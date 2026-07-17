https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/cocuk-oyunculara-yonelik-cinsel-istismar-suclanan-timothy-busfieldin-mahkeme-ifadesi-ortaya-cikti-1107332328.html

Çocuk oyunculara yönelik cinsel istismar suçlanan Timothy Busfield’ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı: “Kariyerim bitti”

Çocuk oyunculara yönelik cinsel istismar suçlanan Timothy Busfield’ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı: “Kariyerim bitti”

Sputnik Türkiye

Çocuk oyunculara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Emmy ödüllü aktör Timothy Busfield’ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T12:15+0300

2026-07-17T12:15+0300

2026-07-17T12:15+0300

yaşam

timothy busfield

abd

new mexico

abd

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Çocuk oyunculara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanan ABD’li aktör ve yönetmen Timothy Busfield’ın büyük jüri önünde verdiği ifade kamuoyuna yansıdı. Hakkındaki iddiaları reddeden Busfield, soruşturmanın mesleki yaşamını sona erdirdiğini savundu.“Field of Dreams”, “The West Wing” ve “Thirtysomething” gibi yapımlarla tanınan 69 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncunun ifadesine, USA Today tarafından incelenen savcılık belgelerinde yer verildi.Busfield, şubat ayında New Mexico’daki 12 kişilik büyük jüri karşısında yaklaşık iki saat süren ifadesinde, kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.Dört ayrı suçlamayla karşı karşıyaBusfield hakkında, 13 yaşından küçük iki çocukla uygunsuz temasta bulunduğu iddiasıyla dört ayrı suçlama bulunuyor.Ünlü oyuncu, iddiaların ortaya çıkmasının ardından yapım şirketleri ve temsilcileri tarafından dışlandığını belirterek, yeniden çalışabilme ihtimalinin kalmadığını söyledi.Busfield ifadesinde, “Benim kariyerim bitti. İnsanların bunu yeniden yapacağımdan korkması nedeniyle bir daha asla çalışamayacağım. İddialar doğru olmasa bile kariyerim bitti” dedi.“Ajansım beni bıraktı, rolümü kaybettim”Busfield, suçlamalar nedeniyle bazı televizyon projelerini kaybettiğini, yer aldığı bir filmde rolünün başka bir oyuncuya verildiğini ve bağlı bulunduğu ajansın kendisiyle yollarını ayırdığını anlattı.Oyuncu, mahkemede şu ifadeleri kullandı:“Televizyon programlarını kaybettim. Bir filmde yerime başka bir oyuncu getirildi. Ajansım beni kovdu. Artık yeter.”Busfield’ın ifadeleri, devam eden davada sanığın savunması niteliği taşıyor. Hakkındaki suçlamalara ilişkin henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.Ailesinin de zarar gördüğünü söylediTimothy Busfield, sürecin yalnızca kendisini değil, eşi Melissa Gilbert başta olmak üzere ailesini de etkilediğini savundu.Çocuklarının ve torunlarının iddialar nedeniyle zarar gördüğünü belirten Busfield, suçlamaların para ve intikam amacıyla ortaya atıldığını öne sürdü.Oyuncu, eşinin oyunculuk kariyerinin davadan etkilenmesini istemediğini dile getirerek, “Çocuklarım, torunlarım ve hayatımdaki herkes bu iddialar yüzünden mahvoldu. Karımı ve onun işini de mahvetmeyeceğim” dedi.“Çocukların aileleri intikam almak istedi” iddiasıBusfield, suçlamalarda bulunan iki çocuğun, 2022 ile 2025 yılları arasında yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği “The Cleaning Lady” dizisinde çalışan çocuk oyuncular olduğunu belirtti.Çocuklarla herhangi bir uygunsuz temas kurmadığını savunan Busfield, oyuncuların dizinin dördüncü sezonunda kadrodan çıkarılması nedeniyle ailelerin kendisine karşı öfke duyduğunu iddia etti.Busfield, çocukların ebeveynleri tarafından kendisinden intikam almak amacıyla ifade vermeye yönlendirildiğini ileri sürdü. Bu iddiaya ilişkin çocukların ailelerinden aktarılan bir açıklama ise haberde yer almadı.Tutuksuz yargılanıyorTimothy Busfield, ocak ayında yetkililere teslim olduktan sonra gözaltına alınarak tutuklandı. Daha sonra mahkeme kararıyla serbest bırakılan oyuncunun yargılanmasına tutuksuz devam ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/oktay-kaynarcadan-suleyman-cakir-itirafi-bir-turlu-olemiyorum-1107332150.html

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