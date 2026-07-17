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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/fransada-siddetli-firtina-2-kisi-hayatini-kaybetti-53-bin-hane-elektriksiz-kaldi-1107335185.html
Fransa'da şiddetli fırtına: 2 kişi hayatını kaybetti, 53 bin hane elektriksiz kaldı
Fransa'da şiddetli fırtına: 2 kişi hayatını kaybetti, 53 bin hane elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
Fransa'yı etkisi altına alan şiddetli fırtına, iki kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda ev ve aracın zarar görmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T13:19+0300
2026-07-17T13:31+0300
dünya
fransa
fırtına
can kaybı
elektrik kesintisi
tahliye
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Ulusal basındaki haberlere göre, dün gece Fransa'nın farklı bölgelerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına ülkenin bazı kesimlerinde hasara ve elektrik kesintilerine yol açtı.Enedis elektrik dağıtım şirketinin verilerine göre, 53 bin hane elektriksiz kaldı. Bu durumdan özellikle Auvergne-Rhone-Alpes ve Nouvelle-Aquitaine bölgelerindeki haneler etkilendi.Auvergne-Rhone-Alpes bölgesindeki Aubenas kentinde, yüzlerce aracın yanı sıra evlerin çatı ve pencerelerinde hasar oluştu.Yaklaşık 100 kişinin evlerinden tahliye edilerek acil barınma merkezine götürüldüğü kentte, en az 5 kişi yaralandı.Aynı bölgedeki Loire vilayetine bağlı Saint-Etienne kentinde meydana gelen hortum, 2 kamyonun A72 otoyolu üzerine devrilmesine yol açtı. Araç trafiği olumsuz etkilenirken, aynı vilayette itfaiye erleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 600'den fazla vakaya müdahalede bulundu.Isere vilayetine bağlı Saint-Quentin-Fallavier kasabasında da şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar yerinden söküldü, elektrik direkleri yıkıldı ve evlerin çatıları fırtınanın etkisiyle uçtu.2 kişi hayatını kaybettiOlumsuz hava koşullarına bağlı olarak ülkede 2 kişi hayatını kaybetti.Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki Saint-Victurnien köyünde 30 yaşındaki bir kadın, üzerine düşen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdi.Auvergne Rhone-Alpes bölgesindeki Dolomieu kasabasında ise yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan bir atölyede hayatını kaybeden 37 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/italyada-kopru-faciasinda-43-kisi-olmustu-8-yil-sonra-32-kisi-suclu-bulundu-1107328437.html
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fransa, fırtına, can kaybı, elektrik kesintisi, tahliye
fransa, fırtına, can kaybı, elektrik kesintisi, tahliye

Fransa'da şiddetli fırtına: 2 kişi hayatını kaybetti, 53 bin hane elektriksiz kaldı

13:19 17.07.2026 (güncellendi: 13:31 17.07.2026)
© AP Photo / Bob EdmeArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Bob Edme
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Fransa'yı etkisi altına alan şiddetli fırtına, iki kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda ev ve aracın zarar görmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 bin hane de elektriksiz kaldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, dün gece Fransa'nın farklı bölgelerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına ülkenin bazı kesimlerinde hasara ve elektrik kesintilerine yol açtı.
Enedis elektrik dağıtım şirketinin verilerine göre, 53 bin hane elektriksiz kaldı. Bu durumdan özellikle Auvergne-Rhone-Alpes ve Nouvelle-Aquitaine bölgelerindeki haneler etkilendi.
Auvergne-Rhone-Alpes bölgesindeki Aubenas kentinde, yüzlerce aracın yanı sıra evlerin çatı ve pencerelerinde hasar oluştu.
Yaklaşık 100 kişinin evlerinden tahliye edilerek acil barınma merkezine götürüldüğü kentte, en az 5 kişi yaralandı.
Aynı bölgedeki Loire vilayetine bağlı Saint-Etienne kentinde meydana gelen hortum, 2 kamyonun A72 otoyolu üzerine devrilmesine yol açtı. Araç trafiği olumsuz etkilenirken, aynı vilayette itfaiye erleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 600'den fazla vakaya müdahalede bulundu.
Isere vilayetine bağlı Saint-Quentin-Fallavier kasabasında da şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar yerinden söküldü, elektrik direkleri yıkıldı ve evlerin çatıları fırtınanın etkisiyle uçtu.

2 kişi hayatını kaybetti

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak ülkede 2 kişi hayatını kaybetti.
Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki Saint-Victurnien köyünde 30 yaşındaki bir kadın, üzerine düşen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdi.
Auvergne Rhone-Alpes bölgesindeki Dolomieu kasabasında ise yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan bir atölyede hayatını kaybeden 37 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu.
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