https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/annesi-tarafindan-reddedilen-yavru-maymun-punch-pelus-oyuncagiyla-teselli-buldu-1103538533.html
Annesi tarafından reddedilince peluş oyuncağıyla teselli bulan Punch'ı başka bir maymun sahiplendi
Annesi tarafından reddedilince peluş oyuncağıyla teselli bulan Punch'ı başka bir maymun sahiplendi
Sputnik Türkiye
Japonya’nın Ichikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan yavru maymun, annesi tarafından doğumda terk edilmesinin ardından peluş bir oyuncakla kurduğu bağ sayesinde sosyal medyada ilgi odağı oldu.
2026-02-16T13:55+0300
2026-02-16T13:55+0300
2026-02-16T14:06+0300
yaşam
maymun
oyuncak
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103537957_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_86bb7c12e71cb0cfcaea06ceeaa49596.jpg
Chiba eyaletinde bulunan hayvanat bahçesindeki yedi aylık maymun Punch doğduktan hemen sonra annesi tarafından reddedildi. Bakımsız kalan yavru, o günden bu yana bakıcılar tarafından büyütüldü.Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaklaşık bir ay önce Punch’ı diğer maymunların bulunduğu gruba yeniden dahil etmeye çalıştı.Ancak annesiz büyümesi ve yeterli doğum sonrası ilgi görmemesi nedeniyle yaşadığı güvensizlik sebebiyle, yavruya duygusal destek amacıyla bir peluş oyuncak verildiPaylaşılan görüntülerde Punch’ın diğer maymunların arasında dolaşırken oyuncağını yanından ayırmadığı görülüyor. Bazı anlarda peluşun üzerine uzandığı anlar ise izleyenleri duygulandırdı.Süreç dikkatle yürütülüyorHayvanat bahçesi yönetimi, Punch’ın geçmişini ve oyuncağın verilme nedenini doğruladı. Yetkililer, yavrunun sosyal gruba uyum sağlaması için sürecin dikkatle yürütüldüğünü belirtti.Punch’ın yalnız görüntüsü, ziyaretçiler arasında da sempati uyandırdı. Onu görmek ve desteklemek için hayvanat bahçesine gelenlerin sayısında artış olduğu ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Punch’ın diğer maymunlarla etkileşimleri yer alırken, pek çok kullanıcı yavrunun kısa sürede gruba uyum sağlamasını ve artık kendini yalnız hissetmemesini temenni ederken bir güzel haber daha geldi.Punch'ı aynı hayvanat bahçesinden başka bir maymunun sahiplendiği hatta minik maymunun bitlerini ayıklamaya başladığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/uyusturucu-operasyonunda-bulundu-yavru-maymuna-portakal-adi-verildi-1103364045.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103537957_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_223aac668a37d90be78a0cadf0e2a6b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
punch, maymun, oyuncak, japonya, annesi terk eden maymun, haberler
punch, maymun, oyuncak, japonya, annesi terk eden maymun, haberler
Annesi tarafından reddedilince peluş oyuncağıyla teselli bulan Punch'ı başka bir maymun sahiplendi
13:55 16.02.2026 (güncellendi: 14:06 16.02.2026)
Japonya’nın Ichikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan yavru maymun, annesi tarafından doğumda terk edilmesinin ardından peluş bir oyuncakla kurduğu bağ sayesinde sosyal medyada ilgi odağı oldu. Punch'ı başka bir maymun sahiplenip bitlerini ayıklamaya başladı.
Chiba eyaletinde bulunan hayvanat bahçesindeki yedi aylık maymun Punch doğduktan hemen sonra annesi tarafından reddedildi. Bakımsız kalan yavru, o günden bu yana bakıcılar tarafından büyütüldü.
Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaklaşık bir ay önce Punch’ı diğer maymunların bulunduğu gruba yeniden dahil etmeye çalıştı.
Ancak annesiz büyümesi ve yeterli doğum sonrası ilgi görmemesi nedeniyle yaşadığı güvensizlik sebebiyle, yavruya duygusal destek amacıyla bir peluş oyuncak verildi
Paylaşılan görüntülerde Punch’ın diğer maymunların arasında dolaşırken oyuncağını yanından ayırmadığı görülüyor. Bazı anlarda peluşun üzerine uzandığı anlar ise izleyenleri duygulandırdı.
Süreç dikkatle yürütülüyor
Hayvanat bahçesi yönetimi, Punch’ın geçmişini ve oyuncağın verilme nedenini doğruladı. Yetkililer, yavrunun sosyal gruba uyum sağlaması için sürecin dikkatle yürütüldüğünü belirtti.
Punch’ın yalnız görüntüsü, ziyaretçiler arasında da sempati uyandırdı. Onu görmek ve desteklemek için hayvanat bahçesine gelenlerin sayısında artış olduğu ifade edildi.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda Punch’ın diğer maymunlarla etkileşimleri yer alırken, pek çok kullanıcı yavrunun kısa sürede gruba uyum sağlamasını ve artık kendini yalnız hissetmemesini temenni ederken bir güzel haber daha geldi.
Punch'ı aynı hayvanat bahçesinden başka bir maymunun sahiplendiği hatta minik maymunun bitlerini ayıklamaya başladığı görüldü.