https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-suriyedeki-abd-komuta-merkezini-vurduk-ortadoguda-savas-yeni-cepheye-tasindi-1107331611.html

İran: Suriye'deki ABD komuta merkezini vurduk; Ortadoğu'da savaş yeni cepheye taşındı

İran: Suriye'deki ABD komuta merkezini vurduk; Ortadoğu'da savaş yeni cepheye taşındı

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak Suriye'nin El-Tanf bölgesindeki ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı merkezini... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T11:59+0300

2026-07-17T11:59+0300

2026-07-17T11:59+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

abd

ortadoğu

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

devlet malzeme ofisi (dmo)

reuters

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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran topraklarına yönelik son saldırılarının ardından Suriye'deki ABD askeri varlıklarını hedef aldığını duyurdu.DMO tarafından cuma günü yapılan açıklamada, İrânşehr kentine düzenlenen ABD saldırısına misilleme olarak Suriye'nin El-Tanf bölgesindeki ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı merkezinin vurulduğu öne sürüldü.Ancak Reuters, söz konusu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadığını bildirdi. ABD ordusu ile Suriye yönetimi ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.Hürmüz Boğazı için yeni tehditİran devlet medyasına göre Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün tamamen İran'da olduğunu savunarak, ABD'nin askeri operasyonlarını sürdürmesi halinde boğaz üzerinden petrol ve doğal gaz ihracatına izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.Açıklama, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda yeni bir kriz ihtimalini gündeme taşıdı.Öte yandan ABD ordusu, Şubat ayında Suriye, Ürdün ve Irak sınırlarının kesişimindeki stratejik El-Tanf üssünden çekilme sürecini tamamladığını açıklamıştı.ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürüyorWashington yönetimi de İran'ın güneyindeki askeri ve stratejik hedeflere yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Hürmüzgan Tıp Bilimleri Üniversitesi verilerine dayandırdığı haberinde, Bender Humeyr kentindeki köprüleri hedef alan ABD saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İran medyası ayrıca ülkenin güneydoğusundaki Çabahar kentinde art arda üç şiddetli patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamaların hedefi ve olası can kaybına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.Operasyonlar altıncı gecesine girdiABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son operasyon dalgasının tamamlandığını açıklarken, saldırılar böylece üst üste altıncı geceye taşınmış oldu.CENTCOM açıklamasına göre operasyonlarda savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemilerinden ateşlenen hassas güdümlü mühimmat kullanıldı.ABD ordusu, saldırılarda şu hedeflerin vurulduğunu açıkladı:Washington yönetimi, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yürütüldüğünü belirterek amacın İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak ve ticari gemilere yönelik saldırılardan Tahran'ı sorumlu tutmak olduğunu ifade etti.CENTCOM ayrıca, Orta Doğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin yüksek alarm seviyesinde görev yaptığını duyurdu.İran'da çok sayıda stratejik nokta hedef alındıİran devlet medyasına göre ABD'nin son günlerde düzenlediği saldırılarda yalnızca Bender Humeyr'deki beş köprü değil, aynı zamanda şu noktalar da hedef alındı:Yarı resmi Tesnim ve Fars Haber Ajansları ise Bender Abbas'taki bir iletişim kulesi ile Sirik yakınındaki bazı askeri noktaların da vurulduğunu aktardı.İranlı yetkililer, saldırıların yol açtığı toplam can kaybı ve maddi hasara ilişkin kapsamlı bilançonun henüz çıkarılamadığını açıkladı.Bölgesel savaş riski büyüyorSon karşılıklı saldırılar, ABD ile İran arasında daha önce sağlanan geçici ateşkes ve mutabakatın fiilen sona ermesinin ardından yaşanan en kapsamlı askeri tırmanışlardan biri olarak değerlendiriliyor.Çatışmaların Suriye, Irak, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı eksenine yayılması, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir bölgesel savaş ihtimaline ilişkin uluslararası endişeleri artırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-basini-netanyahunun-turkiyeye-f-35-satisiyla-ilgili-sozleri-trumpi-ofkelendirdi-1107329959.html

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donald trump, abd, ortadoğu, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), devlet malzeme ofisi (dmo), reuters