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325 metrelik dev gemi boğazdan geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı
325 metrelik dev gemi boğazdan geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı
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325 metre uzunluğundaki derin deniz boru döşeme gemisi 'Castorone' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Boğazda transit geçişler durduruldu. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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çanakkale boğazı
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boğaz
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Bahama Adaları bayraklı, 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki derin deniz boru döşeme gemisi 'Castorone', Romanya'dan Yunanistan'a seyri sırasında Çanakkale Boğazı'ndan geçti.Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan 102 bin 32 grostonluk geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı, transit gemi trafiğine geçici olarak tek yönlü kapatıldı.Yetkililer, geminin Ege Denizi'ne açılmasının ardından Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yeniden normale döneceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/bandirma-vapuru-karadan-yurutuldu-35-kilometre-mesafe-katederek-yeni-konumuna-tasindi-1107191218.html
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çanakkale boğazı, gemi, boğaz, boğaz trafiği, boğaz turu, boğaz köprüsü

325 metrelik dev gemi boğazdan geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı

17:22 17.07.2026
© AA / Burak AkayDerin denizde boru döşeme gemisi 'Castorone', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Derin denizde boru döşeme gemisi 'Castorone', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA / Burak Akay
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325 metre uzunluğundaki derin deniz boru döşeme gemisi 'Castorone' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Boğazda transit geçişler durduruldu.
Bahama Adaları bayraklı, 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki derin deniz boru döşeme gemisi 'Castorone', Romanya'dan Yunanistan'a seyri sırasında Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan 102 bin 32 grostonluk geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı, transit gemi trafiğine geçici olarak tek yönlü kapatıldı.
Yetkililer, geminin Ege Denizi'ne açılmasının ardından Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yeniden normale döneceğini bildirdi.
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Bandırma Vapuru karadan yürütüldü: 3.5 kilometre yürütüldü
12 Temmuz, 10:44
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