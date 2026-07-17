https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/325-metrelik-dev-gemi-bogazdan-gecti-bogaz-trafige-kapatildi-1107344503.html
325 metrelik dev gemi boğazdan geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı
325 metrelik dev gemi boğazdan geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
325 metre uzunluğundaki derin deniz boru döşeme gemisi 'Castorone' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Boğazda transit geçişler durduruldu. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T17:22+0300
2026-07-17T17:22+0300
2026-07-17T17:22+0300
türki̇ye
çanakkale boğazı
gemi
boğaz
boğaz trafiği
boğaz turu
boğaz köprüsü
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Bahama Adaları bayraklı, 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki derin deniz boru döşeme gemisi 'Castorone', Romanya'dan Yunanistan'a seyri sırasında Çanakkale Boğazı'ndan geçti.Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan 102 bin 32 grostonluk geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı, transit gemi trafiğine geçici olarak tek yönlü kapatıldı.Yetkililer, geminin Ege Denizi'ne açılmasının ardından Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yeniden normale döneceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/bandirma-vapuru-karadan-yurutuldu-35-kilometre-mesafe-katederek-yeni-konumuna-tasindi-1107191218.html
türki̇ye
çanakkale boğazı
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çanakkale boğazı, gemi, boğaz, boğaz trafiği, boğaz turu, boğaz köprüsü
çanakkale boğazı, gemi, boğaz, boğaz trafiği, boğaz turu, boğaz köprüsü
325 metrelik dev gemi boğazdan geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı
325 metre uzunluğundaki derin deniz boru döşeme gemisi 'Castorone' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Boğazda transit geçişler durduruldu.
Bahama Adaları bayraklı, 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki derin deniz boru döşeme gemisi 'Castorone', Romanya'dan Yunanistan'a seyri sırasında Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan 102 bin 32 grostonluk geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı, transit gemi trafiğine geçici olarak tek yönlü kapatıldı.
Yetkililer, geminin Ege Denizi'ne açılmasının ardından Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yeniden normale döneceğini bildirdi.