Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/eskisehirde-yasanan-aile-kavgasinda-1i-polis-11-kisi-yaralandi-1107321912.html
Eskişehir'de yaşanan aile kavgasında 1'i polis 11 kişi yaralandı
Eskişehir'de yaşanan aile kavgasında 1'i polis 11 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i polis memuru olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T01:42+0300
2026-07-17T01:54+0300
türki̇ye
türkiye
eskişehir
darp
kavga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107321755_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_7167129a86c17ecb400073db877a5948.jpg
Odunpazarı ilçesinde Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taraflar, olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı.Yaşanan arbedede taraflardan 10 kişi darp sonucu yaralandı. Bu sırada polis memuru B.A. da başından yaralandı.Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.​​​​​​​
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda--ilyas-yalcintas-dahil-4-kisi-tutuklandi-1107320357.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107321755_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_63136f8f3a25cab8af4ede28b44b79ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, eskişehir, darp, kavga
türkiye, eskişehir, darp, kavga

Eskişehir'de yaşanan aile kavgasında 1'i polis 11 kişi yaralandı

01:42 17.07.2026 (güncellendi: 01:54 17.07.2026)
© AA / Ali Furkan ÇetinerEskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında kavga
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA / Ali Furkan Çetiner
Abone ol
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i polis memuru olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesinde Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taraflar, olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı.
Yaşanan arbedede taraflardan 10 kişi darp sonucu yaralandı. Bu sırada polis memuru B.A. da başından yaralandı.
Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.​​​​​​​
ilyas yalçıntaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
TÜRKİYE
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı
00:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала