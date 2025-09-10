https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/beykoz-belediyesinde-istifa-sayisi-4e-yukseldi-1099267602.html

Beykoz Belediyesi'nde istifa sayısı 4'e yükseldi

Beykoz Belediyesi'nde istifa sayısı 4'e yükseldi

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'le meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir’in istifalarının ardından, Nevzat Cebeci de CHP’den ayrıldığını... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

Beykoz Belediyesi’nde CHP’den istifa sayısı 4’e yükseldi.İlk olarak Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel görevinden ayrıldı. Ardından CHP’li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.Son olarak bir diğer CHP’li meclis üyesi Nevzat Cebeci de istifa ettiğini açıkladı. Böylece belediyede kısa süre içinde dört isim görevlerinden ayrılmış oldu.

