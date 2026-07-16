https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/yakit-deposuna-gizlemisler-yolcu-otobusunde-120-tabanca-ele-gecirildi-1107296956.html

Yakıt deposuna gizlemişler: Yolcu otobüsünde 120 tabanca ele geçirildi

Yakıt deposuna gizlemişler: Yolcu otobüsünde 120 tabanca ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yolcu otobüsünün yakıt deposuna yapılan gizli bölmede saklanmış 120 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T10:39+0300

2026-07-16T10:39+0300

2026-07-16T10:39+0300

türki̇ye

i̇stanbul

anadolu cumhuriyet başsavcılığı

silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/10/1107297097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9159af95b258799ff6eaf985f9bff661.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir yolcu otobüsünde ruhsatsız silah taşındığı tespit edildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, silahların bulunduğu otobüsü, Tuzla TEM Otoyolu'nda durdurdu.Araçta detaylı arama yapan ekipler, yedek yakıt deposunun arkasına yapılmış bölmede 120 tabanca ele geçirdi.Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yalovada-kacakcilik-operasyonu-500-gram-akrep-zehri-ele-gecirildi-1107249346.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, silah