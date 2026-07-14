https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/benzine-gece-yarisi-zam-bekleniyor-akaryakitta-tabelalar-degisecek-1107233026.html

Benzine gece yarısı zam bekleniyor: Akaryakıtta tabelalar değişecek

Benzine gece yarısı zam bekleniyor: Akaryakıtta tabelalar değişecek

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Yükselen petrol fiyatları ile döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Bu... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T10:05+0300

2026-07-14T10:05+0300

2026-07-14T10:05+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve çatışmaların devam etmesi nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin yanı sıra, dolar kurundaki artış da zam beklentisini güçlendirdi.Gece yarısı tabelaların değişmesi bekleniyorSektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.Zammın gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.İşte zam sonrası beklenen benzin fiyatlarıBeklenen fiyat artışının ardından benzinin litre fiyatının şu seviyelere çıkması bekleniyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/motorin-fiyatlari-yarin-dusuyor-tabelalara-nasil-yansiyacak-1107158974.html

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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı