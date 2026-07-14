https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/adanada-giselerde-kaza-arac-hurdaya-dondu-1107228377.html

Adana'da gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü

Adana'da gişelerde kaza: Araç hurdaya döndü

Sputnik Türkiye

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 24 yaşındaki sürücü Barış Yaşa hayatını kaybetti. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan gişelerinde kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyere çarptı.Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 24 yaşındaki sürücü Barış Yaşa, ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/iett-otobusu-ile-ambulans-carpisti-yaralilar-var-1107192187.html

türki̇ye

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ceyhan nehri

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adana, tag otoyolu, ceyhan, ceyhan belediyesi, ceyhan nehri, trafik kazası, trafik, trafik kontrolü