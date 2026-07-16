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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdden-irana-saldiri-irana-karsi-art-arda-altinci-gece-boyunca-yeni-bir-saldiri-1107318505.html
ABD'den İran'a saldırı: İran'a karşı art arda altıncı gece boyunca yeni bir saldırı
ABD'den İran'a saldırı: İran'a karşı art arda altıncı gece boyunca yeni bir saldırı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı hedefleyen yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T22:12+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını ve bunun art arda altıncı gece saldırı anlamına geldiğini bildirdi.ABD komutanlığı sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün TSİ 21.00'de (ABD Doğu Saati ile 14.00), ABD güçleri, İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu, üst üste altıncı gece düzenlenen saldırılar oldu." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/beyaz-saray-iran-ile-gorusmeler-devam-ediyor-bir-anlasma-istiyorlar-1107317673.html
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abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

ABD'den İran'a saldırı: İran'a karşı art arda altıncı gece boyunca yeni bir saldırı

22:12 16.07.2026
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı hedefleyen yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını ve bunun art arda altıncı gece saldırı anlamına geldiğini bildirdi.
ABD komutanlığı sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün TSİ 21.00'de (ABD Doğu Saati ile 14.00), ABD güçleri, İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu, üst üste altıncı gece düzenlenen saldırılar oldu." dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Beyaz Saray: İran ile görüşmeler devam ediyor, bir anlaşma istiyorlar
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