https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/italyada-kopru-faciasinda-43-kisi-olmustu-8-yil-sonra-32-kisi-suclu-bulundu-1107328437.html

İtalya'da köprü faciasında 43 kişi ölmüştü: 8 yıl sonra 32 kişi suçlu bulundu

İtalya'da köprü faciasında 43 kişi ölmüştü: 8 yıl sonra 32 kişi suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

talya'nın Cenova kentinde 2018'de 43 kişinin hayatını kaybettiği Morandi Köprüsü faciasına ilişkin yargılamada, facianın yaşandığı sırada köprünün... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T10:12+0300

2026-07-17T10:12+0300

2026-07-17T10:12+0300

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İtalya'nın Cenova kentinde 2018'de meydana gelen 43 kişinin öldüğü Morandi Köprüsü faciasına ilişkin yargılamada, aralarında olayın yaşandığı sırada köprünün işletmesinden sorumlu olan Autostrade per l'Italia (ASPI) otoyol şirketinin eski CEO'su Giovanni Castellucci’nin de olduğu 32 sanık suçlu bulunarak farklı sürelerde mahkumiyet aldı.Ülkeyi sarsan faciadan 8 yıl sonra 57 sanığın çok sayıda insanın ölümüne yol açma ve ihmal gibi suçlardan Cenova'daki ilk derece mahkemede yargılandığı davada, karar duruşması yapıldı.Eski yönetici 12 yıl hapis cezasına çarptırıldıDuruşmada, facianın yaşandığı sırada köprünün işletmesinden sorumlu olan ASPI şirketinin eski CEO'su Castellucci, 12 yıl hapse çarptırıldı. Savcılık, Castellucci için 18 yıl 6 ay hapis cezası talep etmişti.Castellucci'nin yanı sıra ASPI'nin eski üç numaralı yöneticisi Michele Donferri 11 yıl, şirketin eski ikinci yöneticisi Paolo Berti ise 5 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. ASPI'nin bakım ve yol güvenliğinden sorumlu iştiraki SPEA'nın eski CEO'su Antonino Galata da 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, toplamda 32 sanığı farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırırken, 25 kişi de beraat etti.İtalya Başbakanı Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, hayatını kaybeden 43 kişinin adaleti hak ettiğini belirterek, hata yapanların bedelini ödemesi gerektiği söyledi.Diğer taraftan ASPI'nin mevcut CEO'su Arrigo Giana da geçen gün Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan açık mektubunda, şirket adına ilk kez facia nedeniyle özür dilemişti.Ne olmuştu?Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan ana arterlerden A10 Otoyolu'nun Cenova kent merkezinden geçen kısmında yer alan Morandi Köprüsü, 14 Ağustos 2018'de çökmüştü. Köprünün üzerinden geçen araçlarla birlikte binaların üstüne yıkılmasıyla 43 kişi ölmüştü. İlk uzman raporunda asma köprünün taşıyıcı çelik halatları, kesitleri ve bağlantı noktalarında yüksek oranda aşınma olduğu ve önemli bakımlarının eksik kaldığı tespitleri yapılmıştı.Savcılığın iddianamesinde, sanıkların çoğunun olaydan önce köprünün çökebileceğini bildiği ancak bunu engellemek için hiçbir şey yapmadığı belirtiliyordu. Şirketler daha önceden anlaşma yoluna gitmiş, yaklaşık 30 milyon euroluk tazminat karşılığında ceza davasından çıkarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20180815/italya-cenova-kentinde-ohal-ilan-edildi-1034772249.html

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