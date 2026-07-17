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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ahbap-dernegi-kurucusu-alper-celik-tutuklandi-1107349235.html
Ahbap derneği kurucusu Alper Çelik tutuklandı
Ahbap derneği kurucusu Alper Çelik tutuklandı
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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan derneğin kurucusu Alper Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olarak aranan derneğin kurucularından Alper Çelik, İstanbul'da bir noterde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ahbap-sorusturmasinda-yeni-gelisme-firari-supheli-alper-celik-yakalandi-1107335437.html
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türkiye, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), haluk levent
türkiye, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), haluk levent

Ahbap derneği kurucusu Alper Çelik tutuklandı

19:14 17.07.2026 (güncellendi: 19:42 17.07.2026)
© AAAhbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA
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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan derneğin kurucusu Alper Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olarak aranan derneğin kurucularından Alper Çelik, İstanbul'da bir noterde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
TÜRKİYE
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Firari şüpheli Alper Çelik yakalandı
13:21
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