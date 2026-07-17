https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/fsb-desifre-etti-ukrayna-rus-yedek-parcalarini-ele-gecirmeye-calisiyor-1107328980.html
FSB deşifre etti: Ukrayna, Rus yedek parçalarını ele geçirmeye çalışıyor
FSB deşifre etti: Ukrayna, Rus yedek parçalarını ele geçirmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları ve helikopterlerini çalışır durumda tutabilmek için istihbarat servisleri... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T10:42+0300
2026-07-17T10:42+0300
2026-07-17T10:44+0300
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
uçak
helikopter
yedek parça
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Kiev rejiminin hava gücünü ayakta tutabilmek için içine düştüğü çaresizliği gözler önüne seren yeni bir operasyon duyuruldu.FSB tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ellerindeki helikopter ve savaş uçaklarını savaşabilir durumda tutmak için acil yedek parça arayışına girdiği ve bu doğrultuda kendi istihbarat servislerini devreye soktuğu belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Vatana ihanetten 13 yıl hapis cezasıFSB, bu kapsamda yürütülen bir casusluk ve kaçakçılık faaliyetinin de başarıyla engellendiğini bildirdi.Ukrayna'nın devlete ait havacılık motoru üreticisi Motor Sich şirketine helikopter ve uçaklarda kullanılan kritik rulmanları satmaya çalışan bir Rus vatandaşının yakalandığı belirtildi.Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla adalete teslim edilen Rus işbirlikçi, çıkarıldığı mahkemece ‘vatana ihanet’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-ukrayna-limanlarini-vurdu-iha-uretim-tesisleri-hedef-alindi-1107324679.html
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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uçak, helikopter, yedek parça
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uçak, helikopter, yedek parça
FSB deşifre etti: Ukrayna, Rus yedek parçalarını ele geçirmeye çalışıyor
10:42 17.07.2026 (güncellendi: 10:44 17.07.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları ve helikopterlerini çalışır durumda tutabilmek için istihbarat servisleri aracılığıyla Rus yapımı havacılık parçalarını yasa dışı yollardan temin etmeye çalıştığını belirtti.
Kiev rejiminin hava gücünü ayakta tutabilmek için içine düştüğü çaresizliği gözler önüne seren yeni bir operasyon duyuruldu.
FSB tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ellerindeki helikopter ve savaş uçaklarını savaşabilir durumda tutmak için acil yedek parça arayışına girdiği ve bu doğrultuda kendi istihbarat servislerini devreye soktuğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ukrayna Hava Kuvvetleri; bünyesindeki 'Mi' grubu helikopterler ile 'Su' ve 'MiG' savaş uçaklarını harbe hazır halde tutabilmek adına ciddi bir yedek parça ve bakım üssü sıkıntısı çekiyor. Bu doğrultuda, Ukrayna ulusal istihbarat organlarının imkanlarını kullanarak Rus üretimi havacılık parçalarını yasa dışı yollarla elde etmeye çalışıyor.”
Vatana ihanetten 13 yıl hapis cezası
FSB, bu kapsamda yürütülen bir casusluk ve kaçakçılık faaliyetinin de başarıyla engellendiğini bildirdi.
Ukrayna'nın devlete ait havacılık motoru üreticisi Motor Sich şirketine helikopter ve uçaklarda kullanılan kritik rulmanları satmaya çalışan bir Rus vatandaşının yakalandığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla adalete teslim edilen Rus işbirlikçi, çıkarıldığı mahkemece ‘vatana ihanet’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.