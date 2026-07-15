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İzmir'de orman yangını çıktı: Bitkin düşen bukalemun kurtarıldı
İzmir'de orman yangını çıktı: Bitkin düşen bukalemun kurtarıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Bornova ve Buca ilçeleri arasındaki Gökdere mevkisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen bir... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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i̇zmir bornova veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğü
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Bornova ve Buca ilçeleri sınırında bulunan Gökdere mevkisinde, İzmir Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.Yangına sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, bölgede bitkin halde bir bukalemun fark etti. Su verilen hayvan, sağlık durumunun düzelmesinin ardından güvenli bir alanda yeniden doğaya bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/mugla-valiliginden-orman-yangini-uyarisi-sicaklik-artiyor-risk-buyuyor-1107279907.html
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i̇zmir
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i̇zmir, buca, bornova, i̇zmir bornova veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğü, bukalemun, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
i̇zmir, buca, bornova, i̇zmir bornova veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğü, bukalemun, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı

İzmir'de orman yangını çıktı: Bitkin düşen bukalemun kurtarıldı

19:30 15.07.2026
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesiİzmir'deki orman yangınında bitkin düşen bukalemun kurtarıldı
İzmir'deki orman yangınında bitkin düşen bukalemun kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesi
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İzmir'in Bornova ve Buca ilçeleri arasındaki Gökdere mevkisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen bir bukalemunu kurtardı.
Bornova ve Buca ilçeleri sınırında bulunan Gökdere mevkisinde, İzmir Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Yangına sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, bölgede bitkin halde bir bukalemun fark etti.
Su verilen hayvan, sağlık durumunun düzelmesinin ardından güvenli bir alanda yeniden doğaya bırakıldı.
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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