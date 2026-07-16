https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/zaharovadan-batiya-kiev-uyarisi-kiev-tatili-bitti-artik-oraya-gitmeyin-1107317887.html
Zaharova’dan Batı’ya Kiev uyarısı: Kiev tatili bitti, artık oraya gitmeyin
Zaharova’dan Batı’ya Kiev uyarısı: Kiev tatili bitti, artık oraya gitmeyin
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Kiev’de hava saldırısı uyarısı nedeniyle sığınağa inmek... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T21:05+0300
2026-07-16T21:05+0300
2026-07-16T21:05+0300
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ursula von der leyen
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hava saldırısı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Kiev’de hava saldırısı alarmı nedeniyle sığınağa inmek zorunda kalmasının ardından, Batılı siyasetçilere "artık Kiev'i ziyaret etmeyi bırakma" çağrısı yaptı.Zaharova, kp.ru sitesine yaptığı açıklamada, “Batılılar şunu kavramalı: Kiev tatili bitti, artık oraya gidip durmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı.Daha önce Euractiv, von der Leyen’in Kiev ziyaretinde gazetecilerle sohbeti sırasında alarm sirenlerinin çalması üzerine, basın mensuplarıyla birlikte yeraltı sığınağına geçmek zorunda kaldığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/von-der-leyenden-surpriz-kiev-ziyareti-ab-ukrayna-savunma-sanayisi-yine-gundemde-1107263596.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ursula von der leyen, ukrayna, kiev, hava saldırısı, alarm, euractiv
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ursula von der leyen, ukrayna, kiev, hava saldırısı, alarm, euractiv
Zaharova’dan Batı’ya Kiev uyarısı: Kiev tatili bitti, artık oraya gitmeyin
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Kiev’de hava saldırısı uyarısı nedeniyle sığınağa inmek zorunda kalmasının ardından, Batılı siyasetçilerin “artık Kiev’e gitmemesi gerektiğini” söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Kiev’de hava saldırısı alarmı nedeniyle sığınağa inmek zorunda kalmasının ardından, Batılı siyasetçilere "artık Kiev'i ziyaret etmeyi bırakma" çağrısı yaptı.
Zaharova, kp.ru sitesine yaptığı açıklamada, “Batılılar şunu kavramalı: Kiev tatili bitti, artık oraya gidip durmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı.
Daha önce Euractiv, von der Leyen’in Kiev ziyaretinde gazetecilerle sohbeti sırasında alarm sirenlerinin çalması üzerine, basın mensuplarıyla birlikte yeraltı sığınağına geçmek zorunda kaldığını aktarmıştı.