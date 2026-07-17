https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-suriyedeki-abd-komuta-merkezini-vurduk-ortadoguda-savas-yeni-cepheye-tasindi-1107331611.html
İran: Suriye'deki ABD komuta merkezini vurduk; Ortadoğu'da savaş yeni cepheye taşındı
İran: Suriye'deki ABD komuta merkezini vurduk; Ortadoğu'da savaş yeni cepheye taşındı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak Suriye'nin El-Tanf bölgesindeki ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı merkezini... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T11:59+0300
2026-07-17T11:59+0300
2026-07-17T11:59+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
abd
ortadoğu
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
devlet malzeme ofisi (dmo)
reuters
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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran topraklarına yönelik son saldırılarının ardından Suriye'deki ABD askeri varlıklarını hedef aldığını duyurdu.DMO tarafından cuma günü yapılan açıklamada, İrânşehr kentine düzenlenen ABD saldırısına misilleme olarak Suriye'nin El-Tanf bölgesindeki ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı merkezinin vurulduğu öne sürüldü.Ancak Reuters, söz konusu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadığını bildirdi. ABD ordusu ile Suriye yönetimi ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.Hürmüz Boğazı için yeni tehditİran devlet medyasına göre Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün tamamen İran'da olduğunu savunarak, ABD'nin askeri operasyonlarını sürdürmesi halinde boğaz üzerinden petrol ve doğal gaz ihracatına izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.Açıklama, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda yeni bir kriz ihtimalini gündeme taşıdı.Öte yandan ABD ordusu, Şubat ayında Suriye, Ürdün ve Irak sınırlarının kesişimindeki stratejik El-Tanf üssünden çekilme sürecini tamamladığını açıklamıştı.ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürüyorWashington yönetimi de İran'ın güneyindeki askeri ve stratejik hedeflere yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Hürmüzgan Tıp Bilimleri Üniversitesi verilerine dayandırdığı haberinde, Bender Humeyr kentindeki köprüleri hedef alan ABD saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İran medyası ayrıca ülkenin güneydoğusundaki Çabahar kentinde art arda üç şiddetli patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamaların hedefi ve olası can kaybına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.Operasyonlar altıncı gecesine girdiABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son operasyon dalgasının tamamlandığını açıklarken, saldırılar böylece üst üste altıncı geceye taşınmış oldu.CENTCOM açıklamasına göre operasyonlarda savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemilerinden ateşlenen hassas güdümlü mühimmat kullanıldı.ABD ordusu, saldırılarda şu hedeflerin vurulduğunu açıkladı:Washington yönetimi, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yürütüldüğünü belirterek amacın İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak ve ticari gemilere yönelik saldırılardan Tahran'ı sorumlu tutmak olduğunu ifade etti.CENTCOM ayrıca, Orta Doğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin yüksek alarm seviyesinde görev yaptığını duyurdu.İran'da çok sayıda stratejik nokta hedef alındıİran devlet medyasına göre ABD'nin son günlerde düzenlediği saldırılarda yalnızca Bender Humeyr'deki beş köprü değil, aynı zamanda şu noktalar da hedef alındı:Yarı resmi Tesnim ve Fars Haber Ajansları ise Bender Abbas'taki bir iletişim kulesi ile Sirik yakınındaki bazı askeri noktaların da vurulduğunu aktardı.İranlı yetkililer, saldırıların yol açtığı toplam can kaybı ve maddi hasara ilişkin kapsamlı bilançonun henüz çıkarılamadığını açıkladı.Bölgesel savaş riski büyüyorSon karşılıklı saldırılar, ABD ile İran arasında daha önce sağlanan geçici ateşkes ve mutabakatın fiilen sona ermesinin ardından yaşanan en kapsamlı askeri tırmanışlardan biri olarak değerlendiriliyor.Çatışmaların Suriye, Irak, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı eksenine yayılması, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir bölgesel savaş ihtimaline ilişkin uluslararası endişeleri artırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-basini-netanyahunun-turkiyeye-f-35-satisiyla-ilgili-sozleri-trumpi-ofkelendirdi-1107329959.html
abd
i̇ran
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donald trump, abd, ortadoğu, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), devlet malzeme ofisi (dmo), reuters
donald trump, abd, ortadoğu, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), devlet malzeme ofisi (dmo), reuters
İran: Suriye'deki ABD komuta merkezini vurduk; Ortadoğu'da savaş yeni cepheye taşındı
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak Suriye'nin El-Tanf bölgesindeki ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı merkezini vurduklarını açıkladı. ABD iddiayı henüz doğrulamazken, Washington'un İran'a yönelik hava saldırıları da altıncı gecesine girdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran topraklarına yönelik son saldırılarının ardından Suriye'deki ABD askeri varlıklarını hedef aldığını duyurdu.
DMO
tarafından cuma günü yapılan açıklamada, İrânşehr
kentine düzenlenen ABD saldırısına misilleme olarak Suriye'nin El-Tanf bölgesindeki ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı merkezinin vurulduğu
öne sürüldü.
Ancak Reuters
, söz konusu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadığını bildirdi. ABD ordusu ile Suriye
yönetimi ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Hürmüz Boğazı için yeni tehdit
İran
devlet medyasına göre Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün tamamen İran'da olduğunu
savunarak, ABD'nin askeri operasyonlarını sürdürmesi halinde boğaz üzerinden petrol ve doğal gaz ihracatına izin verilmeyeceği
uyarısında bulundu.
Açıklama
, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda yeni bir kriz ihtimalini gündeme taşıdı.
Öte yandan ABD ordusu, Şubat ayında Suriye, Ürdün ve Irak sınırlarının kesişimindeki stratejik El-Tanf üssünden çekilme sürecini tamamladığını
açıklamıştı.
ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürüyor
Washington
yönetimi de İran'ın güneyindeki askeri ve stratejik hedeflere yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA
, Hürmüzgan Tıp Bilimleri Üniversitesi
verilerine dayandırdığı haberinde, Bender Humeyr
kentindeki köprüleri hedef alan ABD saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini
duyurdu.
İran medyası ayrıca ülkenin güneydoğusundaki Çabahar kentinde art arda üç şiddetli patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamaların hedefi ve olası can kaybına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.
Operasyonlar altıncı gecesine girdi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM
), İran'a yönelik son operasyon dalgasının tamamlandığını açıklarken, saldırılar böylece üst üste altıncı geceye
taşınmış oldu.
CENTCOM açıklamasına göre operasyonlarda savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemilerinden ateşlenen hassas güdümlü mühimmat kullanıldı.
ABD ordusu, saldırılarda şu hedeflerin vurulduğunu açıkladı:
Kıyı gözetleme ve radar tesisleri,
Askeri lojistik altyapısı,
Deniz kuvvetlerine ait askeri kabiliyetler.
Washington yönetimi, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla
yürütüldüğünü belirterek amacın İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak ve ticari gemilere yönelik saldırılardan Tahran'ı
sorumlu tutmak olduğunu ifade etti.
CENTCOM ayrıca, Orta Doğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin yüksek alarm seviyesinde görev yaptığını duyurdu.
İran'da çok sayıda stratejik nokta hedef alındı
İran devlet medyasına göre ABD'nin son günlerde düzenlediği saldırılarda yalnızca Bender Humeyr'deki beş köprü değil, aynı zamanda şu noktalar da hedef alındı:
Bender Abbas demiryolu kavşak istasyonu
Yarı resmi Tesnim
ve Fars Haber Ajansları
ise Bender Abbas'taki bir iletişim kulesi
ile Sirik
yakınındaki bazı askeri noktaların da vurulduğunu aktardı.
İranlı yetkililer, saldırıların yol açtığı toplam can kaybı ve maddi hasara ilişkin kapsamlı bilançonun henüz çıkarılamadığını açıkladı.
Bölgesel savaş riski büyüyor
Son karşılıklı saldırılar, ABD ile İran arasında daha önce sağlanan geçici ateşkes ve mutabakatın fiilen sona ermesinin ardından yaşanan en kapsamlı askeri tırmanışlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Çatışmaların Suriye
, Irak
, Basra Körfezi
ve Hürmüz Boğazı
eksenine yayılması, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir bölgesel savaş ihtimaline ilişkin uluslararası endişeleri artırıyor.