https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/netanyahu-amerikan-basinina-konustu-turkiyeye-f-35-ve-jet-motorlari-verilmemeli-1107042179.html
Netanyahu Amerikan basınına konuştu: Türkiye’ye F-35 ve jet motorları verilmemeli
Netanyahu Amerikan basınına konuştu: Türkiye’ye F-35 ve jet motorları verilmemeli
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti arifesinde ABD basınına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.
2026-07-06T16:24+0300
2026-07-06T16:24+0300
2026-07-06T16:24+0300
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Netanyahu, ABD merkezli Fox News'e bölgesel konulara ilişkin açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarına atıf yapan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde “Onlara F-35 ya da jet motoru verilmemesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.‘İsrail’in hava üstünlüğü korunmalı’Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Ortadoğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek "İsrail'in hava üstünlüğünün" korunması gerektiğini savundu.İran'a ilişkin de konuşan Netanyahu, ülkede nüfusun yüzde 80'inin Tahran yönetiminden nefret ettiğini, öldürülen eski İran lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine işaret ederek yalnızca birkaç milyonun sokaklara döküldüğünü ve sokaklarda "Trump'a ölüm" diye bağırdığını ileri sürerek "Onlar Amerika'nın dostu değiller” ifadesini kullandı.Netanyahu, bölge ülkelerinin Hamaney için düzenlenen cenaze törenine temsilci gönderdiğini hatırlatan ABD'nin bölgedeki dostunun İran'a karşı saldırılara katılan İsrail olduğunu savundu.Trump ile neredeyse her konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, ABD'ye yapacağı muhtemel ziyarete ilişkin net bir takvim olmadığını, Abraham Anlaşmaları ve Lübnan görüşmelerini ilerletmek istediklerini ileri sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/kremlinden-putin-trump-gorusmesine-dair-aciklama-iyi-bir-firsatti-1107038483.html
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benyamin netanyahu, f-35, kaan, i̇srail, abd, haberler, fox news
benyamin netanyahu, f-35, kaan, i̇srail, abd, haberler, fox news
Netanyahu Amerikan basınına konuştu: Türkiye’ye F-35 ve jet motorları verilmemeli
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti arifesinde ABD basınına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.
Netanyahu, ABD merkezli Fox News'e bölgesel konulara ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarına atıf yapan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde “Onlara F-35 ya da jet motoru verilmemesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
‘İsrail’in hava üstünlüğü korunmalı’
Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Ortadoğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek "İsrail'in hava üstünlüğünün" korunması gerektiğini savundu.
İran'a ilişkin de konuşan Netanyahu, ülkede nüfusun yüzde 80'inin Tahran yönetiminden nefret ettiğini, öldürülen eski İran lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine işaret ederek yalnızca birkaç milyonun sokaklara döküldüğünü ve sokaklarda "Trump'a ölüm" diye bağırdığını ileri sürerek "Onlar Amerika'nın dostu değiller” ifadesini kullandı.
Netanyahu, bölge ülkelerinin Hamaney için düzenlenen cenaze törenine temsilci gönderdiğini hatırlatan ABD'nin bölgedeki dostunun İran'a karşı saldırılara katılan İsrail olduğunu savundu.
Trump ile neredeyse her konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, ABD'ye yapacağı muhtemel ziyarete ilişkin net bir takvim olmadığını, Abraham Anlaşmaları ve Lübnan görüşmelerini ilerletmek istediklerini ileri sürdü.