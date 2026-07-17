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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-saglik-bakanligi-abdnin-temmuz-ayindaki-saldirilarinda-38-kisi-hayatini-kaybetti-1107327143.html
İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti
İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T09:51+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılara ilişkin son bilgileri aktardı.Kirmanpur, ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin yaralandığını, 38 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.Kirmanpur, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 300 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-abd-dunden-bu-yana-hurmuzgan-eyaletinde-6-kopruyu-hedef-aldi-1107325613.html
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abd, i̇ran

İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti

09:51 17.07.2026
© REUTERS U.S. Central Commandİran Hükümet Sözcüsü: 'ABD'nin saldırılarında 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti'
İran Hükümet Sözcüsü: 'ABD'nin saldırılarında 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti' - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© REUTERS U.S. Central Command
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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılara ilişkin son bilgileri aktardı.
Kirmanpur, ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin yaralandığını, 38 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kirmanpur, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 300 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
ABD İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 6 köprüyü hedef aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran: ABD, dünden bu yana Hürmüzgan eyaletinde 6 köprüyü hedef aldı
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