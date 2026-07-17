https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/eskisehirde-yasanan-aile-kavgasinda-1i-polis-11-kisi-yaralandi-1107321912.html

Eskişehir'de yaşanan aile kavgasında 1'i polis 11 kişi yaralandı

Eskişehir'de yaşanan aile kavgasında 1'i polis 11 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i polis memuru olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T01:42+0300

2026-07-17T01:42+0300

2026-07-17T01:54+0300

türki̇ye

türkiye

eskişehir

darp

kavga

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107321755_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_7167129a86c17ecb400073db877a5948.jpg

Odunpazarı ilçesinde Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taraflar, olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı.Yaşanan arbedede taraflardan 10 kişi darp sonucu yaralandı. Bu sırada polis memuru B.A. da başından yaralandı.Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda--ilyas-yalcintas-dahil-4-kisi-tutuklandi-1107320357.html

türki̇ye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, eskişehir, darp, kavga