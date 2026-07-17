https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/325-metrelik-dev-gemi-bogazdan-gecti-bogaz-trafige-kapatildi-1107344503.html

325 metrelik dev gemi boğazdan geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı

325 metrelik dev gemi boğazdan geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

325 metre uzunluğundaki derin deniz boru döşeme gemisi 'Castorone' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Boğazda transit geçişler durduruldu. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T17:22+0300

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türki̇ye

çanakkale boğazı

gemi

boğaz

boğaz trafiği

boğaz turu

boğaz köprüsü

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Bahama Adaları bayraklı, 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki derin deniz boru döşeme gemisi 'Castorone', Romanya'dan Yunanistan'a seyri sırasında Çanakkale Boğazı'ndan geçti.Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan 102 bin 32 grostonluk geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı, transit gemi trafiğine geçici olarak tek yönlü kapatıldı.Yetkililer, geminin Ege Denizi'ne açılmasının ardından Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yeniden normale döneceğini bildirdi.

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türki̇ye

çanakkale boğazı

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çanakkale boğazı, gemi, boğaz, boğaz trafiği, boğaz turu, boğaz köprüsü