https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/beykoz-belediyesinde-istifa-sayisi-4e-yukseldi-1099267602.html
Beykoz Belediyesi'nde istifa sayısı 4'e yükseldi
Beykoz Belediyesi'nde istifa sayısı 4'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'le meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir’in istifalarının ardından, Nevzat Cebeci de CHP’den ayrıldığını... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T18:48+0300
2025-09-10T18:48+0300
2025-09-10T18:48+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
beykoz
beykoz adliyesi
beykoz belediyesi
istifa
toplu istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094158184_0:0:3040:1711_1920x0_80_0_0_db954a814504ea5637a5c8176458d4fc.jpg
Beykoz Belediyesi’nde CHP’den istifa sayısı 4’e yükseldi.İlk olarak Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel görevinden ayrıldı. Ardından CHP’li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.Son olarak bir diğer CHP’li meclis üyesi Nevzat Cebeci de istifa ettiğini açıkladı. Böylece belediyede kısa süre içinde dört isim görevlerinden ayrılmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/beykoz-belediye-baskan-vekili-ozlem-vural-gurzel-partisinden-istifa-etti-1099238972.html
beykoz
beykoz adliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094158184_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b8d4171d6b87435620847e73a347789.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, beykoz, beykoz adliyesi, beykoz belediyesi , istifa, toplu istifa
türkiye, beykoz, beykoz adliyesi, beykoz belediyesi , istifa, toplu istifa
Beykoz Belediyesi'nde istifa sayısı 4'e yükseldi
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'le meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir’in istifalarının ardından, Nevzat Cebeci de CHP’den ayrıldığını açıkladı. Böylece belediyede CHP’den istifa edenlerin sayısı dörde ulaştı.
Beykoz Belediyesi’nde CHP’den istifa sayısı 4’e yükseldi.
İlk olarak Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel görevinden ayrıldı. Ardından CHP’li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Son olarak bir diğer CHP’li meclis üyesi Nevzat Cebeci de istifa ettiğini açıkladı. Böylece belediyede kısa süre içinde dört isim görevlerinden ayrılmış oldu.