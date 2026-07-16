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Zaharova’dan Batı’ya Kiev uyarısı: Kiev tatili bitti, artık oraya gitmeyin
Zaharova’dan Batı’ya Kiev uyarısı: Kiev tatili bitti, artık oraya gitmeyin
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Kiev’de hava saldırısı uyarısı nedeniyle sığınağa inmek... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T21:05+0300
2026-07-16T21:05+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
ursula von der leyen
ukrayna
kiev
hava saldırısı
alarm
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Kiev’de hava saldırısı alarmı nedeniyle sığınağa inmek zorunda kalmasının ardından, Batılı siyasetçilere "artık Kiev'i ziyaret etmeyi bırakma" çağrısı yaptı.Zaharova, kp.ru sitesine yaptığı açıklamada, “Batılılar şunu kavramalı: Kiev tatili bitti, artık oraya gidip durmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı.Daha önce Euractiv, von der Leyen’in Kiev ziyaretinde gazetecilerle sohbeti sırasında alarm sirenlerinin çalması üzerine, basın mensuplarıyla birlikte yeraltı sığınağına geçmek zorunda kaldığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/von-der-leyenden-surpriz-kiev-ziyareti-ab-ukrayna-savunma-sanayisi-yine-gundemde-1107263596.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ursula von der leyen, ukrayna, kiev, hava saldırısı, alarm, euractiv
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ursula von der leyen, ukrayna, kiev, hava saldırısı, alarm, euractiv

Zaharova’dan Batı’ya Kiev uyarısı: Kiev tatili bitti, artık oraya gitmeyin

21:05 16.07.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Kiev’de hava saldırısı uyarısı nedeniyle sığınağa inmek zorunda kalmasının ardından, Batılı siyasetçilerin “artık Kiev’e gitmemesi gerektiğini” söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Kiev’de hava saldırısı alarmı nedeniyle sığınağa inmek zorunda kalmasının ardından, Batılı siyasetçilere "artık Kiev'i ziyaret etmeyi bırakma" çağrısı yaptı.
Zaharova, kp.ru sitesine yaptığı açıklamada, “Batılılar şunu kavramalı: Kiev tatili bitti, artık oraya gidip durmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı.
Daha önce Euractiv, von der Leyen’in Kiev ziyaretinde gazetecilerle sohbeti sırasında alarm sirenlerinin çalması üzerine, basın mensuplarıyla birlikte yeraltı sığınağına geçmek zorunda kaldığını aktarmıştı.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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