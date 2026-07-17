https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/eskisehirde-yasanan-aile-kavgasinda-1i-polis-11-kisi-yaralandi-1107321912.html
Eskişehir'de yaşanan aile kavgasında 1'i polis 11 kişi yaralandı
Eskişehir'de yaşanan aile kavgasında 1'i polis 11 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i polis memuru olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T01:42+0300
2026-07-17T01:42+0300
2026-07-17T01:54+0300
türki̇ye
türkiye
eskişehir
darp
kavga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107321755_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_7167129a86c17ecb400073db877a5948.jpg
Odunpazarı ilçesinde Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taraflar, olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı.Yaşanan arbedede taraflardan 10 kişi darp sonucu yaralandı. Bu sırada polis memuru B.A. da başından yaralandı.Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda--ilyas-yalcintas-dahil-4-kisi-tutuklandi-1107320357.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107321755_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_63136f8f3a25cab8af4ede28b44b79ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, eskişehir, darp, kavga
türkiye, eskişehir, darp, kavga
Eskişehir'de yaşanan aile kavgasında 1'i polis 11 kişi yaralandı
01:42 17.07.2026 (güncellendi: 01:54 17.07.2026)
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i polis memuru olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesinde Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taraflar, olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı.
Yaşanan arbedede taraflardan 10 kişi darp sonucu yaralandı. Bu sırada polis memuru B.A. da başından yaralandı.
Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.