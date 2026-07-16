https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/yeni-arastirma-bagirsak-bakterisinin-kolon-kanserini-nasil-tetikledigi-ortaya-cikti-1107305686.html

Yeni araştırma: Bağırsak bakterisinin kolon kanserini nasıl tetiklediği ortaya çıktı

Yeni araştırma: Bağırsak bakterisinin kolon kanserini nasıl tetiklediği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, yaygın bir bağırsak bakterisinin kolon kanserini tetikleyen toksininin bağırsak hücrelerine nasıl ulaştığını ilk kez ortaya çıkardı... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T15:18+0300

2026-07-16T15:18+0300

2026-07-16T15:18+0300

sağlik

johns hopkins üniversitesi tıp fakültesi

bağırsak

bağırsak kanseri

kolon kanseri

protein

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Johns Hopkins Kimmel Kanser Merkezi ile Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde yürütülen ve 'Nature' dergisinde yayımlanan araştırmada, bağırsaklarda yaygın olarak bulunan "Bacteroides fragilis" bakterisinin ürettiği toksinin kolon hücrelerine ulaşmak için kullandığı mekanizma ortaya çıkarıldı. Çalışma, toksinin etkisinin başlamadan önce engellenebileceğini gösteren yeni bulgular da ortaya koydu.Toksinin hücrelere nasıl ulaştığı bulunduAraştırmada, bakterinin ürettiği 'BFT' adlı toksinin kolon hücrelerine zarar verebilmek için önce 'claudin-4' adlı bir proteine bağlanması gerektiği belirlendi. Araştırmacılar, bu proteinin ortadan kaldırılması halinde toksinin hücrelere tutunamadığını ve zarar veremediğini tespit etti.Araştırmacılar ayrıca laboratuvarda geliştirdikleri moleküler bir 'tuzak' proteinin, toksini kolon hücrelerine ulaşmadan yakalayabildiğini ve hayvan deneylerinde bağırsak hasarını önlediğini bildirdi.Yeni tedavi ihtimali doğduBilim insanları, Bacteroides fragilis bakterisinin sağlıklı insanların yaklaşık yüzde 20'sinin bağırsaklarında doğal olarak bulunduğunu ancak bazı türlerinin kronik iltihaplanmayı tetikleyerek kolon tümörlerinin gelişimine katkıda bulunabildiğini belirtti.Araştırmada kullanılan CRISPR yöntemi sayesinde toksinin hedefe ulaşmasını sağlayan protein tespit edilirken, bu mekanizmanın daha önce bilinen diğer bakteri toksinlerinden farklı çalıştığı ifade edildi.Ekip, bundan sonraki aşamada toksini engelleyebilecek ilaçlar ve biyolojik tedaviler geliştirmeyi hedefliyor. Ancak araştırmacılar, toksin ile 'claudin-4' proteininin birbirine tam olarak nasıl bağlandığını gösteren moleküler yapının henüz ortaya çıkarılamadığını ve bu konuda yeni çalışmaların sürdüğünü belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/bm-uyardi-135-milyon-cocuk-hicbir-asiya-ulasamadi-1107271686.html

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johns hopkins üniversitesi tıp fakültesi, bağırsak, bağırsak kanseri, kolon kanseri, protein