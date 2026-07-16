https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdden-irana-saldiri-irana-karsi-art-arda-altinci-gece-boyunca-yeni-bir-saldiri-1107318505.html

ABD'den İran'a saldırı: İran'a karşı art arda altıncı gece boyunca yeni bir saldırı

ABD'den İran'a saldırı: İran'a karşı art arda altıncı gece boyunca yeni bir saldırı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı hedefleyen yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T22:12+0300

2026-07-16T22:12+0300

2026-07-16T22:12+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını ve bunun art arda altıncı gece saldırı anlamına geldiğini bildirdi.ABD komutanlığı sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün TSİ 21.00'de (ABD Doğu Saati ile 14.00), ABD güçleri, İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu, üst üste altıncı gece düzenlenen saldırılar oldu." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/beyaz-saray-iran-ile-gorusmeler-devam-ediyor-bir-anlasma-istiyorlar-1107317673.html

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abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)