https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/dunya-benzeri-bir-gezegende-ilk-kez-atmosfer-tespit-edildi-1107332567.html

Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit edildi

Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit edildi

Sputnik Türkiye

Harvard Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada, Dünya'dan yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıktaki LHS 1140 b adlı kayalık gezegenin büyük ölçüde helyumdan... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T13:19+0300

2026-07-17T13:19+0300

2026-07-17T13:19+0300

yaşam

dünya

uzay

atmosfer

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Bilim insanları, evrende yaşamın izlerini araştırmaya yönelik çalışmalarda önemli bir sonuca ulaştı. Harvard Üniversitesi liderliğinde yürütülen ve Science dergisinde yayımlanan araştırmada, Dünya'dan yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıktaki LHS 1140 b isimli ötegezegenin atmosfer taşıdığı ortaya konuldu.Araştırma, yaşanabilir bölgede bulunan Dünya benzeri kayalık bir gezegene ilişkin ilk doğrudan bulgulardan biri olarak öne çıktı.Helyumun korunması atmosferin oluşmasını sağladıAraştırmacılar tarafından geliştirilen bilgisayar modelleri, gezegenin milyarlarca yıl içinde hafif olan hidrojen gazını büyük ölçüde kaybettiğini, buna karşılık helyumu muhafaza edebildiğini gösterdi. Bu süreç sonucunda LHS 1140 b'nin büyük oranda helyumdan oluşan ince bir atmosfere sahip olduğu değerlendirildi.Güneş'in beşte biri büyüklüğündeki soğuk bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönen gezegen, sıvı suyun varlığına olanak tanıyan ve "yaşanabilir bölge" olarak adlandırılan kuşakta yer alıyor.Zorlu radyasyona rağmen atmosferini koruduAraştırmaya göre LHS 1140 b, oluşumundan bu yana yüksek seviyede X-ışını ve morötesi ışınıma maruz kaldı. Buna rağmen gezegenin, ilk oluşum döneminde kazandığı helyumun önemli bölümünü kaybetmemesi, atmosferinin günümüze kadar ulaşmasını sağladı.Araştırmacılar, bu durumun gezegenin uzun süre kararlı bir atmosfer yapısını koruyabildiğine işaret ettiğini belirtiyor.Su ihtimali araştırılmaya devam edecekDünya'nın yaklaşık beş katı kütleye ve 1,7 katı yarıçapa sahip olan LHS 1140 b, yaşanabilir bir bölgede bulunuyor. Bu nedenle gezegende sıvı suyun var olabileceği ihtimali tamamen dışlanmıyor. Ancak mevcut çalışma, yaşamın varlığını değil yalnızca atmosferin özelliklerini ortaya koyuyor.Bilim insanları, atmosfer yapısının daha ayrıntılı incelenmesiyle gezegenin su barındırıp barındırmadığının ilerleyen araştırmalarla netleşebileceğini ifade ediyor.Keşif yeryüzündeki teleskoplarla gerçekleştirildiAraştırmanın dikkat çeken yönlerinden biri de gözlemlerin uzay teleskopları yerine yeryüzündeki teleskoplarla yapılmış olması oldu. Bu sonuç, gelişmiş yer tabanlı gözlemevlerinin de Dünya benzeri gezegenlerin atmosferlerini incelemede önemli katkılar sağlayabileceğini ortaya koydu.Uzmanlar, aynı yöntemin gelecekte benzer özelliklere sahip başka kayalık gezegenlerin atmosferlerinin araştırılmasında da kullanılabileceğini değerlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/dunyanin-en-eski-kehribari-kesfedildi-385-milyon-yil-oncesine-ait-1107330727.html

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