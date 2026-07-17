https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/cin-ve-kazakistandan-13-milyar-dolarlik-anlasma-paketi-si-iliskiler-yeni-bir-seviyeye-ulasti-1107348293.html

Çin ve Kazakistan'dan 13 milyar dolarlık anlaşma paketi, Şi: İlişkiler yeni bir seviyeye ulaştı

Çin ve Kazakistan'dan 13 milyar dolarlık anlaşma paketi, Şi: İlişkiler yeni bir seviyeye ulaştı

Sputnik Türkiye

Çin ile Kazakistan, 13 milyar doların üzerinde değere sahip 70'ten fazla ticari anlaşmaya imza attı. Enerji, ulaşım, yapay zeka ve sanayi alanlarını kapsayan... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T19:55+0300

2026-07-17T19:55+0300

2026-07-17T19:55+0300

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı kapsamında bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bugüne kadarki en kapsamlı adımlarından birine sahne oldu.Görüşmeler sonunda değeri 13 milyar doları aşan 70'ten fazla ticari anlaşma imzalandı. Paket; enerji, sanayi, ulaştırma, lojistik, tarım ve yapay zeka gibi birçok stratejik alanı kapsarken, iki ülke 2027-2030 Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Yol Haritası'nı da kabul etti.Açıklanan verilere göre Çin ile Kazakistan arasındaki yıllık ticaret hacmi 49 milyar dolara ulaştı. Çin'in Kazakistan'daki toplam yatırımı ise 30 milyar doların üzerine çıkarken, ülkede 8 bin 500'den fazla Çin destekli şirket faaliyet gösteriyor.Dev projeler hayata geçirilecekİmzalanan anlaşmalar arasında Orta Asya'nın ilk batarya üretim tesisi de yer aldı. Tesis, Çinli batarya üreticisi CATL ile kurulacak.Bunun yanı sıra petrokimya kompleksi, mısır işleme tesisi, pamuk ve tekstil üretim merkezi ile Kazakistan'ın ilk pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin inşası için de anlaşmalar yapıldı.Ulaşım ve yapay zeka ön plana çıktıKazakistan yönetimi, ülkeyi Çin ile Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ana lojistik merkez haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yeni demiryolu projeleri ile Hazar Denizi'ndeki Kurık Limanı'nda yıllık 15 milyon ton kapasiteli yeni bir terminal kurulacak.İki ülke ayrıca gümrük ve taşımacılık süreçlerini tek sistemde birleştirecek 'Smart Cargo' platformu üzerinde çalışıyor. Dijital altyapının güçlendirilmesi ve yapay zeka tabanlı sistemlerin yaygınlaştırılması da iş birliğinin öncelikli başlıkları arasında yer aldı.Tokayev ayrıca, hassas tarım teknolojileri, dronlar ve uydu sistemlerinin kullanımı sayesinde ülkenin 27 milyon tonluk tahıl hasadı gerçekleştirdiğini ve 200'den fazla akıllı tarım işletmesinin faaliyet gösterdiğini açıkladı.

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şi cinping, kazakistan, şanghay, orta asya, kasım cömert tokayev