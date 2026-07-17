https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-saglik-bakanligi-abdnin-temmuz-ayindaki-saldirilarinda-38-kisi-hayatini-kaybetti-1107327143.html

İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T09:51+0300

2026-07-17T09:51+0300

2026-07-17T09:51+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılara ilişkin son bilgileri aktardı.Kirmanpur, ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin yaralandığını, 38 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.Kirmanpur, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 300 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-abd-dunden-bu-yana-hurmuzgan-eyaletinde-6-kopruyu-hedef-aldi-1107325613.html

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