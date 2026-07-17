https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/hollandada-su-kitligi-ilan-edildi-1107351204.html
Hollanda'da su kıtlığı ilan edildi
Hollanda'da su kıtlığı ilan edildi
Sputnik Türkiye
Hollanda'da uzun süren kuraklık, nehirlerde su seviyelerini kritik seviyelere çekti. Yetkililer su kıtlığı ilan etti. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T21:44+0300
2026-07-17T21:44+0300
2026-07-17T21:44+0300
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Uzun süredir devam eden kuraklık, Hollanda'da su kaynaklarını kritik seviyeye düşürdü. Ren ve Maas nehirlerindeki olağan dışı su kaybı, taşımacılığı olumsuz etkilerken, Nijmegen'de su seviyeleri kritik eşiğe geriledi.Hollanda, uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle resmi su kıtlığı ilan etti. Ren ve Maas nehirlerindeki su seviyeleri, temmuz ayı için alışılmışın çok altına inerken, su yolu taşımacılığında aksamalar yaşanmaya başladı. Ülkenin Nijmegen kentindeki nehir ve su yollarında ise su seviyelerinin kritik düzeye gerilediği gözlemlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/dunyaya-49-isik-yili-uzaklikta-umut-veren-kesif-atmosferi-ve-okyanuslari-olabilecek-kayalik-gezegen-1107347414.html
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avrupa, nijmegen
Hollanda'da su kıtlığı ilan edildi
Hollanda'da uzun süren kuraklık, nehirlerde su seviyelerini kritik seviyelere çekti. Yetkililer su kıtlığı ilan etti.
Uzun süredir devam eden kuraklık, Hollanda'da su kaynaklarını kritik seviyeye düşürdü. Ren ve Maas nehirlerindeki olağan dışı su kaybı, taşımacılığı olumsuz etkilerken, Nijmegen'de su seviyeleri kritik eşiğe geriledi.
Hollanda, uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle resmi su kıtlığı ilan etti.
Ren ve Maas nehirlerindeki su seviyeleri, temmuz ayı için alışılmışın çok altına inerken, su yolu taşımacılığında aksamalar yaşanmaya başladı.
Ülkenin Nijmegen kentindeki nehir ve su yollarında ise su seviyelerinin kritik düzeye gerilediği gözlemlendi.