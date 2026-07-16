https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/yeni-arastirma-saglak-ya-da-solak-olmak-dogustan-gelmiyor-1107311252.html
Yeni araştırma: Sağlak ya da solak olmak doğuştan gelmiyor
Yeni araştırma: Sağlak ya da solak olmak doğuştan gelmiyor
Sputnik Türkiye
ABD'li bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, sağ veya sol el kullanımının sanıldığı kadar doğuştan gelen bir özellik olmayabileceğini gösterdi... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T17:05+0300
2026-07-16T17:05+0300
2026-07-16T17:05+0300
yaşam
kaliforniya üniversitesi (ucla)
pnas
johns hopkins üniversitesi
araştırma
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Sağ elini ya da sol elini baskın olarak kullanan kişilerin bu özelliğinin tamamen doğuştan gelmediği öne sürüldü. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) ile Johns Hopkins Üniversitesi'nden nörologların yürüttüğü araştırma, baskın el avantajının büyük ölçüde yıllar boyunca edinilen deneyim ve pratikten kaynaklandığını ortaya koydu.Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.Dirsekle yazma deneyi yapıldıAraştırmacılar, doğuştan gelen bir üstünlük olup olmadığını anlamak için alışılmışın dışında bir yöntem kullandı. Çalışmaya katılan sağ elini kullanan gönüllülerden önce baskın ve baskın olmayan elleriyle "A" harfi ve "8" rakamını yazmaları istendi.Daha sonra aynı görev, kalemin dirseğe sabitlendiği özel bir düzenek kullanılarak bu kez sağ ve sol dirsekle tekrarlandı. Araştırmacılar, eğer beynin doğuştan gelen bir taraf üstünlüğü varsa sağ elini kullanan kişilerin sağ dirsekle daha başarılı olması gerektiğini öngördü.Yapay zeka destekli analizlerde katılımcıların sağ ve sol dirsekle yazma performansları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Araştırmacılar, yazma süresi de hesaba katıldığında baskın dirseğin herhangi bir üstünlük göstermediğini belirledi. Çalışmada, "Baskınlık ortadan kayboldu" sonucuna yer verildi.Pratik başarıyı artırdıAraştırmanın ikinci aşamasında katılımcıların bir bölümü baskın dirsekleriyle, diğer bölümü ise baskın olmayan dirsekleriyle yazma çalışmaları yaptı.Eğitimin ardından her iki grubun da yazma performansında belirgin gelişme görüldü. Bilim insanlarına göre bu durum, dirseklerin yazmaya uygun olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine, daha önce hiç kullanılmayan bir uzuv bile yeterli pratikle ince motor becerileri geliştirebiliyor.'Üstünlük beynin yapısından değil'Araştırmanın yazarlarından Ahmet Arac, baskın kolun daha yetenekli görünmesinin beynin bir yarım küresinin hareketleri daha iyi kontrol etmesinden kaynaklanmadığını söyledi.Arac, "Bunun nedeni, hayatımız boyunca yazı yazmak ve alet kullanmak gibi karmaşık hareketleri aynı elimizle tekrar tekrar yapmış olmamız. Bu pratiği ortadan kaldırıp daha önce hiç kullanılmamış bir uzvu devreye soktuğunuzda avantaj da kayboluyor" değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacılar, elde edilen bulguların el baskınlığının oluşumunda öğrenme ve tekrarın sanılandan çok daha büyük rol oynayabileceğini gösterdiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/yeni-arastirma-bagirsak-bakterisinin-kolon-kanserini-nasil-tetikledigi-ortaya-cikti-1107305686.html
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kaliforniya üniversitesi (ucla), pnas, johns hopkins üniversitesi, araştırma
kaliforniya üniversitesi (ucla), pnas, johns hopkins üniversitesi, araştırma
Yeni araştırma: Sağlak ya da solak olmak doğuştan gelmiyor
ABD'li bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, sağ veya sol el kullanımının sanıldığı kadar doğuştan gelen bir özellik olmayabileceğini gösterdi. Araştırmacılar bu bulguların, baskın elin üstünlüğünün beynin yapısından değil, yıllar süren pratikten kaynaklanabileceğine işaret ettiğini aktardı.
Sağ elini ya da sol elini baskın olarak kullanan kişilerin bu özelliğinin tamamen doğuştan gelmediği öne sürüldü. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) ile Johns Hopkins Üniversitesi'nden nörologların yürüttüğü araştırma, baskın el avantajının büyük ölçüde yıllar boyunca edinilen deneyim ve pratikten kaynaklandığını ortaya koydu.
Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.
Dirsekle yazma deneyi yapıldı
Araştırmacılar, doğuştan gelen bir üstünlük olup olmadığını anlamak için alışılmışın dışında bir yöntem kullandı. Çalışmaya katılan sağ elini kullanan gönüllülerden önce baskın ve baskın olmayan elleriyle "A" harfi ve "8" rakamını yazmaları istendi.
Daha sonra aynı görev, kalemin dirseğe sabitlendiği özel bir düzenek kullanılarak bu kez sağ ve sol dirsekle tekrarlandı. Araştırmacılar, eğer beynin doğuştan gelen bir taraf üstünlüğü varsa sağ elini kullanan kişilerin sağ dirsekle daha başarılı olması gerektiğini öngördü.
Yapay zeka destekli analizlerde katılımcıların sağ ve sol dirsekle yazma performansları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Araştırmacılar, yazma süresi de hesaba katıldığında baskın dirseğin herhangi bir üstünlük göstermediğini belirledi. Çalışmada, "Baskınlık ortadan kayboldu" sonucuna yer verildi.
Araştırmanın ikinci aşamasında katılımcıların bir bölümü baskın dirsekleriyle, diğer bölümü ise baskın olmayan dirsekleriyle yazma çalışmaları yaptı.
Eğitimin ardından her iki grubun da yazma performansında belirgin gelişme görüldü. Bilim insanlarına göre bu durum, dirseklerin yazmaya uygun olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine, daha önce hiç kullanılmayan bir uzuv bile yeterli pratikle ince motor becerileri geliştirebiliyor.
'Üstünlük beynin yapısından değil'
Araştırmanın yazarlarından Ahmet Arac, baskın kolun daha yetenekli görünmesinin beynin bir yarım küresinin hareketleri daha iyi kontrol etmesinden kaynaklanmadığını söyledi.
Arac, "Bunun nedeni, hayatımız boyunca yazı yazmak ve alet kullanmak gibi karmaşık hareketleri aynı elimizle tekrar tekrar yapmış olmamız. Bu pratiği ortadan kaldırıp daha önce hiç kullanılmamış bir uzvu devreye soktuğunuzda avantaj da kayboluyor" değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmacılar, elde edilen bulguların el baskınlığının oluşumunda öğrenme ve tekrarın sanılandan çok daha büyük rol oynayabileceğini gösterdiğini belirtti.