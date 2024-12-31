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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/angelina-jolie-ve-brad-pitt-bosanma-davasi-sekiz-yil-sonra-sonuclandi-1092205824.html
Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanma davası sekiz yıl sonra sonuçlandı
Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanma davası sekiz yıl sonra sonuçlandı
Sputnik Türkiye
Hollywood'un en ünlü çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 2016'da başlayan boşanma süreci, sekiz yılın ardından nihayet tamamlandı. Çiftin mal varlığı... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T10:28+0300
2024-12-31T10:28+0300
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brangelina
boşanma davası
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Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016 yılında başlayan boşanma davalarının nihayet sonuçlanmasıyla birlikte sekiz yıllık hukuk mücadelesini tamamladı. Hollywood'un en uzun ve çalkantılı boşanma davalarından biri olarak anılan süreçte, çiftin hem mal varlıkları hem de çocuklarının velayeti konularında ciddi anlaşmazlıklar yaşandı.Jolie, boşanma davasını 2016'da açmış ve Pitt'in özel bir uçak yolculuğu sırasında kendisine ve çocuklarına kötü davrandığını öne sürmüştü. Olayla ilgili FBI ve çocuk hizmetleri tarafından yürütülen soruşturmalarda Pitt'e yönelik bir suçlama yapılmamıştı. Boşanma sürecinde, özellikle Fransa'daki Château Miraval adlı şato ve bağ büyük tartışma konusu oldu. Jolie’nin bağdaki hissesini Pitt’in izni olmadan satması, çift arasında yeni bir davayı başlatmıştı.Altı çocukları olan çiftin dört çocuğu artık reşit olduğu için yalnızca 16 yaşındaki ikizleri Knox ve Vivienne’in velayetiyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Bu süreçte, çıkar çatışması nedeniyle bir özel hakimin görevden alınması gibi olaylar boşanma davasını uzatan etkenler arasında yer aldı.30 Aralık 2024’te çiftin boşanma anlaşmasını imzalamasıyla birlikte dava resmen sonlandı. Ancak Château Miraval'ın mülkiyeti ve işletimi üzerindeki davalar hala devam ediyor.'Brangelina' olarak tanınan Jolie ve Pitt, bir dönemin en gözde çiftiydi. Boşanma sürecinin sona ermesiyle her iki tarafın da kariyerlerine ve kişisel hayatlarına odaklanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/bir-zamanlarin-favori-ciftinin-davasi-devam-ediyor-kendini-kurban-gibi-gostermeye-calisiyor--1086080462.html
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angelina jolie, brad pitt, boşanma davası, sekiz yıl, hollywood, çocukların velayeti, château miraval, fransa, özel hakim, çıkar çatışması, anlaşmazlık, mülkiyet, hukuk mücadelesi, brangelina, kariyer, kişisel hayat
angelina jolie, brad pitt, boşanma davası, sekiz yıl, hollywood, çocukların velayeti, château miraval, fransa, özel hakim, çıkar çatışması, anlaşmazlık, mülkiyet, hukuk mücadelesi, brangelina, kariyer, kişisel hayat

Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanma davası sekiz yıl sonra sonuçlandı

10:28 31.12.2024
© AFP 2023 / MARTIN BUREAU / POOLAngelina Jolie - Brad Pitt
Angelina Jolie - Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AFP 2023 / MARTIN BUREAU / POOL
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Hollywood'un en ünlü çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 2016'da başlayan boşanma süreci, sekiz yılın ardından nihayet tamamlandı. Çiftin mal varlığı paylaşımı ve çocuklarının velayeti üzerindeki anlaşmazlıkları sona erdi.
Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016 yılında başlayan boşanma davalarının nihayet sonuçlanmasıyla birlikte sekiz yıllık hukuk mücadelesini tamamladı. Hollywood'un en uzun ve çalkantılı boşanma davalarından biri olarak anılan süreçte, çiftin hem mal varlıkları hem de çocuklarının velayeti konularında ciddi anlaşmazlıklar yaşandı.
Jolie, boşanma davasını 2016'da açmış ve Pitt'in özel bir uçak yolculuğu sırasında kendisine ve çocuklarına kötü davrandığını öne sürmüştü. Olayla ilgili FBI ve çocuk hizmetleri tarafından yürütülen soruşturmalarda Pitt'e yönelik bir suçlama yapılmamıştı. Boşanma sürecinde, özellikle Fransa'daki Château Miraval adlı şato ve bağ büyük tartışma konusu oldu. Jolie’nin bağdaki hissesini Pitt’in izni olmadan satması, çift arasında yeni bir davayı başlatmıştı.
Altı çocukları olan çiftin dört çocuğu artık reşit olduğu için yalnızca 16 yaşındaki ikizleri Knox ve Vivienne’in velayetiyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Bu süreçte, çıkar çatışması nedeniyle bir özel hakimin görevden alınması gibi olaylar boşanma davasını uzatan etkenler arasında yer aldı.
30 Aralık 2024’te çiftin boşanma anlaşmasını imzalamasıyla birlikte dava resmen sonlandı. Ancak Château Miraval'ın mülkiyeti ve işletimi üzerindeki davalar hala devam ediyor.
'Brangelina' olarak tanınan Jolie ve Pitt, bir dönemin en gözde çiftiydi. Boşanma sürecinin sona ermesiyle her iki tarafın da kariyerlerine ve kişisel hayatlarına odaklanması bekleniyor.
Angelina Jolie- Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
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Bir zamanların favori çiftinin davası devam ediyor: ‘Kendini kurban gibi göstermeye çalışıyor’
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