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Ankara'da hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Ankara'da hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun iki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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trafik kazası
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İvedikköy Mahallesi 3832. Cadde'de yürüttüğü yol açma çalışmaları sırasında bir trafik kazası meydana geldi.İddiaya göre, Ömer Sütçü yönetimindeki hafriyat kamyonunun freninin patlaması sonucu araç, Emre Çelik'in kullandığı kamyon ve Mustafa Sandıklı idaresindeki kamyona çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle Emre Çelik'in bulunduğu kamyon alev alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Kazada hafriyat kamyonunun sürücüsü Ömer Sütçü ve kamyon sürücüsü Emre Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Mansur Yavaş'tan taziye mesajıSosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Bugün Bağlum’da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum'' dedi.
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ankara, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, mobil kaza tutanağı, trafik kazası, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, mansur yavaş
ankara, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, mobil kaza tutanağı, trafik kazası, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, mansur yavaş

Ankara'da hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

19:55 17.07.2026
© AA / Didem MenteAnkara'nın Yenimahalle ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun, 2 kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun, 2 kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA / Didem Mente
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun iki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İvedikköy Mahallesi 3832. Cadde'de yürüttüğü yol açma çalışmaları sırasında bir trafik kazası meydana geldi.
İddiaya göre, Ömer Sütçü yönetimindeki hafriyat kamyonunun freninin patlaması sonucu araç, Emre Çelik'in kullandığı kamyon ve Mustafa Sandıklı idaresindeki kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle Emre Çelik'in bulunduğu kamyon alev alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada hafriyat kamyonunun sürücüsü Ömer Sütçü ve kamyon sürücüsü Emre Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mansur Yavaş'tan taziye mesajı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Bugün Bağlum’da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum'' dedi.
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