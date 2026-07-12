https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/bandirma-vapuru-karadan-yurutuldu-35-kilometre-mesafe-katederek-yeni-konumuna-tasindi-1107191218.html

Bandırma Vapuru karadan yürütüldü: 3.5 kilometre yürütüldü

Bandırma Vapuru karadan yürütüldü: 3.5 kilometre yürütüldü

Sputnik Türkiye

Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütülerek İstiklal Meydanı'na taşındı. 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T10:44+0300

2026-07-12T10:44+0300

2026-07-12T10:44+0300

yaşam

mustafa kemal atatürk

samsun

bandırma

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Bandırma Gemi Müzesi, Canik ilçesinden İlkadım ilçesine karadan yürütülerek yeni yerine taşındı.Samsun'un simgelerinden, Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru replikası Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, karadan yürütülerek İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na getirildi.240 tonluk Bandırma Gemi-Müzesi, 72 tekerlekli bağımsız aks sistemi ile yaklaşık 3,5 kilometre mesafe katederek yeni konumuna taşındı.Geminin taşınması saat 06.30'da başlayıp yaklaşık 4 saat sürdü.Müze geminin transfer sürecini vatandaşlar da ilgiyle takip etti.Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necdet Çamaş, gazetecilere, Bandırma Gemi Müzesi'nin 1999 yılında Samsun'da ziyarete açıldığını söyledi.Müzeyi Canik ilçesinden Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı konuma taşıdıklarını dile getiren Çamaş, "Taşıma süreci yaklaşık 8 aylık teknik çalışmanın akabinde oldu.Türkiye'de bu işi yapabilecek olan firmaları tek tek araştırdık. Onlarla görüşmeler yaptık. Daha sonra teknik ekipler Almanya'dan ve taşıyıcı firmanın mühendisleri buraya geldi, bütün simülasyonları yaptık ve çok sağlıklı şekilde ilerletiyoruz." dedi.Bandırma Gemi Müzesi'nin yeni yerinde daha fazla ziyaretçiye ulaşacağını anlatan Çamaş, şunları kaydetti:

samsun

bandırma

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mustafa kemal atatürk, samsun, bandırma