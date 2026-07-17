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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/fsb-desifre-etti-ukrayna-rus-yedek-parcalarini-ele-gecirmeye-calisiyor-1107328980.html
FSB deşifre etti: Ukrayna, Rus yedek parçalarını ele geçirmeye çalışıyor
FSB deşifre etti: Ukrayna, Rus yedek parçalarını ele geçirmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları ve helikopterlerini çalışır durumda tutabilmek için istihbarat servisleri... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T10:42+0300
2026-07-17T10:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
uçak
helikopter
yedek parça
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Kiev rejiminin hava gücünü ayakta tutabilmek için içine düştüğü çaresizliği gözler önüne seren yeni bir operasyon duyuruldu.FSB tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ellerindeki helikopter ve savaş uçaklarını savaşabilir durumda tutmak için acil yedek parça arayışına girdiği ve bu doğrultuda kendi istihbarat servislerini devreye soktuğu belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Vatana ihanetten 13 yıl hapis cezasıFSB, bu kapsamda yürütülen bir casusluk ve kaçakçılık faaliyetinin de başarıyla engellendiğini bildirdi.Ukrayna'nın devlete ait havacılık motoru üreticisi Motor Sich şirketine helikopter ve uçaklarda kullanılan kritik rulmanları satmaya çalışan bir Rus vatandaşının yakalandığı belirtildi.Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla adalete teslim edilen Rus işbirlikçi, çıkarıldığı mahkemece ‘vatana ihanet’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-ukrayna-limanlarini-vurdu-iha-uretim-tesisleri-hedef-alindi-1107324679.html
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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uçak, helikopter, yedek parça
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uçak, helikopter, yedek parça

FSB deşifre etti: Ukrayna, Rus yedek parçalarını ele geçirmeye çalışıyor

10:42 17.07.2026 (güncellendi: 10:44 17.07.2026)
© Sputnik / Natalya SeliverstovaFSB'nin Moskova'daki genel merkez binası
FSB'nin Moskova'daki genel merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları ve helikopterlerini çalışır durumda tutabilmek için istihbarat servisleri aracılığıyla Rus yapımı havacılık parçalarını yasa dışı yollardan temin etmeye çalıştığını belirtti.
Kiev rejiminin hava gücünü ayakta tutabilmek için içine düştüğü çaresizliği gözler önüne seren yeni bir operasyon duyuruldu.
FSB tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ellerindeki helikopter ve savaş uçaklarını savaşabilir durumda tutmak için acil yedek parça arayışına girdiği ve bu doğrultuda kendi istihbarat servislerini devreye soktuğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ukrayna Hava Kuvvetleri; bünyesindeki 'Mi' grubu helikopterler ile 'Su' ve 'MiG' savaş uçaklarını harbe hazır halde tutabilmek adına ciddi bir yedek parça ve bakım üssü sıkıntısı çekiyor. Bu doğrultuda, Ukrayna ulusal istihbarat organlarının imkanlarını kullanarak Rus üretimi havacılık parçalarını yasa dışı yollarla elde etmeye çalışıyor.”

Vatana ihanetten 13 yıl hapis cezası

FSB, bu kapsamda yürütülen bir casusluk ve kaçakçılık faaliyetinin de başarıyla engellendiğini bildirdi.
Ukrayna'nın devlete ait havacılık motoru üreticisi Motor Sich şirketine helikopter ve uçaklarda kullanılan kritik rulmanları satmaya çalışan bir Rus vatandaşının yakalandığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla adalete teslim edilen Rus işbirlikçi, çıkarıldığı mahkemece ‘vatana ihanet’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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