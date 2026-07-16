https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/yok-duyurdu-ozel-ogrencilik-hakki-1-yil-daha-uzatildi-1107318621.html

YÖK duyurdu: Özel öğrencilik hakkı 1 yıl daha uzatıldı

YÖK duyurdu: Özel öğrencilik hakkı 1 yıl daha uzatıldı

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversite öğrencilerine tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T22:21+0300

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türki̇ye

yök

deprem

6 şubat kahramanmaraş depremi

özel öğrencilik

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının 1 yıl uzatılmasına karar verdi.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde özel öğrencilik hakkından bir akademik yıl daha yararlanabileceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yok-16-yeni-bolum-acilacagini-duyurdu-2026-yks-tercih-kilavuzuna-hangi-bolumler-eklenecek-1106909072.html

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Sputnik Türkiye

yök, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, özel öğrencilik