https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-urdundeki-abd-savas-ucaklari-ve-yakit-ikmal-ucaklarini-hedef-aldik-1107333625.html

İran: Ürdün'deki ABD savaş uçakları ve yakıt ikmal uçaklarını hedef aldık

İran: Ürdün'deki ABD savaş uçakları ve yakıt ikmal uçaklarını hedef aldık

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Ürdün'de konuşlu savaş uçakları ile yakıt ikmal uçaklarına balistik füzeler ve kamikaze İHA'larla saldırı... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T12:46+0300

2026-07-17T12:46+0300

2026-07-17T12:46+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

kuveyt

ürdün

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Ürdün'deki askeri varlığına yönelik yeni bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.Yazılı açıklamada, ABD'nin Bender Abbas kentindeki köprüler, yerleşim alanları ve su aktarım merkezlerine düzenlediği saldırılara karşılık olarak "14. dalga operasyon" kapsamında Ürdün'de konuşlu ABD savaş uçakları ile yakıt ikmal uçaklarının hedef alındığı belirtildi.Açıklamaya göre saldırı iki aşamada gerçekleştirildi. İran, çok sayıda balistik füze ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını, hedef alınan ABD unsurlarından bazılarının imha edildiğini kaydetti.Daha önce Bahreyn, Kuveyt ve Umman'ı da hedef aldığını açıklamıştıİran Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce yayımladığı açıklamalarda da ABD'nin bölgedeki askeri noktalarına yönelik saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.İran, 11. saldırı dalgasında Bahreyn'deki Sakhir Hava Üssü'nde bulunan ABD keşif uçakları ve helikopterlerini kamikaze İHA'larla hedef aldığını belirtmişti.12. saldırı dalgasında ise Kuveyt'teki ABD'ye ait füze savunma tespit ve erken uyarı radarları, silah depoları ile füze fırlatma sistemlerinin hedef alındığı iddia edilmişti. 13. saldırı dalgasında da Umman'ın Ganem bölgesindeki hava kontrol radarı ile Selame Kayalıkları'ndaki deniz kontrol radarına saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-suriyedeki-abd-komuta-merkezini-vurduk-ortadoguda-savas-yeni-cepheye-tasindi-1107331611.html

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Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, kuveyt, ürdün, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)