https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/bm-uyardi-135-milyon-cocuk-hicbir-asiya-ulasamadi-1107271686.html

BM uyardı: 13.5 milyon çocuk hiçbir aşıya ulaşamadı

BM uyardı: 13.5 milyon çocuk hiçbir aşıya ulaşamadı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler, geçen yıl 13.5 milyon çocuğun rutin aşılardan hiçbirini olamadığını açıkladı. DSÖ ve UNICEF, aşılama hızının küresel hedeflerin gerisinde... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T14:18+0300

2026-07-15T14:18+0300

2026-07-15T14:18+0300

sağlik

yemen

nijerya

dünya sağlık örgütü (dsö)

unicef

aşı

çocuk

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile UNICEF tarafından yayımlanan son tahminler, dünya genelinde milyonlarca çocuğun hala temel aşılara ulaşamadığını ortaya koydu. Rapora göre aşılama oranlarında iyileşme görülse de, mevcut ilerleme 2030 hedeflerine ulaşmak için yeterli değil ve birçok ülkede risk devam ediyor.En büyük yük Afrika'daRapora göre geçen yıl 13.5 milyon çocuk rutin çocukluk aşılarının hiçbirini yaptıramadı. Bu sayı, bir önceki yıl kaydedilen 14.2 milyon çocuğa göre düşüş gösterse de, Covid-19 salgını öncesindeki seviyelerin üzerinde kaldı. Ayrıca küresel hedeflere ulaşılması için gereken seviyenin yaklaşık 4 milyon üzerinde olduğu belirtildi.DSÖ ve UNICEF verilerine göre, aşı olmayan çocukların yarısından fazlası Sahra Altı Afrika'da yaşıyor. En yüksek sayı Nijerya'da görülürken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yemen, Etiyopya ve Angola en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı.UNICEF Sağlık ve Küresel Bağışıklama Direktör Yardımcısı Dr. Ephrem Lemango, düzenlenen basın toplantısında "Azalma hızı, on yılın sonuna kadar hedeflere ulaşmak için çok yavaş" ifadelerini kullandı. Lemango, ilerleme sağlandığını ancak bunun hayat kurtaran aşılara her çocuğun ulaşması için yeterli olmadığını söyledi.Raporda, 74 ülkede aşı olmayan çocuk sayısının 2019 yılına göre arttığı bilgisi de paylaşıldı. UNICEF ayrıca, uluslararası yardımlarda yaşanan kesintilerin etkisinin henüz verilere tam olarak yansımadığına dikkat çekti.Raporda, çatışmaların rutin sağlık hizmetlerine erişimin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ettiği belirtildi. Dünyadaki aşısız çocukların yarısından fazlasının artık savaş ve kırılganlık yaşayan ülkelerde bulunduğu ifade edildi.Öte yandan Yemen, çocuk felci, difteri, tetanos ve boğmacaya karşı uygulanan temel aşılardan birinin ilk dozunda dünyanın en düşük aşılama oranına sahip ülke olarak öne çıktı. Buna karşın, savaşın sürdüğü Sudan'da geçen yıl dünyadaki en büyük aşılama iyileşmesinin kaydedildiği aktarıldı.Raporda ayrıca bazı orta ve yüksek gelirli ülkelerde de aşılanma oranlarının gerilediği, bunun nedenleri arasında yönetim sorunları, siyasi desteğin azalması ve aşı karşıtı yanlış bilgilerin yayılması gösterildi. Son beş yılda 97 ülkede büyük çaplı kızamık salgınları yaşandığı ve bu ülkelerin genel olarak rutin aşılama oranlarının düşük olduğu belirtildi.

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yemen, nijerya, dünya sağlık örgütü (dsö), unicef, aşı, çocuk