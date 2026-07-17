https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/fsb-desifre-etti-ukrayna-rus-yedek-parcalarini-ele-gecirmeye-calisiyor-1107328980.html

FSB deşifre etti: Ukrayna, Rus yedek parçalarını ele geçirmeye çalışıyor

FSB deşifre etti: Ukrayna, Rus yedek parçalarını ele geçirmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları ve helikopterlerini çalışır durumda tutabilmek için istihbarat servisleri... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T10:42+0300

2026-07-17T10:42+0300

2026-07-17T10:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

uçak

helikopter

yedek parça

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Kiev rejiminin hava gücünü ayakta tutabilmek için içine düştüğü çaresizliği gözler önüne seren yeni bir operasyon duyuruldu.FSB tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ellerindeki helikopter ve savaş uçaklarını savaşabilir durumda tutmak için acil yedek parça arayışına girdiği ve bu doğrultuda kendi istihbarat servislerini devreye soktuğu belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Vatana ihanetten 13 yıl hapis cezasıFSB, bu kapsamda yürütülen bir casusluk ve kaçakçılık faaliyetinin de başarıyla engellendiğini bildirdi.Ukrayna'nın devlete ait havacılık motoru üreticisi Motor Sich şirketine helikopter ve uçaklarda kullanılan kritik rulmanları satmaya çalışan bir Rus vatandaşının yakalandığı belirtildi.Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla adalete teslim edilen Rus işbirlikçi, çıkarıldığı mahkemece ‘vatana ihanet’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-ukrayna-limanlarini-vurdu-iha-uretim-tesisleri-hedef-alindi-1107324679.html

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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uçak, helikopter, yedek parça