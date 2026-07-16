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Yakıt deposuna gizlemişler: Yolcu otobüsünde 120 tabanca ele geçirildi
Yakıt deposuna gizlemişler: Yolcu otobüsünde 120 tabanca ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yolcu otobüsünün yakıt deposuna yapılan gizli bölmede saklanmış 120 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir yolcu otobüsünde ruhsatsız silah taşındığı tespit edildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, silahların bulunduğu otobüsü, Tuzla TEM Otoyolu'nda durdurdu.Araçta detaylı arama yapan ekipler, yedek yakıt deposunun arkasına yapılmış bölmede 120 tabanca ele geçirdi.Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yalovada-kacakcilik-operasyonu-500-gram-akrep-zehri-ele-gecirildi-1107249346.html
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i̇stanbul, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, silah
i̇stanbul, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, silah

Yakıt deposuna gizlemişler: Yolcu otobüsünde 120 tabanca ele geçirildi

10:39 16.07.2026
İstanbul'da yolcu otobüsünde 120 silah ele geçirildi
İstanbul'da yolcu otobüsünde 120 silah ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
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İstanbul'da yolcu otobüsünün yakıt deposuna yapılan gizli bölmede saklanmış 120 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir yolcu otobüsünde ruhsatsız silah taşındığı tespit edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, silahların bulunduğu otobüsü, Tuzla TEM Otoyolu'nda durdurdu.
Araçta detaylı arama yapan ekipler, yedek yakıt deposunun arkasına yapılmış bölmede 120 tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 500 gram akrep zehri ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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Yalova'da kaçakçılık operasyonu: 500 gram akrep zehri ele geçirildi
14 Temmuz, 18:34
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