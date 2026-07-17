https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abdulkadir-selvi-yeni-parti-chpsiz-chp-olacak-1107326583.html

Abdulkadir Selvi: ‘Yeni Parti’nin bir özelliği var, CHP’siz bir parti olacak ama CHP tabanından oy alacak

Abdulkadir Selvi: ‘Yeni Parti’nin bir özelliği var, CHP’siz bir parti olacak ama CHP tabanından oy alacak

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında Özgür ÖZel tarafından kurulan yeni parti hakkında değerlendirmelerde bulundu ve "‘Yeni Parti’nin bir özelliği... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T09:39+0300

2026-07-17T09:39+0300

2026-07-17T09:40+0300

poli̇ti̇ka

abdulkadir selvi

chp

chp genel merkezi

cumhuriyet halk partisi (chp)

yeni parti

özgür özel

ekrem i̇mamoğlu

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Abdulkadir Selvi Özgür Özel'in yakında duyurulacağını açıkladığı Yeni Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Yeni Parti’nin genel merkez binası olarak Gelecek Partisi’nin boşaltıldığını söyleyen Selvi, "Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki binayı düşünüyorlarmış. Bir an önce partiyi kurup, tabelayı asmak istiyorlar. ‘Yeni Parti’nin genel başkanı Özgür Özel olacak. Ekrem İmamoğlu bir ara genel başkanlık planı yapıyordu ama anlaşmaya varmışlar. Ancak partide Özgür Özel’in çekirdek kadrosu olmayacak. Ekrem İmamoğlu, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut ve Umut Akdoğan’ı istemiyormuş. Özgür Özel, yakın arkadaşlarını nasıl satacak merak ediyorum. Özgür Özel de Turan Taşkın Özer’in yeni partide olmasını istememiş." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ozgur-ozel-cephesinden-cagri-heyeti-basvurusu-1107244327.html

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abdulkadir selvi, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), yeni parti, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu