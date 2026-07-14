https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/adanada-giselerde-kaza-arac-hurdaya-dondu-1107228377.html
Adana'da gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü
Adana'da gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 24 yaşındaki sürücü Barış Yaşa hayatını kaybetti. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T00:48+0300
2026-07-14T00:48+0300
2026-07-14T00:48+0300
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ceyhan belediyesi
ceyhan nehri
trafik kazası
trafik
trafik kontrolü
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan gişelerinde kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyere çarptı.Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 24 yaşındaki sürücü Barış Yaşa, ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/iett-otobusu-ile-ambulans-carpisti-yaralilar-var-1107192187.html
türki̇ye
adana
tag otoyolu
ceyhan
ceyhan nehri
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adana, tag otoyolu, ceyhan, ceyhan belediyesi, ceyhan nehri, trafik kazası, trafik, trafik kontrolü
adana, tag otoyolu, ceyhan, ceyhan belediyesi, ceyhan nehri, trafik kazası, trafik, trafik kontrolü
Adana'da gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 24 yaşındaki sürücü Barış Yaşa hayatını kaybetti.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan gişelerinde kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyere çarptı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 24 yaşındaki sürücü Barış Yaşa, ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı.
Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.