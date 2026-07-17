https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ahbap-sorusturmasinda-yeni-gelisme-firari-supheli-alper-celik-yakalandi-1107335437.html

AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Firari şüpheli Alper Çelik yakalandı

AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Firari şüpheli Alper Çelik yakalandı

Sputnik Türkiye

"AHBAP derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T13:21+0300

2026-07-17T13:21+0300

2026-07-17T13:21+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik yakalandı.AHBAP derneğinin kurucularından olan Çelik'in, noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındığı bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alper Çelik, adliyeye sevk edildi.Soruşturma MASAK raporları ve mali incelemelerle başladıSoruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.Yürütülen incelemelerde, MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği bildirildi.Soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı verildiSoruşturma kapsamında, AHBAP derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 şüpheli daha yakalanmıştı.Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 14'ü, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu isimler, tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.Daha sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli daha gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.Mal varlıklarına el konuldu, yeni gözaltılar sürüyorSoruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.Devam eden soruşturma çerçevesinde 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iban-magdurlarina-ceza-indirimi-geliyor-12-yargi-paketi-yasalasti-iste-madde-madde-degisiklikler-1107334454.html

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ahbap derneği, haluk levent, oğuzhan uğur, mali, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)