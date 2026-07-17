https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ahbap-dernegi-kurucusu-alper-celik-tutuklandi-1107349235.html
Ahbap derneği kurucusu Alper Çelik tutuklandı
Ahbap derneği kurucusu Alper Çelik tutuklandı
Sputnik Türkiye
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan derneğin kurucusu Alper Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T19:14+0300
2026-07-17T19:14+0300
2026-07-17T19:42+0300
türki̇ye
türkiye
ahbap derneği
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
haluk levent
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107348848_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_402758f7b63e122505f2693b93206afd.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olarak aranan derneğin kurucularından Alper Çelik, İstanbul'da bir noterde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ahbap-sorusturmasinda-yeni-gelisme-firari-supheli-alper-celik-yakalandi-1107335437.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107348848_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_100813b29112cac0d2f657e3345e9142.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), haluk levent
türkiye, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), haluk levent
Ahbap derneği kurucusu Alper Çelik tutuklandı
19:14 17.07.2026 (güncellendi: 19:42 17.07.2026)
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan derneğin kurucusu Alper Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olarak aranan derneğin kurucularından Alper Çelik, İstanbul'da bir noterde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.