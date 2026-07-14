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Adana'da gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü
Adana'da gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 24 yaşındaki sürücü Barış Yaşa hayatını kaybetti. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan gişelerinde kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyere çarptı.Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 24 yaşındaki sürücü Barış Yaşa, ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/iett-otobusu-ile-ambulans-carpisti-yaralilar-var-1107192187.html
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adana
tag otoyolu
ceyhan
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adana, tag otoyolu, ceyhan, ceyhan belediyesi, ceyhan nehri, trafik kazası, trafik, trafik kontrolü
adana, tag otoyolu, ceyhan, ceyhan belediyesi, ceyhan nehri, trafik kazası, trafik, trafik kontrolü

Adana'da gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü

00:48 14.07.2026
© AA / Yusuf TunurAdana'nın Ceyhan ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA / Yusuf Tunur
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 24 yaşındaki sürücü Barış Yaşa hayatını kaybetti.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan gişelerinde kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyere çarptı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 24 yaşındaki sürücü Barış Yaşa, ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı.
Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
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