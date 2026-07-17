https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-abd-dunden-bu-yana-hurmuzgan-eyaletinde-6-kopruyu-hedef-aldi-1107325613.html

İran: ABD, dünden bu yana Hürmüzgan eyaletinde 6 köprüyü hedef aldı

İran: ABD, dünden bu yana Hürmüzgan eyaletinde 6 köprüyü hedef aldı

Sputnik Türkiye

İran'da Hürmüzgan eyaletine bağlı Hamir ilçesinde bulunan 6 köprü ABD tarafından hedef alındı. Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamasında İran'ın elektrik... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T09:20+0300

2026-07-17T09:20+0300

2026-07-17T09:20+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇ran

hürmüzgan

ebulfazl şikarçi

abd

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İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine bağlı Hamir ilçesinde 6 köprüyü hedef aldığı belirtildi. Hürmüzgan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bender Abbas - Hamir- Lar güzergahındaki Girveh Köprüsü, Latidan (Kalmatlı) köyünden sonraki köprü, Bender Abbas - Khamir-Lar dönüş güzergahı, Kuhoristan-Lar güzergahındaki 2 köprü, Bender Hamir-Keshar-Bender Abbas aksındaki yarım kalmış köprü ve Hamir İlçesindeki Maru köyündeki köprünün ABD saldırısında hedef alındığını ve hasar gördüğünü açıkladı.2 köprünün hedef alındığı bildirilmiştiABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki 2 köprünün hedef alındığı bildirilmişti.Trumo geçen hafta İran'ın altyapısını hedef alacaklarını söylemiş, "Gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız" ifadelerini kullanmıştı.İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.

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ortadoğu, i̇ran, hürmüzgan , ebulfazl şikarçi, abd