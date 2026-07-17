https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abdulkadir-selvi-yeni-parti-chpsiz-chp-olacak-1107326583.html
Abdulkadir Selvi: ‘Yeni Parti’nin bir özelliği var, CHP’siz bir parti olacak ama CHP tabanından oy alacak
Abdulkadir Selvi: ‘Yeni Parti’nin bir özelliği var, CHP’siz bir parti olacak ama CHP tabanından oy alacak
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında Özgür ÖZel tarafından kurulan yeni parti hakkında değerlendirmelerde bulundu ve "‘Yeni Parti’nin bir özelliği... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T09:39+0300
2026-07-17T09:39+0300
2026-07-17T09:40+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
chp
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp)
yeni parti
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
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Abdulkadir Selvi Özgür Özel'in yakında duyurulacağını açıkladığı Yeni Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Yeni Parti’nin genel merkez binası olarak Gelecek Partisi’nin boşaltıldığını söyleyen Selvi, "Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki binayı düşünüyorlarmış. Bir an önce partiyi kurup, tabelayı asmak istiyorlar. ‘Yeni Parti’nin genel başkanı Özgür Özel olacak. Ekrem İmamoğlu bir ara genel başkanlık planı yapıyordu ama anlaşmaya varmışlar. Ancak partide Özgür Özel’in çekirdek kadrosu olmayacak. Ekrem İmamoğlu, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut ve Umut Akdoğan’ı istemiyormuş. Özgür Özel, yakın arkadaşlarını nasıl satacak merak ediyorum. Özgür Özel de Turan Taşkın Özer’in yeni partide olmasını istememiş." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ozgur-ozel-cephesinden-cagri-heyeti-basvurusu-1107244327.html
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abdulkadir selvi, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), yeni parti, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu
abdulkadir selvi, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), yeni parti, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu
Abdulkadir Selvi: ‘Yeni Parti’nin bir özelliği var, CHP’siz bir parti olacak ama CHP tabanından oy alacak
09:39 17.07.2026 (güncellendi: 09:40 17.07.2026)
Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında Özgür ÖZel tarafından kurulan yeni parti hakkında değerlendirmelerde bulundu ve "‘Yeni Parti’nin bir özelliği var. CHP’siz bir parti olacak" dedi.
Abdulkadir Selvi Özgür Özel'in yakında duyurulacağını açıkladığı Yeni Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu
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"Özgür Özel, ‘Yeni Parti’nin isminin belli olduğunu ve logosunun çalışıldığını açıkladı. İlk başlarda isminde CHP’nin geçtiği bir parti düşünülüyordu. Ancak Ekrem İmamoğlu, CHP’nin bagajını sırtlamak istemeyince yeni bir partinin kurulmasına karar verildi. ‘Yeni Parti’nin bir özelliği var. CHP’siz bir parti olacak. Ama CHP tabanından oy alacak. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu eğer CHP’siz bir parti kurarlarsa siyasi hayatlarının en büyük ikinci yanlışını yaparlar. Özgür Özel’in birinci yanlışı CHP’den ayrılmak olur. CHP’yi bölmek olur. Anladığım kadarıyla kendilerini dev aynasında görüyorlar. ‘Yeni Parti’yi kurunca silip süpüreceklerini düşünüyorlar."
‘Yeni Parti’nin genel merkez binası olarak Gelecek Partisi’nin boşaltıldığını söyleyen Selvi, "Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki binayı düşünüyorlarmış. Bir an önce partiyi kurup, tabelayı asmak istiyorlar. ‘Yeni Parti’nin genel başkanı Özgür Özel olacak. Ekrem İmamoğlu bir ara genel başkanlık planı yapıyordu ama anlaşmaya varmışlar. Ancak partide Özgür Özel’in çekirdek kadrosu olmayacak. Ekrem İmamoğlu, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut ve Umut Akdoğan’ı istemiyormuş. Özgür Özel, yakın arkadaşlarını nasıl satacak merak ediyorum. Özgür Özel de Turan Taşkın Özer’in yeni partide olmasını istememiş." dedi.