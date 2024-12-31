https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/angelina-jolie-ve-brad-pitt-bosanma-davasi-sekiz-yil-sonra-sonuclandi-1092205824.html

Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanma davası sekiz yıl sonra sonuçlandı

Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanma davası sekiz yıl sonra sonuçlandı

Sputnik Türkiye

Hollywood'un en ünlü çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 2016'da başlayan boşanma süreci, sekiz yılın ardından nihayet tamamlandı. Çiftin mal varlığı... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T10:28+0300

2024-12-31T10:28+0300

2024-12-31T10:28+0300

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brad pitt

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brangelina

boşanma davası

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Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016 yılında başlayan boşanma davalarının nihayet sonuçlanmasıyla birlikte sekiz yıllık hukuk mücadelesini tamamladı. Hollywood'un en uzun ve çalkantılı boşanma davalarından biri olarak anılan süreçte, çiftin hem mal varlıkları hem de çocuklarının velayeti konularında ciddi anlaşmazlıklar yaşandı.Jolie, boşanma davasını 2016'da açmış ve Pitt'in özel bir uçak yolculuğu sırasında kendisine ve çocuklarına kötü davrandığını öne sürmüştü. Olayla ilgili FBI ve çocuk hizmetleri tarafından yürütülen soruşturmalarda Pitt'e yönelik bir suçlama yapılmamıştı. Boşanma sürecinde, özellikle Fransa'daki Château Miraval adlı şato ve bağ büyük tartışma konusu oldu. Jolie’nin bağdaki hissesini Pitt’in izni olmadan satması, çift arasında yeni bir davayı başlatmıştı.Altı çocukları olan çiftin dört çocuğu artık reşit olduğu için yalnızca 16 yaşındaki ikizleri Knox ve Vivienne’in velayetiyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Bu süreçte, çıkar çatışması nedeniyle bir özel hakimin görevden alınması gibi olaylar boşanma davasını uzatan etkenler arasında yer aldı.30 Aralık 2024’te çiftin boşanma anlaşmasını imzalamasıyla birlikte dava resmen sonlandı. Ancak Château Miraval'ın mülkiyeti ve işletimi üzerindeki davalar hala devam ediyor.'Brangelina' olarak tanınan Jolie ve Pitt, bir dönemin en gözde çiftiydi. Boşanma sürecinin sona ermesiyle her iki tarafın da kariyerlerine ve kişisel hayatlarına odaklanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/bir-zamanlarin-favori-ciftinin-davasi-devam-ediyor-kendini-kurban-gibi-gostermeye-calisiyor--1086080462.html

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