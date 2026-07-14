Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/benzine-gece-yarisi-zam-bekleniyor-akaryakitta-tabelalar-degisecek-1107233026.html
Benzine gece yarısı zam bekleniyor: Akaryakıtta tabelalar değişecek
Benzine gece yarısı zam bekleniyor: Akaryakıtta tabelalar değişecek
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Yükselen petrol fiyatları ile döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Bu... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T10:05+0300
2026-07-14T10:05+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve çatışmaların devam etmesi nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin yanı sıra, dolar kurundaki artış da zam beklentisini güçlendirdi.Gece yarısı tabelaların değişmesi bekleniyorSektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.Zammın gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.İşte zam sonrası beklenen benzin fiyatlarıBeklenen fiyat artışının ardından benzinin litre fiyatının şu seviyelere çıkması bekleniyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/motorin-fiyatlari-yarin-dusuyor-tabelalara-nasil-yansiyacak-1107158974.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı

Benzine gece yarısı zam bekleniyor: Akaryakıtta tabelalar değişecek

10:05 14.07.2026
© AA / İsmail AslandağBenzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Benzin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Yükselen petrol fiyatları ile döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve çatışmaların devam etmesi nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin yanı sıra, dolar kurundaki artış da zam beklentisini güçlendirdi.

Gece yarısı tabelaların değişmesi bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.
Zammın gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

İşte zam sonrası beklenen benzin fiyatları

Beklenen fiyat artışının ardından benzinin litre fiyatının şu seviyelere çıkması bekleniyor:
İstanbul: 64,53 lira
Ankara: 65,48 lira
İzmir: 65,77 lira
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
EKONOMİ
Motorin fiyatları yarın düşüyor: Tabelalara nasıl yansıyacak?
10 Temmuz, 09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала