https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abdli-uzmandan-patriot-analizi-ukraynada-fuze-uretimi-catismanin-seyrini-degistirmez-1107331260.html

ABD'li uzmandan Patriot analizi: ‘Ukrayna'da füze üretimi çatışmanın seyrini değiştirmez’

ABD'li uzmandan Patriot analizi: ‘Ukrayna'da füze üretimi çatışmanın seyrini değiştirmez’

Sputnik Türkiye

ABD’li askeri uzman Kavanagh, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için füze üretme lisansı almasının, Rusya ile devam eden çatışmaların gidişatını... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T11:59+0300

2026-07-17T11:59+0300

2026-07-17T11:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

uzman yorumu

abd

donald trump

ukrayna

patriot

rusya

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104137417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf58abc4ba1b41a3795037727617803b.jpg

ABD merkezli düşünce kuruluşu Defense Priorities'in Askeri Analiz Direktörü Jennifer Kavanagh, Sputnik’e açıklamasında, Washington’un Kiev rejimine Patriot füzelerinin üretimi için lisans verebileceği yönündeki açıklamayı değerlendirdi.‘Hiçbir etkisi olmayacak’Bu iddialı planın sahadaki gerçeklerle uyuşmadığını ifade eden Kavanagh, sürecin sanıldığı kadar hızlı ilerlemeyeceğini belirterek şu yorumda bulundu:Ukrayna'nın üretim lisansını alsa bile seri üretime geçebilmek için aşması gereken birçok engel olduğunu belirten uzmana göre; hukuki prosedürlerin tamamlanması, uygun üretim tesislerinin kurulması ve gerekli tedarik zincirlerinin sıfırdan inşa edilmesi gibi faktörler nedeniyle Ukrayna'nın füze üretimine başlaması yıllar sürebilir.Trump açıklamıştıABD Başkanı Donald Trump, 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Washington’ın Kiev yönetimine Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan önleme füzelerinin üretimi için lisans verebileceğini dile getirmişti. Trump, gerekli teknolojilerin aktarılması durumunda Ukrayna'nın bu füzelerin üretimine hızla başlayabileceğini savunmuştu.Rusya’dan Batı silahlarına sert tepkiUkrayna'ya yönelik Batı kaynaklı silah yardımları, Moskova ile Batı arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna'ya gönderilen silahların diplomatik çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve bu durumun ‘ateşle oyun’ olduğunu dile getiriyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya askeri kargo taşıyan her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef teşkil edeceğini daha önce net bir şekilde ilan etmişti.Kremlin de Batı'nın Ukrayna’yı silaha boğmasının müzakere sürecine katkı sağlamadığını ve kriz üzerinde yalnızca olumsuz bir etki yaratacağını belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/fsb-desifre-etti-ukrayna-rus-yedek-parcalarini-ele-gecirmeye-calisiyor-1107328980.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzman yorumu, abd, donald trump, ukrayna, patriot, rusya, nato