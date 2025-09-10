Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/beykoz-belediyesinde-istifa-sayisi-4e-yukseldi-1099267602.html
Beykoz Belediyesi'nde istifa sayısı 4'e yükseldi
Beykoz Belediyesi'nde istifa sayısı 4'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'le meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir’in istifalarının ardından, Nevzat Cebeci de CHP’den ayrıldığını... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T18:48+0300
2025-09-10T18:48+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
beykoz
beykoz adliyesi
beykoz belediyesi
istifa
toplu istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094158184_0:0:3040:1711_1920x0_80_0_0_db954a814504ea5637a5c8176458d4fc.jpg
Beykoz Belediyesi’nde CHP’den istifa sayısı 4’e yükseldi.İlk olarak Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel görevinden ayrıldı. Ardından CHP’li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.Son olarak bir diğer CHP’li meclis üyesi Nevzat Cebeci de istifa ettiğini açıkladı. Böylece belediyede kısa süre içinde dört isim görevlerinden ayrılmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/beykoz-belediye-baskan-vekili-ozlem-vural-gurzel-partisinden-istifa-etti-1099238972.html
beykoz
beykoz adliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094158184_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b8d4171d6b87435620847e73a347789.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, beykoz, beykoz adliyesi, beykoz belediyesi , istifa, toplu istifa
türkiye, beykoz, beykoz adliyesi, beykoz belediyesi , istifa, toplu istifa

Beykoz Belediyesi'nde istifa sayısı 4'e yükseldi

18:48 10.09.2025
© AA / İslam YakutBeykoz Belediyesi
Beykoz Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
© AA / İslam Yakut
Abone ol
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'le meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir’in istifalarının ardından, Nevzat Cebeci de CHP’den ayrıldığını açıkladı. Böylece belediyede CHP’den istifa edenlerin sayısı dörde ulaştı.
Beykoz Belediyesi’nde CHP’den istifa sayısı 4’e yükseldi.
İlk olarak Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel görevinden ayrıldı. Ardından CHP’li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Son olarak bir diğer CHP’li meclis üyesi Nevzat Cebeci de istifa ettiğini açıkladı. Böylece belediyede kısa süre içinde dört isim görevlerinden ayrılmış oldu.
Özlem Vural Gürzel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
POLİTİKA
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel partisinden istifa etti
Dün, 21:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала