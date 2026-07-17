https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ankarada-hafriyat-kamyonlari-kafa-kafaya-carpisti-2-olu-1107350277.html
Ankara'da hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Ankara'da hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun iki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T19:55+0300
2026-07-17T19:55+0300
2026-07-17T19:55+0300
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kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
mobil kaza tutanağı
trafik kazası
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İvedikköy Mahallesi 3832. Cadde'de yürüttüğü yol açma çalışmaları sırasında bir trafik kazası meydana geldi.İddiaya göre, Ömer Sütçü yönetimindeki hafriyat kamyonunun freninin patlaması sonucu araç, Emre Çelik'in kullandığı kamyon ve Mustafa Sandıklı idaresindeki kamyona çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle Emre Çelik'in bulunduğu kamyon alev alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Kazada hafriyat kamyonunun sürücüsü Ömer Sütçü ve kamyon sürücüsü Emre Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Mansur Yavaş'tan taziye mesajıSosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Bugün Bağlum’da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/adanada-giselerde-kaza-arac-hurdaya-dondu-1107228377.html
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ankara, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, mobil kaza tutanağı, trafik kazası, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, mansur yavaş
ankara, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, mobil kaza tutanağı, trafik kazası, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, mansur yavaş
Ankara'da hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun iki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İvedikköy Mahallesi 3832. Cadde'de yürüttüğü yol açma çalışmaları sırasında bir trafik kazası meydana geldi.
İddiaya göre, Ömer Sütçü yönetimindeki hafriyat kamyonunun freninin patlaması sonucu araç, Emre Çelik'in kullandığı kamyon ve Mustafa Sandıklı idaresindeki kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle Emre Çelik'in bulunduğu kamyon alev alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada hafriyat kamyonunun sürücüsü Ömer Sütçü ve kamyon sürücüsü Emre Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Mansur Yavaş'tan taziye mesajı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Bugün Bağlum’da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum'' dedi.