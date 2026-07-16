https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdden-irana-saldiri-irana-karsi-art-arda-altinci-gece-boyunca-yeni-bir-saldiri-1107318505.html
ABD'den İran'a saldırı: İran'a karşı art arda altıncı gece boyunca yeni bir saldırı
ABD'den İran'a saldırı: İran'a karşı art arda altıncı gece boyunca yeni bir saldırı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı hedefleyen yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T22:12+0300
2026-07-16T22:12+0300
2026-07-16T22:12+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını ve bunun art arda altıncı gece saldırı anlamına geldiğini bildirdi.ABD komutanlığı sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün TSİ 21.00'de (ABD Doğu Saati ile 14.00), ABD güçleri, İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu, üst üste altıncı gece düzenlenen saldırılar oldu." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/beyaz-saray-iran-ile-gorusmeler-devam-ediyor-bir-anlasma-istiyorlar-1107317673.html
i̇ran
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abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ABD'den İran'a saldırı: İran'a karşı art arda altıncı gece boyunca yeni bir saldırı
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı hedefleyen yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını ve bunun art arda altıncı gece saldırı anlamına geldiğini bildirdi.
ABD komutanlığı sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün TSİ 21.00'de (ABD Doğu Saati ile 14.00), ABD güçleri, İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu, üst üste altıncı gece düzenlenen saldırılar oldu." dedi.