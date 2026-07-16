https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/yok-duyurdu-ozel-ogrencilik-hakki-1-yil-daha-uzatildi-1107318621.html
YÖK duyurdu: Özel öğrencilik hakkı 1 yıl daha uzatıldı
YÖK duyurdu: Özel öğrencilik hakkı 1 yıl daha uzatıldı
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversite öğrencilerine tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T22:21+0300
2026-07-16T22:21+0300
2026-07-16T22:21+0300
türki̇ye
yök
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
özel öğrencilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099281335_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_da28f7b518f000cfb73287d471a206ea.jpg
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının 1 yıl uzatılmasına karar verdi.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde özel öğrencilik hakkından bir akademik yıl daha yararlanabileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yok-16-yeni-bolum-acilacagini-duyurdu-2026-yks-tercih-kilavuzuna-hangi-bolumler-eklenecek-1106909072.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099281335_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b0e150f1398f649df9e438619d6bf82e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yök, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, özel öğrencilik
yök, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, özel öğrencilik
YÖK duyurdu: Özel öğrencilik hakkı 1 yıl daha uzatıldı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversite öğrencilerine tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının 1 yıl uzatılmasına karar verdi.
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde özel öğrencilik hakkından bir akademik yıl daha yararlanabileceği bildirildi.