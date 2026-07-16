https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/yakit-deposuna-gizlemisler-yolcu-otobusunde-120-tabanca-ele-gecirildi-1107296956.html
Yakıt deposuna gizlemişler: Yolcu otobüsünde 120 tabanca ele geçirildi
Yakıt deposuna gizlemişler: Yolcu otobüsünde 120 tabanca ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yolcu otobüsünün yakıt deposuna yapılan gizli bölmede saklanmış 120 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T10:39+0300
2026-07-16T10:39+0300
2026-07-16T10:39+0300
türki̇ye
i̇stanbul
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/10/1107297097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9159af95b258799ff6eaf985f9bff661.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir yolcu otobüsünde ruhsatsız silah taşındığı tespit edildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, silahların bulunduğu otobüsü, Tuzla TEM Otoyolu'nda durdurdu.Araçta detaylı arama yapan ekipler, yedek yakıt deposunun arkasına yapılmış bölmede 120 tabanca ele geçirdi.Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yalovada-kacakcilik-operasyonu-500-gram-akrep-zehri-ele-gecirildi-1107249346.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/10/1107297097_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_787684ca3473d66b6833b696c01a244b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, silah
i̇stanbul, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, silah
Yakıt deposuna gizlemişler: Yolcu otobüsünde 120 tabanca ele geçirildi
İstanbul'da yolcu otobüsünün yakıt deposuna yapılan gizli bölmede saklanmış 120 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir yolcu otobüsünde ruhsatsız silah taşındığı tespit edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, silahların bulunduğu otobüsü, Tuzla TEM Otoyolu'nda durdurdu.
Araçta detaylı arama yapan ekipler, yedek yakıt deposunun arkasına yapılmış bölmede 120 tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.