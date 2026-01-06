Bilim insanları açıkladı: Jurassic Park gerçek mi oluyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bilim-insanlari-acikladi-jurassic-park-gercek-mi-oluyor--1102519936.html

Florida Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, sivrisineklerin kan emdikleri hayvanlara ait DNA’yı taşıdığını ve bu sayede bulundukları bölgedeki canlı türlerinin tespit edilebildiğini ortaya koydu.Araştırmacılar, Florida’nın orta kesimindeki 10 bin 900 hektarlık koruma alanında sekiz ay boyunca 21 farklı türe ait 50 binden fazla sivrisinek yakaladı. Dişi sivrisineklerin taşıdığı kan öğünü (sivrisineğin beslenmek için emdiği kan) üzerinde yapılan DNA analizleri, “en küçük kurbağalardan en büyük ineklere kadar” çok sayıda hayvanın bölgede yaşadığını gösterdi.Çalışmada 86 farklı hayvana ait genetik iz tespit edildi. Bu sayı, sivrisineklerin beslendiği bilinen omurgalı türlerinin yaklaşık yüzde 80’ine karşılık geliyor. Araştırmacılar, sivrisineklerin yalnızca belirli türleri değil çok farklı yaşam biçimlerine sahip hayvanların DNA’sını taşıyabildiğini belirtiyor.Araştırmanın yazarlarından entomolog Lawrence Reeves, “Jurassic Park yeni bir paleontolog kuşağına ilham verdi denir ama beni sivrisinekleri incelemeye yöneltti” diyerek çalışmanın ilham kaynağına dikkat çekti.Bilim insanları, fosilleşmiş bir sivrisinekten dinozor DNA’sı elde edilmesinin bugün için mümkün görünmediğini vurguluyor. Ancak sivrisineklerin kan emdikleri hayvanların DNA’sını taşıma özelliğinin, günümüzde biyoçeşitliliğin izlenmesi açısından güçlü bir araç sunduğu ifade ediliyor.Araştırmaya göre bu yöntem, pahalı ve zahmetli saha çalışmalarına kıyasla daha düşük maliyetle geniş bir tür yelpazesinin tespit edilmesini sağlayabilir. Özellikle sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerde, doğa koruma ve ekosistem yönetimi için etkili bir izleme aracı olabileceği belirtiliyor.Çalışmalar, bilimsel dergi Scientific Reports’ta yayımlandı.

