https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/izmirde-orman-yangini-cikti-bitkin-dusen-bukalemun-kurtarildi-1107280628.html
İzmir'de orman yangını çıktı: Bitkin düşen bukalemun kurtarıldı
İzmir'de orman yangını çıktı: Bitkin düşen bukalemun kurtarıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Bornova ve Buca ilçeleri arasındaki Gökdere mevkisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen bir... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T19:30+0300
2026-07-15T19:30+0300
2026-07-15T19:30+0300
türki̇ye
i̇zmir
buca
bornova
i̇zmir bornova veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğü
bukalemun
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
yangın helikopteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107280467_0:122:1600:1022_1920x0_80_0_0_16f7da0375910a80c7381f1c164b8b9c.jpg
Bornova ve Buca ilçeleri sınırında bulunan Gökdere mevkisinde, İzmir Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.Yangına sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, bölgede bitkin halde bir bukalemun fark etti. Su verilen hayvan, sağlık durumunun düzelmesinin ardından güvenli bir alanda yeniden doğaya bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/mugla-valiliginden-orman-yangini-uyarisi-sicaklik-artiyor-risk-buyuyor-1107279907.html
türki̇ye
i̇zmir
buca
bornova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107280467_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_fd148f19ec9f3bc04b7072b065921095.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, buca, bornova, i̇zmir bornova veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğü, bukalemun, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
i̇zmir, buca, bornova, i̇zmir bornova veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğü, bukalemun, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
İzmir'de orman yangını çıktı: Bitkin düşen bukalemun kurtarıldı
İzmir'in Bornova ve Buca ilçeleri arasındaki Gökdere mevkisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen bir bukalemunu kurtardı.
Bornova ve Buca ilçeleri sınırında bulunan Gökdere mevkisinde, İzmir Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Yangına sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, bölgede bitkin halde bir bukalemun fark etti.
Su verilen hayvan, sağlık durumunun düzelmesinin ardından güvenli bir alanda yeniden doğaya bırakıldı.