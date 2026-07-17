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Dünyanın en eski kehribarı keşfedildi: 385 milyon yıl öncesine ait
Dünyanın en eski kehribarı keşfedildi: 385 milyon yıl öncesine ait
Sputnik Türkiye
Çin'in kuzeybatısında yürütülen paleontolojik araştırmalarda, bugüne kadar bilinen en eski kehribar örnekleri gün yüzüne çıkarıldı. Kehribarın 385 milyon yıl... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T11:39+0300
2026-07-17T11:39+0300
yaşam
çin
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Çin'in Orta Devoniyen dönemine ait kömür tabakalarında bulunan mikroskobik kehribar parçalarının yaklaşık 385 milyon yıl öncesine tarihlendiği belirlendi. Bu bulgu, daha önce bilinen en eski kehribar örneklerinden yaklaşık 65 milyon yıl daha eski olmasının yanı sıra, dinozorların ortaya çıkışından yaklaşık 150 milyon yıl öncesine uzanıyor.Kehribar, bitkilerin böcekler, mantarlar ve çevresel etkenlere karşı korunmak amacıyla salgıladığı reçinenin milyonlarca yıl içinde fosilleşmesiyle oluşuyor. Yeni keşif, reçine üretiminin sanılandan çok daha erken dönemlerde başladığını ortaya koyarak bitki evrimine ilişkin önemli ipuçları sundu.Araştırmaya liderlik eden Çin Bilimler Akademisinden paleontolog Cihang Luo ve ekibi, keşfin özellikle bitkilerin karasal yaşama uyum sürecini anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Daha önce en eski kehribar örneklerinin Karbonifer dönemine ait olduğu ve bunların tohumlu bitkiler tarafından üretildiği düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular, tohumlu bitkiler henüz yaygınlaşmadan önce yaşayan tohumsuz damarlı bitkilerin de gelişmiş reçineler üretebildiğini gösterdi.Bilim insanlarına göre bu durum, reçine üretiminin bitkilerin karada hayatta kalmasını sağlayan önemli adaptasyonlardan biri olduğunu ortaya koyuyor. Derin kök sistemleri, odunsu gövdeler ve yaprakların evrimi kadar kritik görülen bu savunma mekanizması, bitkilerin dış etkenlere karşı direnç kazanmasına katkı sağlamış olabilir.Keşfedilen kehribar örnekleri, günümüzde takılarda kullanılan iri ve saydam taşlardan oldukça farklı. Araştırmacılar, kömür tabakalarının içinde yer alan mikroskobik parçacıkları gelişmiş analiz yöntemleriyle inceleyerek bunların gerçekten kehribar olduğunu doğruladı. Yapılan kimyasal analizler, bu fosilleşmiş reçinenin günümüzdeki kehribarlarla benzer özellikler taşıdığını ortaya koydu.Araştırmacılar, reçinenin hangi bitki grubundan salgılandığını henüz kesin olarak belirleyebilmiş değil. Bununla birlikte, Devoniyen döneminde yaşanan sık orman yangınları, mantar enfeksiyonları ve diğer çevresel baskıların bitkileri bu koruyucu maddeyi üretmeye yöneltmiş olabileceği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bilim-insanlari-acikladi-jurassic-park-gercek-mi-oluyor--1102519936.html
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çin, kehribar
çin, kehribar

Dünyanın en eski kehribarı keşfedildi: 385 milyon yıl öncesine ait

11:39 17.07.2026
© Fotoğraf : Nanjing Institute of Geology and PalaeontologyDünyanın en eski kehribarı keşfedildi: 385 milyon yıl öncesine ait
Dünyanın en eski kehribarı keşfedildi: 385 milyon yıl öncesine ait - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Fotoğraf : Nanjing Institute of Geology and Palaeontology
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Çin'in kuzeybatısında yürütülen paleontolojik araştırmalarda, bugüne kadar bilinen en eski kehribar örnekleri gün yüzüne çıkarıldı. Kehribarın 385 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.
Çin'in Orta Devoniyen dönemine ait kömür tabakalarında bulunan mikroskobik kehribar parçalarının yaklaşık 385 milyon yıl öncesine tarihlendiği belirlendi.
Bu bulgu, daha önce bilinen en eski kehribar örneklerinden yaklaşık 65 milyon yıl daha eski olmasının yanı sıra, dinozorların ortaya çıkışından yaklaşık 150 milyon yıl öncesine uzanıyor.
Kehribar, bitkilerin böcekler, mantarlar ve çevresel etkenlere karşı korunmak amacıyla salgıladığı reçinenin milyonlarca yıl içinde fosilleşmesiyle oluşuyor. Yeni keşif, reçine üretiminin sanılandan çok daha erken dönemlerde başladığını ortaya koyarak bitki evrimine ilişkin önemli ipuçları sundu.
Araştırmaya liderlik eden Çin Bilimler Akademisinden paleontolog Cihang Luo ve ekibi, keşfin özellikle bitkilerin karasal yaşama uyum sürecini anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Daha önce en eski kehribar örneklerinin Karbonifer dönemine ait olduğu ve bunların tohumlu bitkiler tarafından üretildiği düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular, tohumlu bitkiler henüz yaygınlaşmadan önce yaşayan tohumsuz damarlı bitkilerin de gelişmiş reçineler üretebildiğini gösterdi.
Bilim insanlarına göre bu durum, reçine üretiminin bitkilerin karada hayatta kalmasını sağlayan önemli adaptasyonlardan biri olduğunu ortaya koyuyor. Derin kök sistemleri, odunsu gövdeler ve yaprakların evrimi kadar kritik görülen bu savunma mekanizması, bitkilerin dış etkenlere karşı direnç kazanmasına katkı sağlamış olabilir.
Keşfedilen kehribar örnekleri, günümüzde takılarda kullanılan iri ve saydam taşlardan oldukça farklı. Araştırmacılar, kömür tabakalarının içinde yer alan mikroskobik parçacıkları gelişmiş analiz yöntemleriyle inceleyerek bunların gerçekten kehribar olduğunu doğruladı.
Yapılan kimyasal analizler, bu fosilleşmiş reçinenin günümüzdeki kehribarlarla benzer özellikler taşıdığını ortaya koydu.
Araştırmacılar, reçinenin hangi bitki grubundan salgılandığını henüz kesin olarak belirleyebilmiş değil. Bununla birlikte, Devoniyen döneminde yaşanan sık orman yangınları, mantar enfeksiyonları ve diğer çevresel baskıların bitkileri bu koruyucu maddeyi üretmeye yöneltmiş olabileceği değerlendiriliyor.
sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
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