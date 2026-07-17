https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ahbap-dernegi-kurucusu-alper-celik-tutuklandi-1107349235.html

Ahbap derneği kurucusu Alper Çelik tutuklandı

Ahbap derneği kurucusu Alper Çelik tutuklandı

Sputnik Türkiye

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan derneğin kurucusu Alper Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T19:14+0300

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türkiye

ahbap derneği

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olarak aranan derneğin kurucularından Alper Çelik, İstanbul'da bir noterde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ahbap-sorusturmasinda-yeni-gelisme-firari-supheli-alper-celik-yakalandi-1107335437.html

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türkiye, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), haluk levent