildi.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
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