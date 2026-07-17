https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-saglik-bakanligi-abdnin-temmuz-ayindaki-saldirilarinda-38-kisi-hayatini-kaybetti-1107327143.html
İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti
İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T09:51+0300
2026-07-17T09:51+0300
2026-07-17T09:51+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107262892_59:0:3476:1922_1920x0_80_0_0_f6d4c7da30bef53c17615db08637337a.jpg
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılara ilişkin son bilgileri aktardı.Kirmanpur, ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin yaralandığını, 38 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.Kirmanpur, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 300 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-abd-dunden-bu-yana-hurmuzgan-eyaletinde-6-kopruyu-hedef-aldi-1107325613.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107262892_486:0:3049:1922_1920x0_80_0_0_e97ea45140267d66c5cda7cf83afc5ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran
İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılara ilişkin son bilgileri aktardı.
Kirmanpur, ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin yaralandığını, 38 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kirmanpur, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 300 kişinin yaralandığını duyurmuştu.