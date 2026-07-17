https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/cin-ve-kazakistandan-13-milyar-dolarlik-anlasma-paketi-si-iliskiler-yeni-bir-seviyeye-ulasti-1107348293.html
Çin ve Kazakistan'dan 13 milyar dolarlık anlaşma paketi, Şi: İlişkiler yeni bir seviyeye ulaştı
Çin ve Kazakistan'dan 13 milyar dolarlık anlaşma paketi, Şi: İlişkiler yeni bir seviyeye ulaştı
Sputnik Türkiye
Çin ile Kazakistan, 13 milyar doların üzerinde değere sahip 70'ten fazla ticari anlaşmaya imza attı. Enerji, ulaşım, yapay zeka ve sanayi alanlarını kapsayan... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T19:55+0300
2026-07-17T19:55+0300
2026-07-17T19:55+0300
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şi cinping
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şanghay
orta asya
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı kapsamında bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bugüne kadarki en kapsamlı adımlarından birine sahne oldu.Görüşmeler sonunda değeri 13 milyar doları aşan 70'ten fazla ticari anlaşma imzalandı. Paket; enerji, sanayi, ulaştırma, lojistik, tarım ve yapay zeka gibi birçok stratejik alanı kapsarken, iki ülke 2027-2030 Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Yol Haritası'nı da kabul etti.Açıklanan verilere göre Çin ile Kazakistan arasındaki yıllık ticaret hacmi 49 milyar dolara ulaştı. Çin'in Kazakistan'daki toplam yatırımı ise 30 milyar doların üzerine çıkarken, ülkede 8 bin 500'den fazla Çin destekli şirket faaliyet gösteriyor.Dev projeler hayata geçirilecekİmzalanan anlaşmalar arasında Orta Asya'nın ilk batarya üretim tesisi de yer aldı. Tesis, Çinli batarya üreticisi CATL ile kurulacak.Bunun yanı sıra petrokimya kompleksi, mısır işleme tesisi, pamuk ve tekstil üretim merkezi ile Kazakistan'ın ilk pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin inşası için de anlaşmalar yapıldı.Ulaşım ve yapay zeka ön plana çıktıKazakistan yönetimi, ülkeyi Çin ile Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ana lojistik merkez haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yeni demiryolu projeleri ile Hazar Denizi'ndeki Kurık Limanı'nda yıllık 15 milyon ton kapasiteli yeni bir terminal kurulacak.İki ülke ayrıca gümrük ve taşımacılık süreçlerini tek sistemde birleştirecek 'Smart Cargo' platformu üzerinde çalışıyor. Dijital altyapının güçlendirilmesi ve yapay zeka tabanlı sistemlerin yaygınlaştırılması da iş birliğinin öncelikli başlıkları arasında yer aldı.Tokayev ayrıca, hassas tarım teknolojileri, dronlar ve uydu sistemlerinin kullanımı sayesinde ülkenin 27 milyon tonluk tahıl hasadı gerçekleştirdiğini ve 200'den fazla akıllı tarım işletmesinin faaliyet gösterdiğini açıkladı.
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şi cinping, kazakistan, şanghay, orta asya, kasım cömert tokayev
şi cinping, kazakistan, şanghay, orta asya, kasım cömert tokayev
Çin ve Kazakistan'dan 13 milyar dolarlık anlaşma paketi, Şi: İlişkiler yeni bir seviyeye ulaştı
Çin ile Kazakistan, 13 milyar doların üzerinde değere sahip 70'ten fazla ticari anlaşmaya imza attı. Enerji, ulaşım, yapay zeka ve sanayi alanlarını kapsayan anlaşmalarla iki ülke ekonomik ortaklığını yeni bir aşamaya taşırken, Şi Cinping ilişkilerin 'yeni bir seviyeye' ulaştığını söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı kapsamında bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bugüne kadarki en kapsamlı adımlarından birine sahne oldu.
Görüşmeler sonunda değeri 13 milyar doları aşan 70'ten fazla ticari anlaşma imzalandı. Paket; enerji, sanayi, ulaştırma, lojistik, tarım ve yapay zeka gibi birçok stratejik alanı kapsarken, iki ülke 2027-2030 Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Yol Haritası'nı da kabul etti.
Açıklanan verilere göre Çin ile Kazakistan arasındaki yıllık ticaret hacmi 49 milyar dolara ulaştı. Çin'in Kazakistan'daki toplam yatırımı ise 30 milyar doların üzerine çıkarken, ülkede 8 bin 500'den fazla Çin destekli şirket faaliyet gösteriyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
, "Ortak çabalarımız sayesinde Çin ile Kazakistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık yeni bir seviyeye ulaştı. İlişkilerin daha da gelişmesi için önemli fırsatlar bulunuyor."
dedi.
Dev projeler hayata geçirilecek
İmzalanan anlaşmalar arasında Orta Asya'nın ilk batarya üretim tesisi de yer aldı. Tesis, Çinli batarya üreticisi CATL ile kurulacak.
Bunun yanı sıra petrokimya kompleksi, mısır işleme tesisi, pamuk ve tekstil üretim merkezi ile Kazakistan'ın ilk pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin inşası için de anlaşmalar yapıldı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
, Çinli yatırımcılara seslenerek, "Ülkemiz Çinli yatırımcılar için her zaman hazır. Yatırımlar için hukuki güvence, modern altyapı ve nitelikli iş gücü sunuyoruz."
ifadelerini kullandı.
Ulaşım ve yapay zeka ön plana çıktı
Kazakistan yönetimi, ülkeyi Çin ile Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ana lojistik merkez haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yeni demiryolu projeleri ile Hazar Denizi'ndeki Kurık Limanı'nda yıllık 15 milyon ton kapasiteli yeni bir terminal kurulacak.
İki ülke ayrıca gümrük ve taşımacılık süreçlerini tek sistemde birleştirecek 'Smart Cargo' platformu üzerinde çalışıyor. Dijital altyapının güçlendirilmesi ve yapay zeka tabanlı sistemlerin yaygınlaştırılması da iş birliğinin öncelikli başlıkları arasında yer aldı.
Konferansta konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
, "Bugün rekabet gücünü belirleyen doğal kaynaklar değil, teknoloji, veri ve yapay zekadır."
dedi.
Tokayev ayrıca, hassas tarım teknolojileri, dronlar ve uydu sistemlerinin kullanımı sayesinde ülkenin 27 milyon tonluk tahıl hasadı gerçekleştirdiğini ve 200'den fazla akıllı tarım işletmesinin faaliyet gösterdiğini açıkladı.