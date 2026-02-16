https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/annesi-tarafindan-reddedilen-yavru-maymun-punch-pelus-oyuncagiyla-teselli-buldu-1103538533.html

Annesi tarafından reddedilince peluş oyuncağıyla teselli bulan Punch'ı başka bir maymun sahiplendi

Japonya’nın Ichikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan yavru maymun, annesi tarafından doğumda terk edilmesinin ardından peluş bir oyuncakla kurduğu bağ sayesinde sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Chiba eyaletinde bulunan hayvanat bahçesindeki yedi aylık maymun Punch doğduktan hemen sonra annesi tarafından reddedildi. Bakımsız kalan yavru, o günden bu yana bakıcılar tarafından büyütüldü.Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaklaşık bir ay önce Punch’ı diğer maymunların bulunduğu gruba yeniden dahil etmeye çalıştı.Ancak annesiz büyümesi ve yeterli doğum sonrası ilgi görmemesi nedeniyle yaşadığı güvensizlik sebebiyle, yavruya duygusal destek amacıyla bir peluş oyuncak verildiPaylaşılan görüntülerde Punch’ın diğer maymunların arasında dolaşırken oyuncağını yanından ayırmadığı görülüyor. Bazı anlarda peluşun üzerine uzandığı anlar ise izleyenleri duygulandırdı.Süreç dikkatle yürütülüyorHayvanat bahçesi yönetimi, Punch’ın geçmişini ve oyuncağın verilme nedenini doğruladı. Yetkililer, yavrunun sosyal gruba uyum sağlaması için sürecin dikkatle yürütüldüğünü belirtti.Punch’ın yalnız görüntüsü, ziyaretçiler arasında da sempati uyandırdı. Onu görmek ve desteklemek için hayvanat bahçesine gelenlerin sayısında artış olduğu ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Punch’ın diğer maymunlarla etkileşimleri yer alırken, pek çok kullanıcı yavrunun kısa sürede gruba uyum sağlamasını ve artık kendini yalnız hissetmemesini temenni ederken bir güzel haber daha geldi.Punch'ı aynı hayvanat bahçesinden başka bir maymunun sahiplendiği hatta minik maymunun bitlerini ayıklamaya başladığı görüldü.

