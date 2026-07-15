https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/izmirde-orman-yangini-cikti-bitkin-dusen-bukalemun-kurtarildi-1107280628.html

İzmir'de orman yangını çıktı: Bitkin düşen bukalemun kurtarıldı

İzmir'de orman yangını çıktı: Bitkin düşen bukalemun kurtarıldı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Bornova ve Buca ilçeleri arasındaki Gökdere mevkisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen bir... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T19:30+0300

2026-07-15T19:30+0300

2026-07-15T19:30+0300

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Bornova ve Buca ilçeleri sınırında bulunan Gökdere mevkisinde, İzmir Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.Yangına sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, bölgede bitkin halde bir bukalemun fark etti. Su verilen hayvan, sağlık durumunun düzelmesinin ardından güvenli bir alanda yeniden doğaya bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/mugla-valiliginden-orman-yangini-uyarisi-sicaklik-artiyor-risk-buyuyor-1107279907.html

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