https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/benzine-gece-yarisi-zam-bekleniyor-akaryakitta-tabelalar-degisecek-1107233026.html
Benzine gece yarısı zam bekleniyor: Akaryakıtta tabelalar değişecek
Benzine gece yarısı zam bekleniyor: Akaryakıtta tabelalar değişecek
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Yükselen petrol fiyatları ile döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Bu... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T10:05+0300
2026-07-14T10:05+0300
2026-07-14T10:05+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve çatışmaların devam etmesi nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin yanı sıra, dolar kurundaki artış da zam beklentisini güçlendirdi.Gece yarısı tabelaların değişmesi bekleniyorSektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.Zammın gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.İşte zam sonrası beklenen benzin fiyatlarıBeklenen fiyat artışının ardından benzinin litre fiyatının şu seviyelere çıkması bekleniyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/motorin-fiyatlari-yarin-dusuyor-tabelalara-nasil-yansiyacak-1107158974.html
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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı
Benzine gece yarısı zam bekleniyor: Akaryakıtta tabelalar değişecek
Benzin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Yükselen petrol fiyatları ile döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve çatışmaların devam etmesi nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin yanı sıra, dolar kurundaki artış da zam beklentisini güçlendirdi.
Gece yarısı tabelaların değişmesi bekleniyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.
Zammın gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
İşte zam sonrası beklenen benzin fiyatları
Beklenen fiyat artışının ardından benzinin litre fiyatının şu seviyelere çıkması bekleniyor: